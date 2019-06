DAVNO USPAVANI RUSKI VULKAN JE IPAK ŽIV?! Posljedice bi mogle biti katastrofalne za cijeli svijet; čekaju li nas novi Pompeji?

“Kada vulkan dugo miruje, njegova prva eksplozija može biti katastrofalna”, upozorio je znanstvenik

Bolshaya Udina ruski je vulkan koji je donedavno smatran neaktivnim. Ipak, čak 559 potresa koji su u okolici vulkana zabilježeni prošle godine, naveli su znanstvenike na sumnju kako ovaj vulkan iz sebe još može izbaciti užarenu lavu, što bi dovelo do katastrofalnih posljedica.

Znanstvenici navode kako su potresi u blizini vulkana sve češći te da njihova snaga konstantno raste, piše Daily Mail.

Voditelj instituta ‘Trofimuk – Institute of Petroleum Geology and Geophysics’, Ivan Koulakov rekao je kako će erupcija ovog vulkana, ako do nje dođe, biti eksplozivnog tipa baš kao što je bila i ona vulkana Bezimjani (Bezimeni). On je eksplodirao 1956. godine, a stup pepela je dostigao 35 kilometara visine te je nastao krater promjera 1,3 kilometra.

Eksplozivna erupcija

“Kada vulkan dugo miruje, njegova prva eksplozija može biti katastrofalna. Velika količina pepela završi u zraku, a to može biti pogubno ne samo za okolna područja već i za cijeli svijet”, upozorio je Koulakov.

Naveo je i kako je katastrofalnoj erupciji Vezuva koja je uništila Pompeje, Herkulanej te još niz antičkih rimskih naselja, prethodio dugi niz mirovanja vulkana.

Baš kao i u ovom slučaju, erupciji Vezuva prethodili su i brojni potresi od kojih je najrazorniji bio onaj 1967.

Vulkan koji zadaje mnogo briga znanstvenicima nalazi se na čak 2923 metra nadmorske visine.