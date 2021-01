OTKRIVAJU LI POSTOJEĆI TESTOVI NOVI SOJ? Biolog sa ‘Zarazne’; ‘Detektiraju svaku infekciju, ali…’; Imamo 619 novozaraženih i 30 preminulih

U protekla 24 sata zabilježeno je 619 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3173. Među njima je 1326 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 128 pacijenta. U protekla 24 sata preminulo je 30 osoba, ukupno 4943 osoba, dok se oporavilo 466 osoba, a testirano je njih 5994.

Danas je zabilježeno 619 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, čime je broj aktivnih slučajeva 33173

U protekla 24 sata preminulo je 30 osoba, ukupno 4943 osoba

Na bolničkom liječenju je 1326 pacijenta, od kojih je na respiratorima 128 ljudi

Stožer civilne zaštite Istarske županije zalaže se za regionalni pristup u donošenju mjera, a poslali su i prijedlog Nacionalnom stožeru

Domaći ugostitelji spremni izaći na ulice zbog odluke Stožera

17.46 – Jelena Tabak, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja rekla je nakon današnje Stožerove odluke da nema popuštanja mjera prema ugostiteljima da za sada ne pripremaju prosvjed. Tabak je za Index kazala da nije izuzeta i ta mogućnost jer je ugostiteljima voda došla do grla.

“Nećemo moći utjecati da se tako nešto dogodi, niti ćemo moći spriječiti prosvjede ako dođe do njih i ako ljudi izađu na ulice. Mi smo se nadali da će dopustiti kafićima prodaju kava za van, iako su neki ugostitelji rekli da im to ne može podmiriti troškove, ali bar imaju malu mogućnost rada i neke zarade. Već smo vidjeli da svi prodaju kavu za van, od pekara i kioska do restorana, pa ne vidimo zašto bi bilo drugačije za kafiće.

Ovo što su oni u Stožeru izjavili da nije moguće otvaranje kafića jer to potiče širenje zaraze je promašena tema jer se ljudi već ionako okupljaju, kupili oni kavu u pekari ili negdje drugdje. Ljudi se neće manje okupljati ako i dalje držimo zatvorene kafiće koji ne smiju prodavati ni za van”, kazala je Tabak za Index.

Jelena Tabak veli da je poslala mail ministru Davoru Božinoviću u kojem je zatražila hitan sastanak.8

Island će možda ublažiti mjere prije nego je planirano

17.08 – Island bi mogao ublažiti ograničenja koronavirusa ranije nego što je planirano nakon što je tijekom prošlog tjedna zabilježeno samo 11 novih domaćih slučajeva, koji su svi bili u karanteni do trenutka kada im je dijagnosticirana, prenose lokalni mediji.

Iceland Review izvještava da je glavni epidemiolog zemlje Þórólfur Guðnason danas na informativnom sastanku rekao da bi mogao umanjiti ograničenja prije 17. veljače, ako slučajeva ostane tako malo. Ukupne infekcije padaju, trenutno ih ima samo 47. Skandinavska zemlja s 350 000 ljudi imala je samo 60 smrtnih slučajeva u Covidu.

Guðnason je rekao da je njegov granični režim, u kojem su svi dolazni putnici testirani od lipnja, odigrao ključnu ulogu u suzbijanju pandemije u zemlji, navodi Iceland Review. Island je pohvaljen zbog svog znanstvenog pristupa suzbijanju pandemije.

Cijene nafte blizu 56 dolara, trgovce brinu ograničenja i kašnjenje cjepiva

16.28 – Cijene nafte zadržale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima blizu razine od 56 dolara, zakočene zabrinutošću za potražnju zbog ograničenja putovanja kako bi se spriječilo širenje koronavirusa i kašnjenja cjepiva.

Europski regulator: ‘Ne odgađajte drugu dozu Pfizerova cjepiva’

16.05 – Europski regulator za lijekove preporučio je zemljama da ne odgađaju drugu dozu Pfizerovog cjepiva Covid-19 više od tri tjedna nakon prve, prenosi Reuters.

Mnogo zemalja odgađa drugu dozu u pokušaju da cijepi veći dio stanovništva.

EU: usvojene smjernice za potvrde o cijepljenju

15.57 – Države članice EU-a usvojile su u četvrtak smjernice za potvrde o cijepljenju namijenjene za medicinske svrhe, koje moraju biti usklađene kako bi se mogle koristiti u svim članicama. Cilj ovih smjernica je osigurati interoperabilnost potvrda o cijepljenju, što znači da je sadržaj potvrda o cijepljenju ujednačen, te uspostaviti minimalni skup podataka koje svaka potvrda mora imati.

Potvrde mogu biti u fizičkom ili digitalnom obliku te moraju osigurati rigoroznu zaštitu osobnih podataka. “Potreban nam je zajednički pristup potvrdama o cijepljenju i radujem se nastavku suradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi se ovaj alat proširio na globalnoj razini. Interoperabilne potvrde o cijepljenju bit će važan alat za građane tijekom pandemije, ali i nakon što je prebrodimo”, izjavila je povjerenica za zdravstvo Stella Kyriakides.

Prije nekoliko tjedana grčki premijer premijer Kyriakos Mitsotakis je predložio uvođenje potvrde o cijepljenju koje bi mogle služiti kao neka vrsta putovnica s kojima bi cijepljene osobe mogle slobodno putovati unutar EU-a tijekom pandemije.

Svi su se složili oko potrebe za takvim potvrdama, ali samo u medicinske svrhe. Većina država članica smatra da je prerano govoriti o uporabi tih potvrda u druge svrhe, poput putovanja, jer je premalo ljudi cijepljeno, a veliki dio još ni nema pristup cjepivu pa bi to bila očita diskriminacija. Osim toga, još nema dokaza da cijepljene osobe ne mogu biti prenositelji virusa.

Smjernice su uglavnom namijenjene za potvrde o cijepljenju protiv covida-19, ali bi se mogle koristiti u budućnosti kao osnova za dokazivanje o cijepljenju i protiv drugih bolesti.

Afrika počela s cijepljenjem, WHO pozvao Tanzaniju da vjeruje znanosti

15.52 – Neke afričke države počele su s cijepljenjem protiv covida-19, rekli su u četvrtak regionalni zdravstveni dužnosnici, dok WHO poziva predsjednika Tanzanije – koji je protivnik cijepljenja jer se pouzdaje u alternativne lijekove i Boga – da vjeruje znanosti.

John Nkengasong, direktor tijela za kontrolu i prevenciju bolesti bloka Afričke unije (AU), rekao je da je nekoliko zemalja počelo cijepiti: Maroko, Egipat, Sejšeli i Gvineja. “Gvineja vrlo ograničeno, obavljeno je samo 50 do 60 cijepljenja. Ali ove su druge zemlje uglavnom počele s cjepivom iz Kine”, rekao je na internetskom brifingu.

Uz prethodno osiguranih 270 milijuna doza, AU je s indijskim Institutom za serum potpisao sporazum o 400 milijuna doza cjepiva Oxford/AstraZeneca. “Zapamtite, ovo se širi na ovu i na sljedeću godinu”, dodao je Nkengasong, čiji afrički Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) još nisu dali detalje o raspodjeli. Zdravstvena tijela nadaju se da će ove godine cijepiti oko 30-35 posto Afrikanaca.

Zdravstveni djelatnici ogorčeni su zbog tanzanijskog predsjednika Johna Magufulija koji obeshrabruje nošenje maski i fizičko distanciranje, upozorava da su cjepiva opasna i ne objavljuje podatke o koronavirusu od sredine 2020. godine. U srijedu je Magufuli bez dokaza rekao da su cjepiva strana urota za širenje bolesti i krađu afričkoga bogatstva.

Pozvao je Tanzanijce da se, umjesto toga, pouzdaju u Boga i koriste alternativne lijekove poput udisanja pare. “Mi u Tanzaniji uspjeli smo ostati godinu dana bez korone. Čak ni ovdje nitko nije stavio masku. Naš Bog je iznad Sotone i Sotona nikad neće uspjeti koristeći se različitim bolestima”, rekao je u govoru u srijedu u svom zapadnom matičnom području.

