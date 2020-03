ĐAVOLJA ODVJETNICA: Kako je ‘rotvajlerica’ specijalizirana za obranu seksualnih predatora spasila Weinsteina od doživotne robije

Weinstein je oslobođen krivnje po dvjema točkama optužnice za seksualni napad, za što je mogao dobiti doživotan zatvor

Holivudski producent Harvey Weinstein tražio je da ga brani Donna Rotunno, poznata i kao “rotvajlerica u sudnici”. Riječ je o 44-godišnjoj odvjetnici iz Chicaga koja je karijeru započela kao tužiteljica, ali se brzo specijalizirala za obranu muškaraca optuženih za seksualne zločine. Dosad je zastupala 40 muškaraca i samo jednom izgubila, što jasno pokazuje koliko je uspješna u sudnici. Rotunno je Weinsteina spasila od doživotnog zatvora.

‘Borba nije završena’

Podsjetimo, jedan od najmoćnijih holivudskih producenata na sudu u New Yorku je proglašen krivim za seksualni napad na bivšu asistenticu Mimi Haleyi 2006. godine te za silovanje Jessice Mann, bivše glumice, 2013. godine. Međutim, oslobođen je krivnje po dvjema točkama optužnice za seksualni napad, za što je mogao doživotno završiti iza rešetaka. Zahvaljujući Rotunno, prijeti mu do 25 godina zatvora. Kazna će biti izrečena 11. ožujka. “Borba nije završena. Harvey je čvrst, primio je presudu kao muškarac. On zna da ćemo se nastaviti boriti za njega”, rekla je Rotunno.

Loše zdravstveno stanje

Kad je čuo presudu, Weinstein se požalio na bolove u prsima te je prevezen u zaključanu jedinicu bolnice Bellevue na Manhattanu. Sudac je rekao da će zatražiti da Weinstein boravi u ambulanti na otoku Rikers, ali on je tražio samo profesionalni tretman i pomoć najbolje njujorške bolnice. Osim toga, njegovi odvjetnici su tvrdili da mu treba posebna medicinska pomoć nakon neuspjele operacije leđa. Naime, Weinstein navodno već neko vrijeme ima problema sa srcem i visokim krvnim tlakom. Weinsteinovo loše zdravstveno stanje nije izazvalo previše suosjećanja, a njegova hospitalizacija u luksuznoj bolnici proglašena je privilegijom i izbjegavanjem zatvora.

Prikazala ga kao žrtvu

Suđenje, koje je trajalo 12 dana, predvodile su dvije odvjetnice, Joan Illuzzi-Orbon i Meghan Hast. Pozvano je 27 svjedoka, a Weinstein je prikazan kao hladni i proračunati seksualni predator koji je naposljetku nadjačao argumente obrane. Naglasak je bio na njegovoj moći i opsegu utjecaja koji je imao nad svojim žrtvama. Rotunno se protivila takvom portretiranju svog klijenta. Ona ga je naime vidjela kao žrtvu. “Harvey Weinstein bio je tip koji je držao ključeve dvorca u koji su svi željeli ući. A ljudi su ga iskorištavali, iskorištavali i iskorištavali”, rekla je nastojeći prikazati žrtve kao lažljivice koje su željele da ih Weinstein učini slavnima.

Njujorško suđenje bilo je tek početak. Weinstein se uskoro trebao suočiti i s optužnicom podignutom u Los Angelesu koja proizlazi iz istrage policijske službe na jugu Kalifornije u osam navoda. U optužnici se producenta tereti za silovanje i teško zlostavljanje. Prijeti mu zatvorska kazna od 28 godina. Rotunno je za vrijeme suđenja zračila samopouzdanjem, tvrdeći da se suđenje odvija kako je planirala. Na sud dolazi u haljinama talijanskog dizajnera Salvatorea Ferragama, kožnim suknjama, štiklama marke Jimmy Choo, a oko vrata nosi ogrlicu s privjeskom na kojem je ugravirano: “Nisam kriv”. Od svojih muških kolega u timu zahtijeva da budu jednako modno osviješteni. Svi moraju nositi trodijelna odijela te kapute od kašmira sa svilenim maramicama. “Porota cijeni ljude koji se ponose time kako se odijevaju”, izjavila je prije početka suđenja.

Agresivan stil obrane

Njezin stil obrane vrlo je agresivan. Rešetari pitanjima, a na kraju svakog koje uputi svjedocima doda: “Zar ne?”. “Vi ste manipulirali gospodinom Weinsteinom kako biste bili pozvani na luksuzne zabave, zar ne?” ili “Htjeli ste se okoristiti njegovom moći, zar ne?”. Jednu od dvije tužiteljice, koja je Weinsteina optužila da ju je silovao u njujorškom hotelu 2013. godine, Rotunno je tijekom devetosatnog ispitivanja natjerala u nekontrolirani plač.

Iako je većina njezinih klijenata bili muškarci optuženi za silovanje, Rotunno tvrdi da je “krajnja feministica”, a za Insider je izjavila da se protivi pokretu #MeToo jer je to logičan dio njezinih feminističkih pogleda. “Stvorili smo društvo slavnih žrtava, u kojem žene ne moraju preuzeti nikakvu odgovornost za svoje postupke”, rekla je. Hipoteza koje se držala tijekom obrane je bila: ili se silovanje uopće nije dogodilo ili silovanje uopće nije bilo silovanje. Pokret #MeToo se u zapisima obrane uopće ne spominje. Rotunno se zbog svoje strategije i činjenice da brani čovjeka kojega je gotovo 100 žena optužilo za napastovanje suočila s brojnim napadima. Tek rijetki staju u njezinu obranu, najčešće ljudi iz struke.

