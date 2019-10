DIJETE (9) ČEKA SUĐENJE! Optužen za ubojstvo troje malene djece i dvoje odraslih ljudi: ‘Bila je to teška odluka, ali morali smo’

Zločin se dogodio 6. travnja u kamperskom naselju Timberline, 240 kilometara jugozapadno od Chicaga. Ako dijete bude osuđeno prijeti mu uvjetna kazna od pet do 21 godine

Devetogodišnje dijete optuženo je za ubojstvo troje djece i dvoje odraslih u Illinoisu. Dijete je suočeno s dvije točke optužnice zbog paleža te jednom zbog namjernog izazivanja požara u kojem je poginula jednogodišnja beba, dvoje dvogodišnje djece te 34-godišnjak i 69 godišnjakinja. Zločin se dogodio 6. travnja u kamperskom naselju Timberline, 240 kilometara jugozapadno od Chicaga.

Državni odvjetnik okruga Woodford Greg Minger nije htio otkriti detalje o optuženom djetetu, pa čak ni to je li imalo ikakve veze sa žrtvama. No, tvrdi da je pregledao više izvještaja o požaru prije nego što je odlučio nastaviti s kaznenim progonom, a mrtvozornik Tim Ruestman je na suđenju rekao kako je požar podmetnut.

“Bila je to teška odluka. To je tragedija, ali ipak optužujemo vrlo mladu osobu za jedan od najtežih zločina koji imamo. Smatram da to trebamo učiniti Ali samo mislim da to treba učiniti u ovom trenutku, zbog pravomoćnosti”, istaknuo je Minger.

Oblikovanje namjere ubojstva

Prema podacima američkih medija i Sveučilišta Northeastern ovo je najmlađe optuženo dijete od 2006. Obrana i razne pravosudne inicijative nisu zadovoljne razvojem događaja. Tužitelji će pak pokušati dokazati da je dijete unaprijed oblikovalo namjeru ubojstva, javlja Guardian.

“Devetogodišnjaci ne znaju da Djed Mraz ne postoji. Oni ne znaju da ljudi umiru i ne vraćaju se u život. Ne znam mogu li devetogodišnjaci stvoriti namjeru ubojstva”, rekao je Gus Kostopoulos, bivši odvjetnik za zaštitu maloljetnika iz Chicaga.

Vodeća odvjetnica za djecu u Illinoisu i predsjednica Juvenile Justice Initiative iskritizirala je optužnicu, smatrajući kako ona uopće nije uzela u obzir psihološki razvoj djeteta.

“Optužbe su potpuno neutemeljene, s obzirom na sve što smo naučili, a posebno o razvoju mozga u djece”, rekla je Betsy Clark i dodala kako je u mnogim zemljama najmanja dob za kaznenu odgovornost 14 godina. No, još u krajem 19. stoljeća, Illinois je među prvima osnovao maloljetničke sudove, čime ih je izveo iz pravosudnog sustava za odrasle. No, čini se da ovaj slučaj ponovno znači kako nema dobnih granica za osudu.

Prijeti mu uvjetna kazna

Minger tvrdi da će dijete, ako bude osuđeno, dobiti uvjetnu kaznu u trajanju od pet do 21 godine. Mladom će osumnjičeniku biti dodijeljen odvjetnik te će biti saslušan prije suđenja. Prema tamošnjim zakonima, osumnjičenici mlađi od 10 godina ne mogu biti pritvoreni, niti je njihovo suđenje javno, osim u slučaju da im se sudi kao odraslim osobama.

Optužnice za djecu mlađu od 10 godina je rijetko, no ne i neuobičajeno. Prošlog je mjeseca sudac u Michiganu odbacio optužnicu po kojoj je devetogodišnjak ustrijelio svoju majku.