Tanzanijska vlada nije objavljivala podatke širom zemlje od 8. svibnja, kada je imala 509 slučajeva i 21 smrtni slučaj.

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Afriku Matshidiso Moeti pozvao je Tanzaniju da provede nošenje maski i druge mjere, pripremi cijepljenje i podijeli podatke. “Afrika je na razmeđi i svi Afrikanci moraju udvostručiti preventivne mjere”, rekao je na online konferenciji za novinare, rekavši da su dužnosnici WHO-a bili u kontaktu s tanzanijskim dužnosnicima. “Znanost pokazuje da cjepiva djeluju”, istaknuo je.

Iako covid-19 nije pogodio Afriku tako teško kao druge regije, stručnjaci strahuju da bi nejednakost u bogatstvu, logističke teškoće i “nacionalizam cjepiva” razvijenih zemalja mogli dovesti siromašni kontinent u nepovoljan položaj.

Prema populaciji od 1,3 milijarde ljudi, Afrika je zabilježila 3,5 milijuna zaraženih i 88.000 smrtnih slučajeva, prema Reutersovu popisu. To je manje smrtnih slučajeva od pojedinih država, Sjedinjenih Država, Brazila, Indije, Meksika i Britanije.

Njemačko povjerenstvo: Cjepivo AstraZenece pogodno za mlađe od 65

14:52 – Cjepivo protiv koronavirusa tvrtke AstraZeneca bi, prema mišljenju njemačkog povjerenstva za cjepiva, moglo biti korišteno samo kod cijepljenja osoba mlađih od 65 godina, priopćeno je u četvrtak.

„Cjepivo kompanije AstraZeneca bi trebalo biti, shodno planu cijepljenja, upotrebljeno samo kod cijepljenja građana starosne dobi između 18 i 64 godine“, stoji u priopćenju Povjerenstva za cjepiva, koje djeluje pro državnom epidemiološkom institutu Robert Koch.

Povjerenstvo je zaključilo da za ocjenu učinkovitosti cjepiva kod osoba starijih od 65 godine trenutno nije dostupno dovoljno podataka.

Povjerenstvo je preporučilo da se cjepivo „bez ograničenja“ može primijeniti kod ostalih starosnih skupina. Cjepivo kompanije Astra Zeneca još nije dobilo uporabnu dozvolu Europske agencije za lijekove. Odluka o tomu bi trebala biti donesena u petak.

Njemački mediji su početkom tjedna pisali o neučinkovitosti ovog cjepiva kod starijih osoba. Njemačko ministarstvo zdravstva je relativiziralo te napise tvrdeći kako se radi o pogrešnom čitanju statistika. Navedeno je da je u testiranju sudjelovalo oko 8 posto starijih od 65 godina.

AstraZeneca je najavila da će Europskoj komisiji naknadno poslati rezultate novije studije u koju je uključeno više osoba starijih od 65 godina. Zbog problema u isporuci cjepiva, ova britansko-švedska kompanija je trenutno u sporu s Europskom komisijom. U Njemačkoj se trenutno cijepljenje protiv koronavirusa provodi kod korisnika i osoblja domova za starije. Nakon toga bi trebali uslijediti osobe starije od 80 godina, nakon kojih slijede kronični bolesnici.

WHO kaže da proizvođači cjepiva rade non-stop kako bi isporučili nove doze

14:29 – Direktor europskog ogranka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Hans Kluge rekao je u četvrtak da proizvođači cjepiva rade non-stop da otklone manjke u zemljama koje se bore da suzbiju pandemiju covida-19 te je poručio zemljama da se ne guraju da budu prve u redu za dostavu cjepiva.

“Solidarnost ne znači nužno da svaka zemlja na svijetu mora u istom trenutku započeti s cijepljenjem. Bitno je razumjeti da nitko nije siguran dok svi nisu sigurni”, rekao je Kluge danas na brifingu za medije.

Kad je upitan o kašnjenju Pfizerovog i AstraZenecinog cjepiva pacijentima diljem 27 zemalja Europske unije, Kluge i stručnjak za cijepljenje WHO-a Europa, Siddhartha Datta, pozvali su vlade i proizvođače da surađuju u ranim stadijima cijepljenja.

“Stvarnost je ta da postoji manjak cjepiva. No ne sumnjamo da proizvođači rade 24 sata na dan da premoste praznine te smo sigurni da će kašnjenje kojem sada svjedočimo biti nadoknađeno većim brojem proizvedenih doza u budućnosti”, rekao je Kluge.

WHO je ponovio da bi cjepiva trebala biti podijeljena ravnomjerno između siromašnih i bogatih nacija, kako bi se okončala pandemija, s time da je Datta naglasio da su cjepiva protiv covida-19 “globalno javno dobro”.

Ponovio je stav WHO-a da će “putovnice cijepljenja” – dokaz da je netko cijepljen – biti važne kako bi se nadgledao broj cijepljenih osoba, kao i učinkovitost cijepljenja, no da one ne bi trebale biti korištene kao onemogućujući faktor zbog kojeg ljudi ne bi smjeli putovati.

Međimurski osnovnoškolci od ponedjeljka u razredima

14:22 – I međimurski učenici osnovnih škola od ponedjeljka kreću na nastavu, a srednjoškolci, osim maturanata, i dalje će imati online nastavu, rečeno je u četvrtak na konferenciji Stožera civilne zaštite Međimurske županije u Čakovcu.

Županijska pročelnica za obrazovanje i kulturu Blaženka Novak izvijestila je da će se učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole od ponedjeljka pridružiti i učenici od petog do osmog razreda te da su osnovne škole spremne za primjenu svih epidemioloških mjera.

„Što se tiče učenika srednjih škola, mi smo pripremili jedan dosta složen plan povratka dijela učenika u srednjoškolske klupe, no eto, nismo se uspjeli uskladiti s epidemiolozima pa je naš župan donio odluku da ipak s primjenom tog modela pričekamo još tjedan ili dva da možemo vidjeti kako će se razvijati epidemiološka situacija“, rekla je Novak te dodala da će u školama biti samo maturanti u prijepodnevnoj smjeni.

Međimurski župan je rekao da će cijela Hrvatska primijeniti takav model, a idući tjedan donijet će se odluka o tome kakav će režim biti od 7. veljače.

U Sloveniji dvije regije ponovo vraćaju online nastavu za prva tri razreda

14:01 – Zbog izrazito pogoršane epidemiološke situacije u dvije slovenske regije od ponedjeljka će ponovo biti postrožene restriktivne mjere, pa će se nastava u nižim razredima osnovnih škola opet odvijati on-line, a zatvorit će se i vrtići.

Takvu je odluku u četvrtak donijela vlada za Obalno-krašku statističku regiju (šire područje općina Koper i Postojna), te za Zasavsku regiju (Sevnica, Krško, Brežice). Uz ponovno vraćanje učenika na kućnu nastavu nakon samo tjedan dana nastave u školi, u njima će se ponovo zatvoriti muzeji, galerije, automehaničarske i vulkanizerske radionice i više servisnih djelatnosti.

U ostalim pokrajinama stanje je nepromijenjeno, no sve dosadašnje osnovne restrikcije ostaju, primjerice zatvaranje unutar granica općina i regija, policijski sat preko noći te zabrana okupljanja osim u najužem obiteljskom krugu, odnosno “balonu”.

Komentirajući trenutno stanje epidemije u zemlji, voditeljica vladina stručnog tima za Covid-19, infektologinja Bojana Beović, kazala je da je ona u punom zamahu, no da postoji značajan napredak kad je riječ o smanjenju hospitalizacija i zaraze u domovima za starije. Novi “britanski” soj koronavirusa, koji je u Sloveniji službeno otkriven tek nedavno, po preliminarnim podacima čini manje od dva posto ukupnih infekcija.

