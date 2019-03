CURICA (9) KOJA NE ŽELI NIŠTA, OSIM IĆI U ŠKOLU: ‘Svekrva me tuče, a kad pobjegnem kući ocu, onda me i on tuče jer sam pobjegla’

Prema informacijama Oxfama, “mlađe djevojčice pošteđene su ‘konzumiranja braka’ dok ne napune 11 godina” (?!), no i dalje se od njih očekuje da rade po kući

Rat u Jemenu uzrokovao je trenutno najveću humanitarnu katastrofu u svijetu. U toj zemlji nema hrane, nema lijekova, ljudi doslovce umiru od gladi, a najugroženije skupine, među kojima su i djeca, nemaju gotovo nikakvu šansu za preživljavanje u tim stravičnim uvjetima.

Zbog toga su se neke obitelji odlučile na najdrastičniji potez – djevojčice udaju u druge obitelji već u dobi od tri godine, samo kako bi imali jedna usta manje za hraniti. Kažu kako nemaju izbora, djevojčice praktički prodaju znatno starijim muškarcima za miraz koji potom troše na hranu i sklonište za ostatak obitelji.

Djevojčice kao roba

Nedavno objavljeno izvješće UN-a pokazuje da se više od dvije trećine djevojaka i djevojčica u Jemenu uda prije navršene 18. godine, no otkako je rak u punom jeku, dob u kojoj se udaju drastično se snizila.

Prema informacijama Oxfama, “mlađe djevojčice pošteđene su ‘konzumiranja braka’ dok ne napune 11 godina” (?!), no i dalje se od njih očekuje da rade po kući.

Devetogodišnja Hanan išla je u školu sve dok je nisu udali. Sada više ne ide. “Svekrva me tuče, a kad pobjegnem kući ocu, onda me i on tuče jer sam pobjegla. Ne želim bitu u braku, želim se vratiti u školu”, kazala je malena Hanan.

Njeni roditelji udali su i njenu mlađu sestru, staru svega tri godine. Kažu kako su svjesni da je to pogrešno, ali da nisu imali izbori jer su jedino mirazom mogli platiti hranu koja će održati ostatak obitelji na životu.

Najveća humanitarna katastrofa

Broj Jemenaca kojima je potrebna humanitarna pomoć prošle godine porastao za dva milijuna na 24 milijuna, što je ujedno i 80 posto stanovništva.

Gotovo 10 milijuna ljudi je samo na korak do gladi, a novac je potreban za pomoć u hrani, pitkoj vodi, lijekovima i poljoprivredi.

Ove godine su, kao i prošle, arapske zemlje obećale su značajne iznose. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati obećali su po 500 milijuna dolara, a Kuvajt 150 milijuna.

EU je obećao 162 milijuna eura, a SAD još 24 milijuna pored 131 milijuna dolara pomoći u hrani obećanih potkraj prošle godine.

UN je prošle godine zatražio da se prikupi tri milijarde dolara i uspio je prikupiti 83 posto tog izno