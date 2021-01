DIREKTOR VOLKSWAGENA NAPRAVIO TWITTER PA SE OBRATIO ELONU MUSKU: ‘Tu sam kako bih uzeo dio vašeg tržišnog udjela’

Izvršni direktor Volkswagena Herbert Diess otvorio je profil na Twitteru i u prvoj se objavi odmah obratio Elonu Musku, svom velikom konkurentu.

“Hej, Twitter! Ovdje sam kako bih iskazivao svoje stavove i stavove Volkswagen grupacije, posebno o političkim pitanjima. Naravno, tu sam i kako bih uzeo dio vašeg tržišnog udjela, Elone Musk. Nakon svega, naši ID.3 i e-tron modeli su najprodavaniji u Europi. Veselim se produktivnim raspravama”, poručio je Diess.

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions!

— Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 20, 2021