Beović je također na vladinoj konferenciji za novinare iznijela procjenu da je u Sloveniji već više od 500.000 stanovnika zapravo prokuženo novim koronavirusom, pa su time stekli imunitet. U Sloveniji je u zadnja 24 sata inače potvrđeno 1516 zaraza novim koronavirusom, a još 23 oboljelih je preminulo. Time je broj umrlih od posljedica Covida-19 povećan 3.448, dok je aktivnih slučajeva zaraze 17.650.

Može li se postojećim testovima otkriti i novi soj korone?

13:57 – Ivan Christian Kurolt, biolog s Odjela za znanstvena istraživanja “Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević”, rekao je kako britanski soj koronavirusa još uvijek nije zabilježen u Hrvatskoj. Kurolt kaže kako dosadašnji testovi koji se koriste mogu detektirati i nove sojeve, ali ih ne mogu razlikovati.

“Svaka koronavirusna infekcija sa sadašnjim testovima se može detektirati, ali ne može se razlikovati. Može se detektirati svaki soj koronavirusa, ali ne možete reći odakle je došao. Na tome se sada radi”, pojasnio je biolog Kurolt za N1.

Na pitanje koliko vremena je potrebno za sekvenciranje, kaže kako ovisi o metodi. “Sam postupak sekvenciranja je kompliciraniji od PCR-a, nije toliko usporedivo. Puno je kompleksnih postupaka… Jedan dio možemo raditi kod nas, drugi dio ne možemo, ali mogu ga pokriti druge ustanove – HZJZ, privatne ustanove, Sveučilište…”, govori Kurolt.

Kaže kako su mjere potrebne i odrađuju svoj posao te da vidimo, kad se epidemiološke mjere popuštaju, imamo više slučajeva.

“Osobno bih s popuštanjem mjera bio oprezan”, rekao je.

Međimurska županija: 16 novih slučaja

13:48 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda PCR metodom testirano je 126 osoba od čega je evidentirano 16 pozitivnih slučajeva na virus COVID-19 u Međimurskoj županiji. U protekla 24 sata oporavilo se 18 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 270. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo MŽ uzeto 37 345 uzoraka, ne računajući testiranja građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

Testiranjima brzim antigenskim testovima koja se obavljaju u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim laboratorijima, primljena je informacija o 2 pozitivna slučaja. Epidemiološka služba ne raspolaže podacima o ukupno obavljenim testiranjima u drugim ustanovama. Epidemiolozi su na temelju kliničke slike (bez testiranja) dijagnosticirali COVID-19 kod 4 osobe.

Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno su hospitalizirana 53 pacijenta pozitivna na virus COVID-19. U protekla 24 sata hospitalizirana su 3 pacijenta, a otpušteno je 7 pacijenata. Na invazivnoj respiraciji se nalaze 3 covid pozitivna pacijenta. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Varaždinska županija: 22 novih slučaja

13:46 – Tijekom 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirana su 22 nova slučaja zaraze koronavirusom, a u posljednjih tjedan dana ukupno 171 novi slučaj.

Broj novozaraženih unutar 7 dana na 100.000 stanovnika je 103, a broj novozaraženih na 100.000 stanovnika zadnjih 14 dana je 226. Tijekom jučerašnjeg dana testirana su 273 uzorka, od kojih je 136 zaprimljeno preko COVID-ambulante od simptomatskih pacijenata. Udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima je 17 posto, a u svim testiranim uzorcima je 8 posto.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin su 72 osobe s težom kliničkom slikom. Od toga je 28 osoba na odjelu infektologije i drugim odjelima u Varaždinu, 5 u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru, 25 osoba je u Klenovniku od kojih 1 na respiratoru i 14 u Novom Marofu.

Tijekom 24 sata preminule su dvije osobe pozitivne na COVID-19. Ukupno su dosad evidentirane 352 preminule osoba pozitivne na COVID-19, od kojih u siječnju 73. Od početka epidemije na području Varaždinske županije evidentirano je 14.675 osoba pozitivnih na COVID-19. Aktivnih slučajeva je 189.

Koktel antitijela mogao bi štititi ukućane oboljelog od covida-19

13:40 – Kombinacija dvaju antitijela tvrtke Regeneron Pharmaceuticals nazvana REGN-COV mogla bi zaštititi rizične članove obitelji osobe oboljele od covida-19, pokazuju preliminarni rezultati istraživanja.

Prema prvim rezultatima treće faze ispitivanja, koje je objavila ta farmaceutska tvrtka, lijek REGN-COV (koktel antitijela kasirivimab and imdevimab) reducira stoposto simptomatske infekcije i 50 posto smanjuje ukupnu stopu zaraze. U okviru ispitivanja pokušava se utvrditi sprječava li lijek zarazu i pojavu simptoma covida-19 kod osoba izloženih visokom riziku zaraze, primjerice kad žive u istom kućanstvu s osobom oboljelom od covida-19.

Rezultati sugeriraju da bi koktel mogao ne samo smanjiti prijenos virusa nego bi mogao smanjiti i težinu bolesti kod onih koji se zaraze, kazao je voditelj istraživanja Regenerona George Yancopoulos. Tom se terapijom, koju bi mogli dobiti bliski kontakti zaražene osobe, odmah u organizam unose antitijela za razliku od cjepiva koja tek potiču imuni sustav na stvaranje antitijela, pa stoga djeluju s odgodom jer je stvaranje antitijela proces koji traje tjednima.

“Taj bi pristup mogao štititi pacijente na kemoterapiji te omogućiti kontrolu odnosno prevenciju žarišta infekcije u ustanovama i smanjiti pritisak na zdravstvene službe”, kaže dr. Penny Ward iz King’s College London.

Inicijalni podaci ispitivanja rezultat su obrade prvih 409 ispitanika, a očekuje se da će kliničkim ispitivanjem biti obuhvaćeno ukupno 2450 sudionika. Kompletni podaci očekuju se u travnju.

Varaždinski Stožer: Osnovnoškolci se mogu vratiti u školske klupe

13:13 – Stožer civilne zaštite Varaždinske županije izdao je u četvrtak preporuku osnovnim školama da nastavu mogu organizirati u školi dok će se nastava u srednjim školama i dalje provoditi na daljinu prema modelu C, izuzev učenika završnih razreda.

Načelnik Županijskog Stožera civilne zaštite Robert Vugrin rekao je na konferenciji za medije kako je izdana preporuka da se nastava od 1. do 12. veljače u srednjim školama i dalje provodi prema modelu C, izuzev učenika završnih razreda, kao i učenika koji provode stručnu praksu u školama i kod poslodavaca te učenika umjetničkih škola koji imaju nastavu jedan na jedan.

“Svi razredi osnovnih škola, od 1. do 8. razreda, imaju mogućnost održavanja nastave prema modelu A, odnosno nastavu u školi”, rekao je Vugrin.

Idućih nekoliko tjedana cijepljenje smanjenog intenziteta

13:00 – U Hrvatskoj će zbog nepredviđene sporije dinamike isporuke Pfizerovog cjepiva sljedećih nekoliko tjedana provedba cijepljenja biti smanjenog intenziteta, najavio je u četvrtak na sjednici Vlade državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.

“Pfizerovo cjepivo narednih će tjedana dolaziti u reduciranim količinama, što će uzrokovati odgodu početka cijepljenja prvom dozom i odgodu primjene druge doze u odnosu na prvotno predviđeni razmak od 21 dana”, kazao je.

U Hrvatskoj je od 27. prosinca prošle godine do 27.siječnja aplicirano 76.129 doza cjepiva, a drugom dozom je docijepljeno 17.635 osoba. U zdravstvenom sustavu je aplicirano 36.305 doza, u domovima za starije i nemoćne 32.864, a na području Sisačko-moslavačke županije 6389 doza. Dosad je prijavljeno 380 sumnji na nuspojave na Pfizerovo cjepivo i 10 na Modernino.

