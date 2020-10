IMAO JE NOKTE DUGE 15 CENTIMETARA I JEO SVOG MRTVOG OCA: Kada je došla policija, ponavljao je samo jednu rečenicu…

Od susjeda i mještana Glogovskog rita doznaje se kako je 39-godišnjak koji je danima jeo truplo svog oca bio psihički bolestan te je živio u neljudskim uvjetima; smješten je u Infektivnu kliniku, ali će liječenje nastaviti na psihijatriji

Nakon stravičnog otkrića u Glogonjskom ritu pored Beograda, 39-godišnji D.M. odveden je u bolnicu. Naime, sumnja se da je muškarac danima jeo meso svog mrtvog oca Aleksandra, koji je najvjerojatnije umro prirodnom smrću. Susjedi su još u petak osjetili nesnosan smrad iz stana na drugom katu zgrade, a policajci su naišli na šokantni prizor.

“Susjedi su tada shvatili da Aleksandra nisu vidjeli danima. Pozvali su policiju, a kada su obili vrata, svi su se zaprepastili. Tijelo u poodmakloj fazi raspadanja bilo je na krevetu, a D.M., koji je inače psihički bolestan, bio je skriven iza namještaja. Policajci su pokušali razgovarati s njim, ali on je samo uspio reći kako se zove i cijelo je vrijeme ponavljao: “Pet dana nisam jeo, nisam imao što”, za Kurir je ispričao dobro upućeni izvor te dodao: “Sumnja se da je on, zbog gladi i bolesti, otkidao dijelove tijela preminulog oca i da je to jeo. On je najprije prevezen na Infektivnu kliniku, a liječenje će najvjerojatnije nastaviti u psihijatrijskoj ustanovi.”

Neljudski uvjeti

Mještani Glogonjskog rita svjedoče o pričama da je na tijelu preminulog oca navodno bilo ugriza. “D.M. je bio bolestan, ako je i jeo oca, to je učinio jer nije znao što čini. Nesretnik je vjerojatno bio izgladnio, a nije znao izaći iz stana. Čuli smo da je trgao dijelove trbuha s leša”, posvjedočio je jedan od mještana.

Niti susjedi iz zgrade nisu imali puno lijepih riječi o obitelji koju je zadesila ova tragedija. Tvrde da je njihov stan bio prljav i pun smeća, a da je obitelj živjela u izuzetno lošim uvjetima. “Ta obitelj je živjela u izuzetno lošim uvjetima, nismo obraćali pažnju na neugodan miris, jer se iz njihovog stana uvijek osjećalo, a i oni se nisu mogli pohvaliti higijenom”, ispričala je susjeda Draga.

Susjedi dodaju da su godinama nastojali pomoći ocu i sinu. “D.M. je izlazio van tri puta godišnje. To kako su oni izgledali je jezivo! Sin je imao dugu kosu i bradu, a nokti su mu bili dugi barem 15 centimetara. Virio je kroz prozor, držeći se rukama za štok. Pozivali smo nadležne više puta, molili da im se pomogne. Aleksandar je često jeo ispred zgrade, skriven u parkiću, a pitamo se je li i sinu davao jesti”, govore šokirani susjedi.

I ranije je bilo nasilja

Navodno je u obitelji bilo i nasilja. “Suprug je jednom morao reagirati, jer nije mogao gledati kako se međusobno tuku. Tada je Aleksandru oteo štap kojim je udarao sina”, priča susjeda.

Srpski mediji pišu kako se ta obitelj doselila u Glogonjski rit prije nekoliko godina. “On je pričao da je visokoobrazovan, stručnjak za strojarstvo i da ima veliku mirovinu. Sin mu je, nažalost, još kao dijete psihički obolio. Navodno je Aleksandar imao ženu, ali ih je ona odavno napustila”, tvrde susjedi.