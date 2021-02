DIVLJA ‘NOVA ZVIJER S ISTOKA’ – Sprema se veliko finale zime: Napadalo metar snijega, otkazano sve, a na cestama – grozni uvjeti

Oluja Darcy dovela je danas kaos u Veliku Britaniju. Snijeg je pao do jednog metra, a vjetrovi koji su puhali od 50 km/h uzrokovali su sudare, otkazivanje vlakova i zatvaranje centara za cijepljenje protiv koronavirusa usred “Zvijeri s Istoka II”, javlja Daily Mail. Met Office rekao je da su Nizozemci sustav niskog tlaka koji je u nedjelju donio jak vjetar i snijeg u jugoistočnu Englesku nazvali olujom Darcy.

Veći dio Engleske i Škotske sada je prekriven snijegom, pri čemu se temperature u toj državi spuštaju i do -7 °C nakon što je “užasno hladan” vremenski sustav pristigao s područja Ukrajine i Crnog mora. Tri najveća centra za cijepljenje Istočne Anglije ostala su danas zatvorena zbog snijega, nakon što su u nedjelju zatvorili svoja vrata.

Žuto upozorenje za snijeg na snazi je u istočnoj polovici Velike Britanije od danas do srijede u ponoć, protežući se od južne obale u blizini Brightona sve do Shetlandsa kod sjeverne Škotske.

⚠️⚠️Amber weather warning issued⚠️⚠️

Snow across central parts of Scotland

Tuesday 0300 – 2100

Heavy #snow will give some significant accumulations in places and is likely to bring some disruption ❄️❄️

— Met Office (@metoffice) February 8, 2021