“I dalje bilježimo pad broja novih slučajeva na tjednoj razini, stagnira i broj novohospitaliziraih pacijenata, Bilježimo pozitivni trend jer jer broj otpušenih puno veći nego broj zaprimljenih pacijenata. No, u odnosu na broj aktivnih i dalje imamo veliki broj hospitaliziranih zbog teških kliničkih slika”, rekao je Dulibić.

U Hrvatskoj je danas zabilježeno 619 slučajeva covida-19 pa je broj aktivnih trenutno 3173. Na bolničkom liječenju je 1326 osoba, od kojih je 128 na respiratoru. U samoizolaciji je 15.505 osoba. I dalje se prati situacija u potresom pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje je u protekla 24 sata bilo 45 novooboljelih. Udio novozaraženih u ukupno testiranima trenutno iznosi 10,3 posto.

Mađarska produljuje mjere zatvaranja do 1. ožujka

12:57 – Mađarska produljuje djelomično zatvaranje uvedeno početkom studenoga do 1. ožujka, rekao je predstojnik ureda premijera Viktora Orbana u četvrtak.

Gergely Gulyas rekao je na brifingu za novinare da bi svako ublažavanje mjera kasnije rezultiralo strožim zatvaranjem, a Mađarska bi mogla početi ublažavati mjere samo ako broj zaraženih naglo padne ili ako se cijepi velik broj ljudi.

“Mjere uvedene u studenom pomogle su da se pandemija uspori i da je držimo pod nadzorom”, rekao je Gulyas. “Stručnjaci kažu da bi u nedostatku cjepiva svako ublažavanje dovelo do novog vala i još drastičnijeg pooštravanja kasnije.”

Trenutne mjere, uključujući noćni policijski sat i zatvorene srednje škole i restorane, trebale su isteći u ponedjeljak. Gulyas je rekao da će vlada tražiti od parlamenta da produlji izvanredne vladine ovlasti za 90 dana. Mađarska je do četvrtka cijepila 161.215 ljudi Pfizerovim i Moderninim cjepivom, rekla je vlada. Gulyas je rekao da cjepiva koja stižu putem nabave Europske unije neće biti dovoljna za masovno cijepljenje. Mađarska, s oko 10 milijuna stanovnika, prijavila je 363.450 zaraženih i 12.291 smrtnih slučajeva.

Gulyas je rekao da će Mađarska, koja je prošlog tjedna postala prva članica EU-a koja je kupila rusko cjepivo Sputnjik V, primiti prvu seriju cjepiva do kraja veljače, što je dovoljno za cijepljenje 300.000 ljudi. Orbanova vlada je pod pritiskom da što prije ponovno pokrene gospodarstvo, prije nacionalnih izbora 2022. nakon što je prošlogodišnji krah zbog pandemije izazvao najgoru recesiju od globalne financijske krize.

Gulyas je izjavio da će vlada ubrzati postupak odobravanja cjepiva te da će odobriti za hitnu uporabu svako cjepivo kojim je cijepljeno najmanje milijun ljudi u svijetu. Međutim, lokalne zdravstvene vlasti provjerit će svako novo cjepivo koje će se koristiti u Mađarskoj, dodao je.

I učenici viših razreda riječkih osnovnih škola vraćaju se u škole

12:55 – I učenici viših razreda osnovnih škola u Rijeci od 1. veljače krenut će na nastavu u školama, a sve su škole spremne za prihvat učenika uz poštivanje svih epidemiološki preporuka i mjera, izvijestili su u četvrtak iz Grada Rijeke.

Prema odlukama županijskog i gradskog Stožera civilne zaštite, od početka veljače svi učenici osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka će nastavu pratiti u školama, nakon što su učenici od petog do osmog razreda počeli pohađati nastavu u drugom polugodištu na daljinu.

Škole će i dalje svakodnevno pratiti epidemiološku situaciju među učenicima i zaposlenicima te će se model provođenja nastave po potrebi prilagođavati, kao što se to događalo i u prvom polugodištu ove školske godine, navode iz riječke gradske uprave.

Fuchs: Učenici osnovnih škola i maturanti nastavu će pratiti u školi

12:50 – Od 1. veljače nastavu će u školi pratiti učenici osmogodišnjih škola i maturanti u cijeloj Hrvatskoj, dok će učenici ostalih razreda srednjih škola nastavu pratiti online, rekao je u četvrtak ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

“Učenici od prvog do osmog razreda idu u školu, dakle osnovna škola kompletna. Ostaju u školi i maturanti, a ostali – prvi, drugi i treći razredi srednjih škola ostaju online sljedećih dva tjedna, dok vidimo kakav će biti razvoj epidemiološke situacije”, rekao je Fuchs novinarima prije sjednice Vlade.

Dodao je da su s time upoznate sve županije te da će tako biti u cijeloj Hrvatskoj.

Pula: Od 1. veljače maturanti i razredna nastava u školi, a ostali online

12:49 – Istarski Stožer civilne zaštite donio je u četvrtak odluku po kojoj će se od 1. do 15. veljače nastava za osnovnoškolce od prvog do četvrtog razreda odvijati u školi, učenici viših razreda te srednjoškolci od prvog do trećeg razreda pratit će ju na daljinu, a maturanti se vraćaju u škole.

“Od 1. do 15. veljače nastava za maturante srednjih škola Istarske županije odvijat će se u školi s pripadajućom praksom”, navodi se, među ostalim, u odluci Stožera.

Odluka je, kako se pojašnjava u priopćenju, donesena temeljem procjene epidemiološke situacije koja se zasniva na praćenju pokazatelja epidemije koronavirusa na području Istarske županije te uz pozitivno očitovanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola na području županije.

Napominju i kako je odluka prethodno dostavljena i Ministarstvu znanosti i obrazovanja te osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije.

Plenković najavio popuštanje mjera u osnovnim školama i sportu

12:25 – Premijer Andrej Plenković predstavio je u četvrtak blago popuštanje epidemioloških mjera u dva segmenta – školstvu i sportu.

“Nakon rasprava u Vladi i sa Stožerom, mi smo u ovim okolnostima gdje smo zahvaljujući odgovornosti naših građana, ali i mjerama koje smo poduzeli, u poziciji da pošaljemo poruke koje bi od 1. veljače značile popuštanje mjera, ali samo u dva segmenta”, rekao je Plenković na sjednici Vlade.

Jedan segment se odnosi na osnovnu školu, odnosno na mogućnost da učenici od 5. do 8. razreda krenu u školu, a drugi se odnosi na dopuštanje većeg broja sportskih aktivnosti, osobito onih koje se odvijaju na vani na zraku, ali i nekih individualnih sportskih aktivnosti.

“Od ponedjeljka se proširuje i mogućnosti za bavljenje sportom, što uključuje treninge i rekreaciju, ali samo na otvorenom prostoru. Omogućuje se i korištenje bazena i balona za pojedinačne beskontaktne sportove, jer se u tim sredinama virus sporije širi zbog klora i prozračnosti. Popuštanje se ne odnosi na korištenje zajedničkih prostorija, kao što su tuševi i svlačionice”, rekao je Davor Božinović.

Nove mjere vrijedit će od 1. do 15. veljače, a Božinović se nada da će nakon toga uslijediti njihovo novo revidiranje.

Osječko-baranjska županija: 29 novozaraženih

12:08 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije testirano je 320 uzoraka na koronavirus, od kojih je 29 bilo pozitivno.

Sa šireg područja Osijeka je šest novopozitivnih, po pet iz Đakova i Našica, a po jedna novopozitivna osoba je iz Belišća, Bilja, Čepina, Drenja, Đurđenovca, Erduta, Kneževih Vinograda, Koške, Marijanaca, Podgorača, Podravske Moslavine, Punitovaca i Valpova.

Na bolničkom liječenju nalazi se 108 osoba oboljelih od covida-19, i to 77 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 14 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitaliziran je 31 pacijent s tim oboljenjem. Tijekom posljednja 24 sata preminule su tri osobe s područja Osječko-baranjske županije u dobi od 81 do 89 godina. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 667 osoba.

