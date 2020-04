DIPLOMACIJA ZAŠTITNIH MASKI: Evo kako kineske tvrtke pomažu državama ugroženim koronavirusom

Sve veći broj kineskih tvrtki svojim partnerima u Europi šalje kirurške maske kao znak prijateljstva u borbi protiv koronavirusa kojem je sad posebno izložen ‘stari kontinent’

S ozbiljnom nestašicom kirurških maski u Europi, čak i za zdravstvene radnike, direktor španjolske tvrtke za proizvodnju namještaja nemalo se iznenadio kada su poslovni partneri iz Kine ponudili da im pošalju zaštitne maske. Kina, ishodište novog koronavirusa koji je prvo poharao kinesku pokrajinu Hubei i posebice glavni grad Wuhan, proširio se na cijeli svijet, no broj novozaraženih u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta u posljednjih nekoliko tjedana pada.

Ništa ne naplaćuju

Broj smrtnih slučajeva od respiratorne bolesti je sada veći u Europi, posebno u Italiji i Španjolskoj, a vlade pogođenih zemalja krenule su u mahnitu potragu za zaštitnom opremom, odijela, maski i rukavica.

“Radio sam u Kini nekoliko godina i kada ste tamo nude vam čaj, kolačiće ili piće. Ali sve do sada, naši nam dobavljači nisu slali poklone u Španjolsku”, rekao je Ignacio Rey, komercijalni direktor tvrtke Rey Corporacion.

Rey sljedeći tjedan može očekivati paket od stotinu maski koje namjerava dati lokalnoj klinici. Njegov menadžer zadužen za uvoz primio je maske od dobavljača, a pomoć su ponudili i zaposlenici tvrtke u Kini. “Na to ne gledaju kao na posao i ništa ne naplaćuju. Oni su samo jako zabrinuti”, rekao je Rey.

Popularan trend

Poslovni ljudi u Kini i Europi su potvrdili da to postaje popularan trend, svojevrsna “diplomacija zaštitnih maski” koju kineska vlada provodi kako bi europskim zemljama u raljama Covida-19 poslala važnu i traženu opremu i na taj način im pomogla u suzbijanju zaraze. Song Li, zamjenik generalnog direktora tvrtke koja izvozi i uvozi porculan i vino u Europu i Aziju, objasnio je da njegova tvrtka klijentima u Europi u znak prijateljstva sada šalje kirurške maske.

“Možda je smiješno pomisliti da sada nema boljeg poklona od maski. Vrlo je lako u Kini kupiti maske pa zašto ne”, kazao je Song.

Ne žele svi maske

Klijenti u Južnoj Koreji su mu poslali 300 maski, no zbog problema u prijevozu stigle s kasno pa ih on sada šalje partnerima u Austriji i Nizozemskoj. No, ne žele svi u Europi maske. Direktor prodaje tvrtke Jiaxing Highenter Standard Parts Company koja proizvodi patentne zatvarače, objašnjava da je pitao svoje klijente s kojima posluje trebaju li zaštitne maske, no poklon su odbili.

“Možda zapadnjaci nisu naučeni na nošenje maski”, kazao je Jerry Guo.

