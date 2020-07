DEČKO KOJEG JE VUČIĆ OPTUŽIO DA LAŽE O SMRTI SVOG OCA OBJAVIO DOKAZ: Papiri pokazuju da je danima čekao red za respirator

Nakon što ga je predsjednik Aleksandar Vučić javno izvrijeđao, Petar Đurić, simbol beogradskih prosvjednika, objavio je liječničku dokumentaciju koja pokazuje da je njegov pokojni otac tri dana čekao na respirator kako bi se mogao liječiti od koronavirusa

Simbol sinoćnjih prosvjeda u Beogradu bio je mladić koji je “ukrao” malo televizijskog programa kako bi objasnio da prosvjeduje zbog oca koji je nedavno preminuo od koronavirusa.

“Suzavac, bojeva municija, pendreci, sve protiv goloruke omladine. Ćale, ovo je zbog tebe, koji si umro, a nije bilo respiratora, ćale, mnogo te volim. I za mog sina koji se rodio nedavno. Ovo je za tebe, ćale! Znam da bi bio ponosan na mene”, ispričao je mladić u dahu novinarki N1.

Osoba loše prošlosti

Taj mladić je, doznalo se, Petar Đurić, sin srpskog umjetnika Ljubiše Đurića. Njega je, između ostalih, na današnjoj konferenciji za medije, netom prije novih prosvjeda koji su se proširili Srbijom, žestoko napao predsjednik Aleksandar Vučić.

“Želim ukazati na brojne laži. Sinoć su kao heroja predstavili čovjeka kojem je otac preminuo zbog korone, i to jer nije bilo respiratora. Riječ je o notornoj laži, o takvoj notornoj laži da je to jezivo. Liječnici su koristili invazivne i neinvazivne metode, radili sve što je potrebno, borili se do zadnje sekunde. Nikada nam nije nedostajao nijedan respirator. Riječ je o osobi loše prošlosti koja je osuđivana zbog prekršaja i kaznenih djela. Znamo s kime imamo posla i nemojte ih predstavljati kao heroje i junake”, rekao je Vučić.

Na te Vučićeve riječi, mlađi Đurić je odgovorio – papirom. Na facebooku je objavio nalaz iz kojeg je vidljivo da je njegov pokojni otac tri dana čekao da dođe na respirator. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Pinokio i doktor smrt

“‘Pinokio porastao ti je nos.’

Predsjednik bezočno laže po onoj narodnoj ‘obraza nema, a guzice se ne boji’, ni on, a ni doktor smrt. U prilogu je izvještaj iz Zemunske bolnice – iz kojega se vidi da ja govorim istinu. Moj pokojni otac je tri dana čekao da dođe na red za respirator.

Predsjednik i doktor smrt nisu se ni potrudili da provjere da li je to točno ili ne, jer polaze u svojoj bahatosti od toga da je lako nekog malog popljuvati i zgaziti… i da im nitko ništa ne može.

Koliko su bahati i bezobzirni, iskopali su moje nestašluke iz škole i ispljuvali me javno. Ne sporim da sam bio nemirno dijete, ali da li se to može usporediti s njihovim permanentnim lažima, kojima se služe da bi nas ubili u svakom smislu. Sva sreća što postoje društvene mreže, pa uspijevamo da istina dođe do ljudi i da stvorimo pravu sliku o ovim lažovima na vlasti.

Očekujem ispriku od predsjednika i ministra zdravlja, ukoliko se to ne dogodi podnijet ću kaznenu prijavu za laži koje su izrekli o meni.

ĆALE, OVO JE ZA TEBE!”, napisao je Petar Đurić na facebooku.