Krapinsko-zagorska županija: 10 novih slučajeva zaraze

12:04 – Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 10 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Krapina (2), Grad Zabok (1), Grad Zlatar (1), Općina Bedekovčina (1), Općina Gornja Stubica (3), Općina Hum na Sutli (1) i Općina Konjščina (1).

Oporavilo se 17 osoba te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije 112. U samoizolaciji se nalazi 647 osoba. Na COVID odjelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nalazi se 15 pacijenata.

U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 46 pacijenata pozitivnih na SARS CoV-2, od kojih su 2 na respiratoru. Preminula je 1 osoba pozitivna na koronavirus.

Šibensko-kninska županija: 33 nova slučaja zaraze

12:02 – U protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije 33 su nova slučaja. Trenutno je 166 aktivnih slučajeva. U šibenskoj bolnici liječi se 9 osoba, od kojih je jedna osoba na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječi 13 osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji.

Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 538 osoba. U posljednja 24 sata uzorkovano je 156 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Brodsko-posavska županija: 36 novih slučajeva zaraze

12:01 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije evidentirano je 36 novih pozitivnih nalaza (potvrđenih PCR uređajem).

Broj zaraženih osoba prema prebivalištu: grad Slavonski Brod (13), grad Nova Gradiška (8), općina Bebrina (3), općine Garčin, Sibinj i Staro Petrovo Selo (po 2) te općine Cernik, Donji Andrijevci, Gornja Vrba, Klakar, Rešetari i Vrbje (po 1). Ukupan broj zaraženih osoba na području županije od početka epidemije je 7.845. Trenutna 7-dnevna incidencija (broj zaraženih osoba na 100.000 stanovnika) iznosi 90, dok je trenutna 14-dnevna incidencija 246.

U zadnja 24 sata preminula je jedna osoba (Ž – 1940.) u slavonskobrodskoj Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“. Ukupan broj preminulih osoba od covida-19 na području županije od početka epidemije tako sada iznosi 129. Hospitalizirano je ukupno 68 osoba (1 osoba više nego prethodni dan) od čega u slavonskobrodskoj bolnici 57 osoba, a u novogradiškoj bolnici 11 osoba. Devet hospitaliziranih osoba je na respiratoru (1 osoba više nego prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se nalaze ukupno 582 osobe (21 osoba manje nego prethodni dan).

Njemački ministar zdravstva najavio nestašice cjepiva do Uskrsa

11:55 – Njemački ministar zdravstva Jens Spahn predviđa da će nestašica cjepiva protiv koronavirusa potrajati do travnja.

„Mi polazimo od toga da će nestašica cjepiva potrajati još najmanje deset teških tjedana“, rekao je Spahn.

On je preporučio sastanak predstavnika savezne i pokrajinskih vlada s predstavnicima proizvođača cjepiva kako bi se dogovorili o ciljevima i daljnjim koracima u procesu cijepljenja u Njemačkoj. Trenutno postoje problemi s isporukom cjepiva marke Pfizer/BionTech, ali i cjepiva kompanije AstraZeneca.

Ministar Spahn je trenutno na udaru kritika zbog toga što se cijepljenje u Njemačkoj ne provodi željenom brzinom. Dnevnik Bild je nestašicu cjepiva u četvrtak nazvao „skandaloznom“ i kao glavnog krivca naveo Spahna kojem se predbacuje pogrešna taktika u nabavljanju cjepiva.

U Njemačkoj su do sredine veljače na snazi oštre mjere zatvaranja. U četvrtak je središnji epidemiološki institut Robert Koch zabilježio 17.553 novih slučajeva, što je oko 3.000 manje nego prije tjedan dana. Sedmodnevna incidencija je po prvi put od listopada pala ispod vrijednosti od 100. Cilj vladinih mjera je smanjenje incidencije ispod 50.

Spahn je ocijenio ohrabrujućim što u Njemačkoj pada broj zaraženih, najavivši da će škole i vrtići biti prvi koji će se otvoriti po okončanju potpunog zatvaranja 14. veljače. Njemačka se sprema uvesti restrikcije za putnike iz Britanije, Brazila i Južne Afrike, kazao je u četvrtak ministar unutarnjih poslova, u situaciji kada raste zabrinutost zbog novih sojeva virusa koji su zarazniji.

U Zagrebu 119 novozaraženih

11:50 – U Zagrebu je u posljednja 24 sata evidentirano 119 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a trenutno je aktivno 410 slučajeva, izvijestio je u četvrtak Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) “Dr. Andrija Štampar”.

U domovima za starije i nemoćne osobe na području Grada Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla su 24 sata potvrđeni pozitivni nalazi 17 korisnika i dva djelatnika. Zbog pozitivnog nalaza testa na koronavirus kod tri učenika osnovnih škola i tri učenika srednjih škola izrečena je mjera samoizolacije za 59 učenika osnovnih škola te 35 učenika srednjih škola.

Broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih je 42.627, što je 98 više nego jučer. U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ-a obavljeno je 820 testiranja na koronavirus, od čega je 116 nalaza bilo pozitivno. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 158 novooboljelih osoba. Mjera samoizolacije izrečena je za 235 osoba.

Od 158 obrađenih pozitivnih osoba 52 su za sada negativne epidemiološke anamneze, 63 osobe su kontakti covid pozitivnih osoba, 24 osobe su štićenici/djelatnici domova za starije i ostalih ustanova socijalne skrbi, a za 10 osoba obrada je još u tijeku.

Jednu osobu obradili su liječnici obiteljske medicine/HZJZ, a kod pet je osoba moguće izlaganje na radnom mjestu. Jedna je osoba doputovala iz BiH, a kod dvije je osobe moguće izlaganje tijekom boravka u zdravstvenim ustanovama.

Splitsko-dalmatinska županija: 75 novih slučajeva

11:48 – Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 569 obrađenih testova danas je 75 novoozaraženih osoba s područja županije – iz Splita 27, Kaštela 8, Makarske 3, Omiša 5, Sinja 2, Solina 3, Starog Grada 1, Supetra 1, Trogira 3, Baške Vode 1, Brela 1, Dugog Rata 1, Dugopolja 1, Hrvaca 2, Jelse 2, Klisa 1, Muća 1, Okruga 1, Otoka 2, Podstrane 3, Postira 1, Segeta 1, Zagvozda 1 i Ciste Provo 3 osobe.

Od ukupnog broja novih slučajeva, 40 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1655 osoba nalazi se u samoizolaciji.

Na bolničkom liječenju nalaze se 72 osobe u KBC-u Split, dok se 7 osoba nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata preminule su tri muške osobe stare 77, 71 i 77 godina. Osobe su uz brojne komorbiditete bile pozitivne i na covid infekciju.

Beroš: Epidemiološke mjere donosile su se pravovremeno

11:23 – Ministar zdravstva Vili Beroš istaknuo je u četvrtak na sjednici Hrvatskog sabora da su Vlada i nadležna tijela pravovremeno i učinkovito odgovorili na posebne okolnosti uzrokovane Covidom-19 u svrhu zaštite zdravlja građana od epidemije koronavirusa.

Podnoseći Saboru izvješće o učincima provedbe mjera tijekom epidemije Covid-19, Beroš je naveo sve aktivnosti koje su Vlada i Nacionalni stožer civilne zaštite poduzimali u razdoblju od 11. ožujka 2020. do 15. siječnja 2021. godine.

“Stožer je pravovremeno sukladno epidemiološkoj situaciji donosio, a kada je to epidemiološka situacija dopuštala i ublažavao mjere, stožer svakodnevno prati epidemiološku situaciju i pravovremeno reagira sam ili u koordinaciji sa županijskim stožerima održavajući fleksibilan pristup”, istaknuo je ministar zdravstva.

