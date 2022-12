309. dan ruske invazije na Ukrajinu

diljem Ukrajine od jutra zračne uzbune

TIJEK DOGAĐANJA:

Borbeno dežurstvo na Crnom moru

7.15 - Ukrajinsko južno operativno zapovjedništvo izvijestilo je rano ujutro 29. prosinca da je Rusija rasporedila dva površinska i podvodna nosača projektila na borbenom dežurstvu u Crnom moru. Nosači na sebi nose najmanje 20 projektila Kalibr. Upozorenje na zračni napad oglasilo se u gradu Kijevu u 6:02 ujutro po lokalnom vremenu, te u većem dijelu središnje i istočne Ukrajine.

Lavrov: 'DPR, LNR, Zaporižje i Herson treba osloboditi'

7.10 - Donjecku i Lugansku Narodnu Republiku (DPR, LNR), kao i regije Zaporižje i Herson, koje su se pridružile Rusiji nakon referenduma, potrebno je osloboditi, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov za prvi kanal, a prenosi ruska novinska agencija Tass. Odgovarajući na pitanje o granicama regija na koje je mislio, Lavrov je rekao: "Svakako govorim o njihovim granicama kao dijelovima Ruske Federacije, na temelju ruskog Ustava".

Na pitanje misli li na to da Rusija tek treba osloboditi te teritorije, Lavrov je odgovorio potvrdno. "To proizlazi iz volje naroda izražene u četiri regije. To se dogodilo prije nekog vremena u Donjeckoj i Luganskoj Narodnoj Republici i ove jeseni u regijama Zaporožje i Herson", rekao je Lavrov. Također je istaknuo kako je Rusija odlučna osigurati da njena specijalna vojna operacija postigne svoje ciljeve. Ministar vanjskih poslova dodao je da četiri nove ruske regije "trebaju osloboditi prijetnje nacifikacije s kojom su se godinama suočavale".

Od 23. do 27. rujna u Donjeckoj Narodnoj Republici (DPR) i Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), kao i u Hersonskoj i Zaporožskoj oblasti održani su referendumi na kojima se većina glasača izjasnila za pripajanje Rusiji. Dana 30. rujna ruski predsjednik Vladimir Putin i čelnici DNR i LNR, Zaporožje i Hersonske oblasti potpisali su ugovore o njihovom pristupanju Rusiji. Putin je 4. listopada potpisao zakone o ratifikaciji ugovora.

Diljem Ukrajine oglasila se uzbuna

7.00 - Zračna uzbuna oglasila se u svim ukrajinskim oblastima, uključujući i okupirani Krim, 29. prosinca.