DEMOKRATI BIJESNI ZBOG PLANA REPUBLIKANACA ZA SUĐENJE TRUMPU: ‘To je nacionalna sramota!’

Vođa demokrata u Senatu Chuck Schumer kazao je kako je predložena republikanska rezolucija koja određuje način suđenja Donaldu Trumpu u Senatu “ništa drugo, nego nacionalna sramota”. Schumer je kritizirao plan vođe republikanaca u Senatu Mitcha McConnella, prema kojemu bi se održala saslušanja koja bi trajala do dugo u noć.

“Ako je predsjednik tako siguran u svoju poziciju, zašto ju ne predstavi usred bijela dana?”, zapisao se Schumer.

Svjedocima onemogućeno svjedočenje

“O nečemu tako važnom kao što je opoziv, McConnellova rezolucija nije ništa drugo nego nacionalna sramota i ostat će zapisana u povijesti kao jedan od najmračnijih dana Senata”, rekao je Schumer na novinskoj konferenciji.

Prema McConnellovom planu suđenje će biti kratko, a svjedocima je onemogućeno svjedočenje. Navedena rezolucija predviđa suđenje od 48 sati u kojemu će tužitelji, dvoje demokrata iz Zastupničkog doma, i četvero Trumpovih odvjetnika imati jednako vremena za iznošenje svojih argumenata tijekom četiri dana. Tužitelji su predsjednik Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma Adam Schiff i predsjednik odbora za pravosuđe Zastupničkog doma Jerry Nadler. Trumpa na suđenju zastupaju savjetnik Bijele kuće Pat Cipollone, osobni Trumpov odvjetnik Jay Sekulow, Kein Starr, bivši neovisni savjetnik čija je istraga utrla put za proces opoziva Billa Clintona te umirovljeni profesor prava na sveučilištu Harvard Alan Dershowitz.

Trump opozvan u Zastupničkom domu

Schumer je kazao kako će zatražiti da Bijela kuća dostavi zapise razgovora o američkoj pomoći Ukrajini.

“Prvi amandman koji ću podnijeti bit će zahtjev da Senat zatraži dokumente od Bijele kuće povezane s optužbama protiv predsjednika”, rekao je Schumer.

Trump je opozvan u Zastupničkom domu u prosincu, ali u Senatu će do toga teško doći, budući da je potrebna dvotrećinska većina, a republikanci, za razliku od Zastupničkog doma, u Senatu imaju većinu.

Četiri mjeseca nakon što je izbio ukrajinski skandal i zasjenio kraj Trumpova mandata te 10 mjeseci prije no nego Amerikanci izlaze na izbore kako bi odlučili hoće li ga ponovno izabrati za predsjednika, 100 članova Senata počelo se okupljati u 13 sati po lokalnom vremenu, a predsjednik Vrhovnog suda John Roberts predsjedat će suđenjem. Zadaća tih zastupnika, koji su kao porotnici prisegnuli prošli tjedan, jest odlučiti o tome je li Trump zloupotrijebio svoju dužnost i ometao Kongres, za što je optužen u dva članka opoziva koje je prošli mjesec prihvatio Zastupnički dom. U njima se navodi da je Trump pokušao izvršiti pritisak na Ukrajinu u pogledu upletanja na izbore 2020. kako bi mu pomogla da pobijedi te tada nastojao spriječiti kongresnu istragu o svojim postupcima. To je treći put da predsjednik prolazi suđenje o opozivu, prije njega to su prošli Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1999.

