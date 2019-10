DJECA SU VRIŠTALA: Usred točke u cirkusu medvjed pred njihovim očima napao trenera. Video je uznemirujuć

Snimka pokazuje kako je medvjed napao trenera, ali i da drugi član cirkuskog osoblja juri prema medvjedu te ga udara u bok i rame

Na sjeverozapadu Rusije ispod jednog cirkuskog šatora odvila se prava drama koja je na sreću završila nije završila kobno. Naime, za vrijeme cirkuske točke medvjed je napao svog trenera koji mu je ujedno bio “vodič” tijekom nastupa, prenosi CNN državnu novinsku agenciju TASS.

Putujuća emisija ovoga se puta odvijala u ruskom gradu Olonets u regiji Koleriji, a medvjed, koji je hodao uspravno, razgoropadio se i napao trenera. Šator je bio pun publike u kojoj je bio veliki broj djece. Tijekom točke “Klubac i vrtna kolica” medvjed je gurao kolica, hodao uspravno i pratio trenera. Snimka pokazuje kako je medvjed napao trenera, ali i da drugi član cirkuskog osoblja juri prema medvjedu te ga udara u bok i rame. Vriskovi publike kraj ringa također se čuju na snimci.

Na sreću, ni trener, ni drugo osoblje, ni publika pa ni životinja nisu ozlijeđeni. Nakon incidenta je glasnogovornica cirkusa rekla da će ova točka s medvjedom biti uklonjena s programa cirkusa te da su i trener i medvjed dobro. Kazala je da medvjed neće biti ubijen jer “životinja nije kriva”. Glasnogovornica cirkusa kazala je za TASS da je medvjed mogao krenuti u napad jer se uplašio bljeskanja fotoaparata iz publike. Cirkus je sljedeću nastup trebao imati u gradu Sortavala, ali je turneja obustavljena, prenosi TASS.

Cirkuske točke sa životinjama posljednjih su se godinama našle pod budnim okom javnosti i raznih udruga za zaštitu životinja pa su se nizale optužbe da cirkusi iskorištavaju i zlostavljaju životinje. Zbog toga su mnogi dijelovi SAD-a počeli zabranjivati životinjske cirkuse pa je tako sada ilegalno koristiti divlje ili egzotične životinje u New Jerseyju, a u Illinoisu i New Yorku je nastupio zakon kojim se zabranjuje uporaba slonova. Cirkuske emisije sa životinjama imaju dugu povijest u Rusiji te su i dan danas ondje popularne, no ipak postoje znakovi promjena. Tako je primjerice gradonačelnik grada na jugu Rusije zabranio cirkuse koji koriste divlje životinje i to iz etičkih razloga, piše časopis Rossiyskaya Gazeta.