Dodao je da je Hrvatska vrlo rano započela s epidemiološkim mjerama radi suzbijanja Covid infekcije, te podsjetio da su se povremeno mjere razlikovale među županijama ovisno o epidemiološkoj situaciji. Podsjetio je i da su suzbijanje epidemije u Hrvatskoj obilježila dva vala – prvi val u proljeće 2020. a drugi dolaskom jeseni uz izraziti rast broja slučajeva koji je trajao do sredine prosinca kada se uslijed uvođenja novih mjera epidemiološka situaciji počinje smirivati.

„Današnja incidencija je 119,5 novozaraženih u 14 dana na 100 tisuća stanovnika po čemu smo na sedmom mjestu uspješnih zemalja EU-a”, rekao je Beroš.

Ministar zdravstva je objasnio i kako je organizirana nabava cjepiva. “Države članice ovlastile su Europsku komisiju da u njihovo ime pregovara s proizvođačima cjepiva u vrijeme dok se još nije znalo tko će i kada razviti cjepivo i sklapa sporazume o prethodnoj kupnji s onima za koje smatra da će ipak uspjeti proizvesti cjepiva”, rekao je.

Doze članicama EU raspoređivale su se prema metodologiji Eurostata, solidarno i proporcionalno broju stanovnika, a Hrvatska je dosad pristupila sporazumima s pet proizvođača cjepiva kako bi količina bila dovoljna za besplatno cijepljenje svih građana Hrvatske, naglsio je.

„Do 15, siječnja rezervirali smo 6,8 milijuna doza cjepiva što pokriva naše potrebe, uz napomenu da jedan bolesnik prima dvije doze”, naveo je Beroš.

U Ličko-senjskoj županiji 10 novooboljelih

11:21 – Od 42 testirane osobe u Ličko-senjskoj županiji otkriveno je 10 novih slučajeva covida-19, priopćio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite.

Broj do sada oboljelih u toj županiji je 2819, od kojih su umrle 103 osobe, izliječenih je 2667, a aktivnih je slučajeva još 50. Od novooboljelih osoba sedam je iz Otočca, dvije iz Novalje i jedna iz Gospića. U tijeku je epidemiološka obrada njihovih kontakata.

Na liječenju na covid odjelu Opće bolnice Gospić danas se liječi 11 osoba. U županiji je 175 ljudi pod mjerom samoizolacije.

Nakon potresa nije došlo do rasplamsavanja epidemije covida

11:12 – Mjesec dana nakon prvog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji nije došlo do rasplamsavanja epidemije koronavirusa, a nije došlo niti do epidemija trovanja vodom i hranom koje prate katastrofe tog tipa, rekao je ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Inoslav Brkić.

“Na današnji dan imamo 43 oboljelih, a samo četiri s područja moga grada Petrinje kojeg je potres najviše zahvatio. Područje je epidemiološki sigurno i pod punim je nadzorom. Nemamo niti epidemija trovanja vodom, niti epidemija trovanja hranom”, istaknuo je.

Vezano za cijepljenje protiv koronavirusa, Brkić je rekao da su aplicirali 6000 doza, od toga je 1000 doza aplicirano drugi put. Uvjerio je da nema nikakvih bojazni zbog otežane isporuke cjepiva jer već i nakon prve doze dolazi do stvaranja antitijela, a druga doza zaštitu podiže na viši nivo.

“Te doze će možda malo zakasniti, ali one će doći. Te prolazne teškoće će se otkloniti, a ljudi će primiti svoja cjepiva u razmaku koji je predviđen”, poručio je.

Dodao je da se nakon prvotnog šoka ljudi u županiji ponovno pridržavaju epidemioloških mjera te podsjetio da je nošenje maski potrebno i neko vrijeme nakon cijepljenja jer je bitno stvaranje kolektivnog imuniteta.

“Odaziv je izvrstan. Mene, kao starog epidemiologa, iskreno je iznenadio i baš sam zadovoljan. Velik je interes ljudi i svi bi se htjeli cijepiti odmah. To mi daje nadu da ćemo uspjeti procijepiti upravo značajan populacijski segment i da će tako bolest biti iskorijenjena”, ocijenio je Brkić.

Portugalski premijer: Situacija je užasna

11:05 – Portugal je u užasnoj fazi pandemije koronavirusa, rekao je u četvrtak premijer Antonio Costa, upozorivši da će trebati nekoliko tjedana da se situacija poboljša, a da se može očekivati samo ograničena pomoć iz inozemstva.

S ukupno 668.951 potvrđenih slučajeva zaraze i 11.305 umrlih, uključujući rekordnih 293 u srijedu, Portugal ima najviši sedmodnevni prosjek novozaraženih i mrtvih na milijun stanovnika na svijetu. Situacija nije „loša“ nego je „užasna“, kazao je Costa za televiziju TVI.

„Nema smisla hraniti iluziju da nismo suočeni s najgorim trenutkom“, rekao je socijalistički čelnik.

„A bit ćemo suočeni s njim još nekoliko tjedana, to je sigurno“.

Više od 20 vozila hitnih pomoći čekalo je u srijedu ispred najveće portugalske bolnice da se u njoj oslobode kreveti. Liječnici drugih bolnica upozoravaju na rizik kolapsa sustava opskrbe kisikom. Costa je naglasio da se situacija dijelom pogoršala jer je njegova vlada ublažila restriktivne mjere između Božića i Nove godine, no i zbog novog soja virusa, prvo otkrivenog u Velikoj Britaniji, koji se sada proširio državom.

„Svakako je bilo grešaka: često je to bio način na koji sam slao poruku Portugalcima. Kad primatelj ne shvaća poruku, onda je to krivnja glasnika, ne sumnjam u to“, rekao je.

Njemačka je u srijedu objavila da šalje vojne medicinske stručnjake u Portugal kako bi odredili koja mu je pomoć potrebna. Costa je upozorio da Njemačka i drugi europski partneri ne mogu učiniti mnogo i istaknuo da „treba biti oprezan“ oko ideje da se pacijenti šalju u druge države.

„Drugačije je za državu s geografskim položajem poput Portugala, između Atlantika i Španjolske, nego za zemlje koje su u središtu Europe i graniče s nekoliko država, pa je prekogranična suradnja češća i lakša“.

O njemačkoj pomoći Costa je rekao da Nijemci nemaju dovoljno onoga što Portugalu treba, posebno liječnika i medicinskih sestara.

„Imaju respiratore, no oni nam trenutno ne trebaju jer ih imamo dovoljno“.

London traži svo cjepivo koje je naručio nakon spora EU-a i AstraZenece

11:04 – London je priopćio u četvrtak da mora dobiti svo cjepivo protiv covida-19 koje je naručio i platio nakon što je Europska unija zatražila od AstraZenece da preusmjeri doze iz Velike Britanije.

Europska unija, koja daleko zaostaje za SAD-om, Kinom i Britanijom u cijepljenju, od tvrtke traži da ju iz tvornica na britanskom tlu opskrbi s više doza svog cjepiva, nakon što je AstraZeneca prošli tjedan izvijestila europski savez da će dostaviti 60 posto manje doza nego što je obećano za prvi kvartal 2021. godine.

AstraZeneca, čije je sjedište u Cambridgeu u Engleskoj, ponudila je Europskoj uniji da u veljači ipak dostavi veći broj doza svog cjepiva, nakon najave o usporavanju pošiljki zbog koje je EU tražio preusmjeravanje doza iz Velike Britanije.

“Mislim da moramo osigurati da se u UK isporuči cjepivo koje je naručeno i plaćeno”, rekao je ministar u britanskoj vladi Michael Gove za LBC Radio.

“Naš prioritet mora biti da osiguramo da ljudi u našoj zemlji, koji su u osjetljivoj skupini predviđenoj za cijepljenje, dobiju ta cjepiva”, istaknuo je Gove.

Na opetovani upit BBC-a hoće li britanska vlada spriječiti AstraZenecu da preusmjeri doze iz Britanije u EU, Gove je odgovorio kako je ključna stvar da Britnaija dobije svoje narudžbe kao što je planirano i na vrijeme. On je rekao BBC-u da se isporuka, koja je planiran i plaćena, treba nastaviti te da neće biti prekida opskrbe.

