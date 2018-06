DENNIS RODMAN NA POVIJESNOM SUMMITU: ‘Kim je veliko dijete, premda je malen’; zaplakao u intervjuu i nahvalio Trumpa

Rodman se, inače, sam pozvao na ovaj događaj

Nekadašnja zvijezda američke košarke Dennis Rodman unio je u utorak dašak ekstravagantnosti na summit Kim-Trump iznoseći svoje gledanje na ishod razgovora.

Suigrač Michaela Jordana u Chicago Bullsima koji je pet puta posjetio Pjongjang od dolaska na vlast Kim Jong-una, velikog ljubitelja košarke, sam se pozvao na taj događaj.

Kako javlja Reuteres, Rodman je govoreći pred novinarima o ovom summitu i zaplakao.

Došao s kapom MAGA na glavi

Kim Jong-un “želi unaprijediti svoju zemlju … A Donald Trump će napraviti dobar posao”, istaknuo je, ganut, na CNN-u, s crvenom kapom na glavi na kojoj je bio slogan kampanje Donalda Trumpa “Učiniti Ameriku opet velikom”.

Bivšemi košarkašu su postavljana pitanja kao i sjevernokorejskim nuklearnim stručnjacima izravno iz Singapura, kamo je doputovao dan ranije.

Kim je “veliko dijete, premda je malen” i “mislim da Donald Trump shvaća da su Sjevernokorejci jedno srce i jedna duša, potiču divljenje i međusobno se vole”, dodao je, zauzimajući medijski prostor dok su dvojica čelnika bila usred razgovora.

Kim Jong-una naziva prijateljem

“Ne činim ovo radi novca, nisam to ni počeo radi novca”, rekao je, izrazivši nadu da će vidjeti Kim Jong-una, svog “prijatelja do kraja života” prije nego se on vrati u Pjongjang.

Bijela kuća je dala do znanja da Rodman neće dobiti poziv za sudjelovanje u razgovorima, premda je “sjajan” na terenu.

U nedostatku konkretnih informacija o razgovorima, mediji su izvještavali o neslužbenoj strani summita, pa tako i o Howardu X, imitatoru Kim Jong-una koji je također doputovao u Singapur i o noćnom obilasku turističkih znamenitosti sjevernokorejskog čelnika u ponedjeljak navečer u Singapuru.