DEVET UBIJENIH U MJANMARU: Zemljom već mjesec dana vlada kaos; Sigurnosne snage pucaju na prosvjednike

Već više od mjesec dana Mjanmarom vlada kaos od kada je 1. veljače vojska izvela puč i zaustavila napore prema demokraciji; u srijedu je ubijeno najmanje devetero ljudi

Najmanje devet osoba ubijeno je u srijedu u vatri koju su sigurnosne snage otvorile na prodemokratske prosvjednike u Mjanmaru gdje je vojna hunta pritvorila najmanje šest novinara, uključivo fotografa agencije Associated Press tereteći ga za kriminal. Kako prenosi Reuters, tinejdžer je ubijen u Myingyanu, no najviše žrtava je u središnjem gradu Monywa gdje je ubijeno pet osoba, četiri muškarca i jedna žena, rekao je Ko Thit Sar, urednik u Monywa Gazette.

Izvanredno stanje u Mjanmaru već mjesec dana

Mjanmar je u kaosu od 1. veljače kada je vojska izvela puč i zaustavila napore prema demokraciji nakon gotovo 50 godina vojne vladavine zbog čega su slijedile osude zapadnog svijeta, a u susjedstvu vlada sve veća zabrinutost.

Dvije su osobe ubijene u srijedu u drugom najvećem gradu, Mandalayu, dodaje Reuters. Jedna od žrtava u Mandalayu ubijena je hicem u glavu, a druga u prsa, kazao je liječnik za agenciju France Presse telefonski i zamolio da ne bude imenovan. Reuters dodaje da je jedna osoba ubijena u najvećem gradu Yangonu gdje su ljudi podizali barikade autogumama i bodljikavom žicom kako bi usporili policiju.

U središnjoj ulici Pansodan pločnike su oblijepili fotografijama čelnika vojne hunte, Min Aung Hlainga, nastojeći takvom taktikom usporiti sigurnosne snage koje izbjegavaju gaziti po njegovim portretima.

Prosvjed u središnjem gradu Myingyanu također je postao nasilan, jer su se sigurnosne snage sukobile s prosvjednicima. “Ispaljivali su suzavac, gumene metke, ali i pravo streljivo”, rekao je volonter hitne pomoći za agenciju AFP i rekao da je najmanje je deset osoba ozlijeđeno.

Protiv bivše mjanmarske čelnice Aung San Suu Kyi u ponedjeljak su podignute nove optužnice, mjesec dana pošto je stavljena u kućni pritvor i dan nakon krvavog prosvjeda protiv vojske čime je zaustavljen gotovo deset godina dug eksperiment prema demokraciji.

Međunarodni pritisak raste – zapadne zemlje odgovorile su na akciju vojske sankcijama protiv generala, a Velika Britanija sazvala je za petak sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Papa Franjo je u srijedu poručio na kraju opće audijencije da se nade naroda Mjanmara ne smije “ugušiti nasiljem” i pozvao na oslobađanje političkih zatvorenika.

No hunta se oglušuje na globalne osude i na prosvjede odgovara sve većom primjenom sile, a sigurnosne snage koristile su se smrtonosnim oružjem protiv prosvjednika u srijedu. Prosvjedi se održavaju svakodnevno, a u nedjelju je bio najkrvaviji dan otkako je vojna hunta izvela puč jer prema podacima UN-a ubijeno je najmanje 18 prosvjednika u cijeloj zemlji. U srijedu je ponovno izbilo nasilje nakon što su dan ranije šefovi diplomacije zemalja članica ASEAN-a (Jugoistočne Azije), a među njima je bio i predstavnik Mjanmara, razgovarali o krizi na virtualnom sastanku.

Nakon sastanka indonezijski predstavnik Retno Marsudi izrazio je ogorčenje zbog nespremnosti vojne hunte na suradnju. Singapur, inače najveći ulagač u Mjanmar, osudio je vlasti zbog korištenja pravog streljiva. To je “neprihvatljivo”, rekao je premijer Lee Hsien Loong za BBC.

Optuženi novinari

Fotograf agencija Associated Press, Thein Zaw (32), uhićen je u nedjelju dok je snimao prosvjede u Yangonu, rekao je njegov odvjetnik u srijedu. Thein Zw i još pet drugih novinara iz Mjanmara optuženi su za kriminalne radnje “sijanje straha, širenja lažnih vijesti, izravnog ili neizravnog uznemiravanja vladinog zaposlenika”, navodi odvjetnik Tin Zar Oo.

Hunta je prošli mjesec zakonskom dopunom povećala kaznu za takve optužbe s dvije na tri godine zatvora. Svih šestero je u zatvoru Insein u Yangonu, rekao je odvjetnik. Potpredsjednik međunarodnog informativnog odjela agencije AP-a Ian Philips pozvao je na hitno oslobađanje Theina Zawa. “Neovisnim novinarima treba dopustiti da slobodno i sigurno izvještavaju bez straha”, rekao je.

Savez za pomoć političkim zatvorenicima (Assistance Association for Political Prisoners, AAPP), udruga za praćenje medijskih sloboda, objavila je da je privedeno više od 1.200 ljudi od vojnog udara, a 900 je još iza rešetaka, a da protiv njih nisu podignute optužnice. No stvarni broj privedenih vjerojatno je mnogo veći, jer je državni medij u nedjelju izvijestio da je uhićeno više od 1.300 ljudi. AAPP navodi da je privedeno 34 novinara, a 15 je do sada pušteno.

Najnoviji slučaj pritiska na novinare dogodio se u ponedjeljak kada je kasno navečer izravno snimljen upad sigurnosnih snaga u dom mjanmarskog novinara koji se javljao za mrežu Democratic Voice of Burma (DVB). Snimke na Facebooku DVB-a pokazuju da se pred njegovom zgradom pucalo i čuje se kako ih on moli da ne pucaju.