“No međutim, mislim da je pravi pristup da s našim prijateljima u Europi potaknemo dijalog o suradnji kako bismo vidjeli kako možemo pomoći.”

Britanski premijer Boris Johnson izjavio je u srijedu da bi bila “velika šteta” da je Ujedinjeno Kraljevstvo ostalo u programu cjepiva EU-a.

U Zagrebačkoj županiji 101 novi slučaj

10:59 – U Zagrebačkoj županiji zabilježen je 101 novi slučaj zaraze koronavirusom, a ozdravilo je 36 osoba, izvijestili su u četvrtak iz te županije.

Najviše oboljelih je u Samoboru – 23, Velikoj Gorici – 17 i Ivanić-Gradu – 12. Trenutno je aktivno 528 slučajeva. Od početka epidemije, na području Županije evidentirano je 18.913 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječene su 18.323 osobe, a 62 osobe su umrle.

Stožer apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja.

619 novih slučajeva u Hrvatskoj

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 230978 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 4943 preminulo. Ukupno su se oporavile 222 862 osobe od toga 466 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 15 505 osoba.

Do danas je ukupno testirano 1 175 831 osoba, od toga 5 994 u posljednja 24 sata.

Virovitičko-podravska županija: 15 novozaraženih

10:44 – Na području Virovitičko-podravske županije kod petnaestero stanovnika detektiran je virus SARS-CoV-2, a preminula je jedna osoba. Muškarac, 1959. godište, preminuo je uslijed infekcije COVIDOM-19, pritom je imao i brojne komorbiditete. U odnosu na prijašnje dane, smanjio se broj hospitaliziranih. Na bolničkom liječenju su 34 pacijenta, 32 u Općoj bolnici Virovitica, te dvoje u KBC-u Osijek.

Karlovačka županija: 15 novih slučajeva

10:37 – U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata su zabilježena ukupno 15 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR+ antigenska testiranja), objavio je lokalni stožer. U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji je zabilježeno 11 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR) na 153 testiranja. S područja grada Karlovca 6 osoba, Duga Resa 2, Ozalj 1, Draganić 1, Krnjak 1. U Karlovačkoj županiji ukupno je do sada zaraženo 6448 osoba, što je utvrđeno PCR testiranjem.

U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji 4 osobe su pozitivne – brzi test za detekciju antigena, od čega su iz Karlovca 3 osobe, a iz Ozlja jedna. U bolnicama Karlovačke županije su hospitalizirana 44 covid pozitivna pacijenta (OB Ogulin-14, OB Karlovac-30). U posljednja 24 sata novoprimljene su 2 osobe ( OB Ogulin-1, OB Karlovac-1), a otpuštene su 4 osobe (OB Ogulin-1, OB Karlovac-3). Na respiratoru su 4 covid pozitivna pacijenta (OB Karlovac). Nije bilo preminulih osoba.

U samoizolaciji se nalazi 261 osoba. Prijavljeno je jedno kršenje mjere samoizolacije utvrđeno prilikom granične kontrole zbog prekoračenja vremena tranzita i bez kršenja drugih mjera.

Neslužbeno: Oko 600 novih slučajeva zaraze

10:36 – Kako neslužbeno saznaje N1, danas je testirano oko 6000 uzoraka, a pozitivnih testova je oko 600. Udio pozitivnih u broju testiranih je oko 10 posto.

Australci namjeravaju cijepiti svoje sportaše prije odlaska na OI

10:34 – Australski ministar sporta Richard Colbeck izjavio je u četvrtak kako ta zemlja namjerava cijepiti svoje sportaše protiv virusa COVID-19 prije polaska na Olimpijske igre koje bi se od 23. srpnja do 8. kolovoza trebale održati u Tokiju.

“Ako se naš plan cijepljenja ostvari, tada bi olimpijci ionako došli na red iako su stariji ljudi, medicinsko osoblje i one osobe s medicinskim problemima prioritet. Također, preporuka našim sportašima je da se cijepe iako Međunarodni olimpijski odbor to ne smatra uvjetom”, kazao je Colbeck.

Već nekoliko nacionalnih olimpijskih odbora objavilo je kako planira cijepiti svoje sportaše prije odlaska na OI.

Johnson putuje u Škotsku kako bi istaknuo prednosti opstanka UK-a

10:23 – Britanski premijer Boris Johnson putuje u četvrtak u Škotsku kako bi poslao poruku da je pandemija covida-19 pokazala sve prednosti 314 godina stare unije Engleske i Škotske. Veze koje drže Englesku, Wales, Škotsku i Sjevernu Irsku u šestoj po redu ekonomiji svijeta, vrijednoj tri bilijuna američkih dolara, narušene su brexitom i pandemijom koronavirusa.

Ankete javnog mnijenja pokazuju da bi sada većina Škota na novom referendumu podržala nezavisnost, iako Johnson uporno ponavlja da sada nije vrijeme za drugi referendum koji bi mogao raskinuti uniju Engleske i Škotske.

Uoči njegovog posjeta, kojeg su škotski nacionalisti žestoko kritizirali, Johnson je istaknuo da je Škotska kao sastavnica Ujedinjene Kraljevine dobila cjepivo protiv koronavirusa koje je razvilio Sveučilište Oxford te da cijepljenje provode zajedničke oružane snage koje u Škotskoj podižu 80 novih centra za cijepljenje.

“Zajedničkim se snagama borimo da pobijedimo virus. Međusobna suradnja diljem Ujedinjene Kraljevine tijekom pandemije je točno ono što ljudi u Škotskoj očekuju i na to sam fokusiran”, rekao je Johnson.

Stručnjaci WHO-a u Wuhanu počinju istragu o podrijetlu koronavirusa

10:20 – Međunarodna skupina stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) izašla je u četvrtak iz karantene i počinje s istragom podrijetla novog koronavirusa. Nakon dolaska u Wuhan 14. siječnja, gdje je novi koronavirus koji uzrokuje bolest covid-19 prvi put otkriven prije više od godinu dana, stručnjaci su testirani na koronavirus i stavljeni u dvotjednu karantenu.

Stručnjaci će početi intervjuirati ljude iz istraživačkih instituta, bolnica i s tržnice morske hrane povezane s izbijanjem prvotne epidemije. Tijekom karantene stručnjaci su održavali videokonferencije s kineskim kolegama. Njihovo istraživanje oslanjat će se na dokaze koje pružaju kineske vlasti.

Ova istraga, koja je osjetljiva tema za Kinu jer bi mogla biti identificirana kao krivac za pandemiju koronavirusa, dolazi nakon mjeseci pregovora između WHO-a i Pekinga. Kineske vlasti mjesecima dovode u sumnju je li virus uopće podrijetlom iz Kine i ukazuju na nepotvrđena izvješća da su prvi slučajevi zaraze možda bili mogući u drugim zemljama.

Također kažu da su tragovi virusa na uvezenoj smrznutoj robi dokaz da je virus mogao doći iz inozemstva. S druge strane, stručnjaci sumnjaju na šišmiše s juga Kine kao izvorne prijenosnike bolesti.

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je u srijedu novinarima da je “imperativ otkriti” kako se virus pojavio i proširio svijetom. Psaki je izrazila zabrinutost zbog “dezinformacija” iz “nekih izvora u Kini” i pozvala je na jasnu i temeljitu istragu. Nakon njezine izjave, Peking je u četvrtak optužio novu administraciju Joea Bidena da želi “politizirati” istragu o podrijetlu novog koronavirusa.

Vukovarsko-srijemska županija: 8 novozaraženih

10:17 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 8 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od čega je 6 pozitivnih na PCR testiranju, a 2 na brzom antigenom testu (3 osobe iz Babine Grede, 2 iz Vinkovaca, po 1 iz Ivankova, Jarmine i Vođinaca). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije ukupan broj oboljelih osoba je 8285, od kojih su 7964 osobe izliječene, a ukupno su preminule 182 osobe. Trenutno je u županiji 40 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 225 osoba te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 39.205. U samoizolaciji na području županije je 466 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji su pozitivna 24 radnika iz sustava zdravstva (3 liječnika, 18 medicinskih sestara/tehničara i 3 druga zdravstvena radnika).

