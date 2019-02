DIREKTOR ŽELJEZNICA SRBIJE UPUTIO DRAMATIČNO PISMO VLADI: Podnio ostavku i upozorio na brojne probleme

Direktor državnog poduzeća Željeznice Srbije Miroslav Stojičić podnio je u srijedu ostavku na tu dužnost, a u pismu srbijanskoj vladi požalio se na opstrukcije u radu, blokadu računa u iznosu većem od šest milijuna eura te nemogućnost raspolaganja imovinom te javne tvrtke i utjecaja na njen preustroj.

U ostavci dostavljenoj srbijasnkoj vladi, ministarstvu građevinarstva, prometa i infrastrukture te predsjedniku Skupštine Željeznica Srbije direktor Željeznica Srbije Miroslav Stojčić je istaknuo da je da odlazi zbog neusuglašenosti statuta tvrtke sa Zakonom o javnim poduzećima, blokade žiro-računa u iznosu od oko 6,47 milijuna eura te opstrukcija u procesu rada. U ostavci navodi i rastući broj sudskih sporova, njih oko 8000, koje su zaposlenici pokrenuli zbog rada u smjenama i zakonske obveze isplate toplog obroka.

Podjela jednog poduzeća na četiri

Pozivajući se na izvore u ministarstvu građevinarstva, prometa i infrastrukture, agencija Beta objavila je da se poduzeće Željeznice Srbije “ne bavi upravljanjem željezničkim projektima i infrastrukturom na željeznici već naslijeđenim dugovima srpskih željeznica i imovinom”. Ti procesi su, kako navode u ministarstvu, “pri kraju i ispunjavaju se uvjeti za gašenje Željeznica”.

Ranije jedinstveno željezničko poduzeće Srbije tijekom preustroja podijeljeno je u međuvremenu na četiri zasebna poduzeća, Infrastrukture željeznice Srbije, Srbijavlak, Srbijacargo i Željeznice Srbije.

Glavni željeznički kolodvor u širem središtu grada je, zbog projekta Beograd na vodi, u međuvremenu zatvoren, a planirano je da središnja zgrada bude muzej Nemanjića, posvećen utemeljitelju srbijanske dinastije koja je vladala Srbijom u 12. i 13. stoljeću.

Iskliznuća vlakova i prijeteće smjene

Na srbijanskim prugama u posljednje vrijeme učestali su incidenti pa je nakon iskliznuća iz tračnica cisterni s amonijakom i opasnim materijama zatvorena pruga Niš-Zaječar. Pruga je zatvorena 14. veljače, tek nakon trećeg iskliznuća cisterni s opasnim materijama za samo mjesec dana, a blokada prometa potrajat će dok pruga ne bude rekonstruirana.

Ministrica građevinarstva i prometa Zorana Mihajlović najavila je smjene direktora željeznica ako rekonstrukcija uskoro ne počne te da će u najskorije vrijeme priopćiti tko je odgovoran za sva tri iskliznuća.

Željeznički promet je obustavljen i na liniji Beograd-Novi Sad, no razlog je gradnja moderne pruge za brzine od 200 kilometara na sat, koja će povezivati Beograd s Budimpeštom. Dionice na trasama do Novog Sada i od Novog Sada do Subotice grade ruska i kineska poduzeća.