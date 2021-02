DIREKTOR WHO-A ZA EUROPU: ‘Moramo se udružiti kako bi ubrzali cijepljenje’; Potrebna je suradnja EU i farmaceutskih tvrtki

Direktor WHO-a za Europu, Hans Kluge, poručio je da se konkurentske farmaceutske tvrtke moraju udružiti kako bi ‘drastično povećale proizvodne kapacitete’

Europa i farmaceutske tvrtke moraju zajedno raditi na ubrzavanju cijepljenja protiv covida-19 i dijeljenju cjepiva sa siromašnijim državama, rekao je u petak čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu, izrazivši zabrinutost zbog širenja novih sojeva virusa, no i optimizam glede borbe protiv pandemije.

“Moramo se udružiti kako bi ubrzali cijepljenje”, rekao je direktor WHO-a za Europu Hans Kluge u razgovoru za agenciju France Presse, u vrijeme dok se Bruxelles i proizvođači cjepiva spore zbog usporavanja isporuke cjepiva. Kluge je kazao kako se konkurentske farmaceutske tvrtke moraju udružiti kako bi “drastično povećale proizvodne kapacitete”.

U Europskoj uniji je dosad cjepivo primilo samo 2,5 posto populacije, no optimizam jača nakon objave nekoliko laboratorija o ubrzanju proizvodnje. Upitan vjeruje li da će cjepiva dostupna od prosinca biti djelotvorna i protiv novih sojeva koronavirusa, Kluge je odgovorio da je to “veliko pitanje” i da je “zabrinut”.

“Moramo biti spremni” na nove problematične mutacije virusa, upozorio je, pa pozvao države da poboljšaju svoje sposobnosti sekvenciranja genoma. “To je okrutni podsjetnik da virus i dalje ima prednost pred ljudskim bićima”, dodao je.

Tunel je ‘malo duži’

Od 53 države WHO-ove europske regije, koja uključuje i nekoliko srednjoazijskih država, njih 37 izvijestilo je o prisutnosti britanskog soja virusa, a 17 onog iz Južnoafričke Republike.

Iako se borba protiv pandemije sada čini teža nego u prosincu, kad su cjepiva postala dostupna, Kluge ostaje optimist. “Bit ću iskren, mislim da je tunel malo duži nego što smo vjerovali krajem prosinca, no bit će to izvedivo, lakše sprječivo ove godine”, rekao je za francusku agenciju. “Odgovor ili strategija ne postoje. Moramo biti bolji u onom što radimo, a to i postajemo”, dodao je.

Ponovio je poziv WHO-a bogatim državama da pokažu solidarnost sa siromašnijim zemljama koje ne mogu kupiti cjepiva. Kluge smatra kako bi bogatije države mogle podijeliti svoja cjepiva kad cijepe “starije, zdravstvene radnike i osobe s komorbiditetima, bez da prijeđu 70 posto cijepljenog stanovništva, potrebnog za imunitet krda”. “Možda mogu početi dijeliti dio cjepiva već kad prijeđu 20 posto”.

‘Ne’ putovnicama za cijepljene

Podaci Svjetske banke pokazuju da je u utorak prijeđen broj od 100 milijuna cijepljenih u svijetu, a 65 posto se odnosi na bogate države.

U pokušaju da spriječi “nacionalizam cijepljenja”, WHO je pokrenuo Covax, globalnu inicijativu za pomoć siromašnijim državama. “Znamo da su EU, Kanada, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD naručili i dogovorili četiri do devet puta više doza nego što trebaju. Pa je moja poruka da ne čekaju da cijepe 70 posto populacije kako bi dijelili s Balkanom, sa središnjom Azijom i Afrikom”, rekao je Kluge. Dok njegova organizacija podržava izdavanje potvrda o cijepljenju koje bi omogućilo putovanje, Kluge se tomu protivi. “Svakako ne želimo situaciju gdje postoje takozvane putovnice za cijepljenje, to definitivno ne podržavamo jer bi se povećala nejednakost”, zaključio je.