Blago popuštanje mjera

10:08 – Posljednjih nekoliko dana krenulo se govoriti o tome da će kafići od 1. veljače imati mogućnost prodaje kave za van, no kako Jutarnji list doznaje, izgleda da se od toga ipak odustalo.

Također, navode kako će teretane i fitness centri ostati zatvoreni. Treninzi će biti dozvoljeni i za djecu, ali samo na otvorenome.

S druge strane, dogovoreno je da će o školama, odnosno tko će se sve vratiti u klupe, odlučiti županije.

Završni dogovori oko mjera još traju, no oni bi do 12 sati trebali biti gotovi jer tada počinje sjednica Vlade, nakon koje će premijer Andrej Plenković najvjerojatnije objaviti mjere.

Novi Zeland najbolje, Brazil najgore odgovorio na pandemiju; Hrvatska na sredini

10:03 – Brazil je najgore, a Novi Zeland najbolje odgovorio na pandemiju koronavirusa, pokazala je lista koju je u četvrtak objavio vodeći australski think-tank. Hrvatska je na sredini globalne ljestvice. Institut Lowy iz Sydneya istraživao je odgovor na pandemiju u gotovo 100 država u kojima su podaci javno dostupni. Pratio je šest kriterija –-potvrđene slučajeve zaraze, smrtne slučajeve, stopu zaraženih i umrlih na milijun ljudi, omjer zaraženih i testiranih i broj testiranih na tisuću stanovnika.

„Ovi indikatori zajedno pokazuju koliko su se dobro ili loše države nosile s pandemijom“, stoji u izvještaju neovisnog tijela koje prenosi agencija France Presse.

Na skali od 1 do 100 listu predvodi Novi Zeland, otočna država koja je zatvorila granice, rano uvela opću karantenu i rašireno testiranje. Novozelanđani su time zavrijedili 94,4 boda. Slijede ga Vijetnam (90,8 bodova), Tajvan (86,4), Tajland (84,2) i Cipar (83,3), koji je ujedno najbolji i EU-u. Hrvatska je s 45,9 bodova na 54. mjestu, između Švicarske (46,3) i Njemačke (45,8). Na listu su uključene samo tri Hrvatskoj susjedne države – Slovenija na 33., Srbija na 51. i Mađarska na 52. mjestu.

Najlošije stoji Brazil koji ima samo 4,3 boda, a prate ga Meksiko (6,5), Kolumbija (7,7), Iran (15,9) i Sjedinjene Države (17,3). Hrvatska je s 45,9 bodova na 54. mjestu, između Švicarske (46,3) i Njemačke (45,8). Ističe se i relativno nizak plasman, iza 70. mjesta, Francuske, Belgije, Nizozemske i Španjolske, a Italija je tek nešto bolja.

Na listu su uključene samo dvije Hrvatskoj susjedne države – Slovenija na 33. i Srbija na 51. mjestu. Na popisu nije ni Kina, država u kojoj se virus prvo pojavio, jer australski think tank smatra kako iz najmnogoljudnije države na svijetu nema dovoljno podataka o testiranju.

Peking je agresivno pokušao upravljati mišljenjem javnosti o svom upravljanju pandemijom, želeći pokazati da je autoritarni sustav bolji od demokracija koje se često loše nose s koronavirusom, piše France Presse.

Istraživanje Instituta Lowy, koji je 2003. osnovao australsko-izraelski poduzetnik Frank Lowy, jedan od najbogatijih državljana Australije, pokazuje da se ne može odrediti koji je sustav bolji u upravljanju pandemijom jer su države različitih političkih ustroja imale loš odgovor.

„Neke države su bolje upravljale pandemijom, ali većina njih natjecala se tko će gore reagirati“, stoji u izvještaju.

Čini se da se ipak može zaključiti kako su neke prednosti u borbi protiv virusa imale države s manje od deset milijuna ljudi.

„U pravilu su države s manjim populacijama, kohezivnim društvima i sposobnim institucijama imale komparativnu prednost u nošenju s globalnom krizom poput pandemije“.

Loš rezultat Brazila i Sjedinjenih Država, dviju država s najvećom populacijom u zapadnoj hemisferi, može se objasniti i time što su ih predvodili čelnici koji su aktivno umanjivali opasnost covida-19, rugali se nošenju maski, protivili se općim karantenama te se i sami zarazili virusom.

SAD ima najveći broj umrlih na svijetu, njih 429.195, a Brazil ga prati s 220 tisuća mrtvih, pokazuju podaci sveučilišta Johns Hopkinsa. Broj zaraženih od početka pandemije prešao je 100 milijuna, a umrlo je 2,2 milijuna ljudi, piše France Presse.

Sisačko-moslavačka županija: 43 novih slučaja

9:46 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata su zabilježene 43 novooboljele osobe od Covida-19, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite.

Kako se navodi u izvješću, po deset je novozaraženih osoba iz Siska i Kutine, osam ih je iz Novske, šest iz Popovače, četiri iz Petrinje, po dvije su iz Lekenika i Lipovljana, te jedna osoba iz Velike Ludine.

Stožer i nadalje upozorava stanovnike županije, da je jedino dosljedno pridržavanje mjera i preporuka Nacionalnog i Županijskog stožera jamstvo za sprječavanje daljnjeg širenja pandemije.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji 44 novozaraženih

9:43 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 44 nova slučaja zaraze koronavirusom (26 je utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 25 osoba iz Dubrovnika, pet iz Konavala, četiri iz Orebića, tri iz Metkovića, po dvije iz Kule Norinske i Ploča, jednoj iz Župe dubrovačke te dvije osobe koje nemaju prebivalište na području naše županije.

Ukupno je zaraženo 20 osoba muškog spola i 24 osobe ženskog spola, a za njih 30 je utvrđena epidemiološka veza. Preminula je jedna muška osoba iz Vele Luke.

U posljednja 24 sata obrađena su 233 uzorka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 38 160 uzoraka. U samoizolaciji je 699 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježena su tri kršenja mjere samoizolacije (sva tri na granici).

Istarska županija: 13 novih slučaja

9:31– Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 269 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 13 novozaraženih osoba s područja županije. Za 9 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. U epidemiološkoj obradi nalaze se 4 osobe.

Izliječeno je 14 osoba. Trenutno je 88 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 706 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 28 osoba, od toga je 5 osoba u respiracijskom centru.

Cjepiva i lijekovi manje učinkoviti protiv novih mutacija koronavirusa

9:27 – Cjepiva i antitijela koja se koriste u prevenciji odnosno liječenju covida-19 manje su učinkovita protiv novih mutacija koronavirusa, posebno novih južnoafričkih inačica, pokazuje nekoliko znanstvenih studija objavljenih u protekla dva dana.

Najpozitivnije vijesti objavila je u srijedu tvrtka Pfizer, po čijem istraživanju, cjepivo BioNTech-Pfizer protiv koronavirusa gubi tek nešto malo učinkovitosti protiv virusa proizvedenog s tri ključne mutacije otkrivene na južnoafričkoj varijanti virusa. Znanstvenici sa sveučilišta Columbia nešto prije toga u srijedu objavili su rad po kojemu su antitijela stvorena nakon cijepljenja značajno manje učinkovita protiv južnoafričke inačice.

U laboratorijskim testovima antitijela tvrtke Eli Lilly and Co bila su neučinkovita protiv južnoafričke inačice, prema radu objavljenom u utorak na stranici bioRxiv uoči znanstvene recenzije, a protiv iste varijante virusa i antitijela Regenerona nisu bila učinkovita, prenosi britanska novinska agencija.

Pfizer je svoju studiju proveo u suradnji sa znanstvenicima sa sveučilišta Texas i ona nije prošla znanstvenu recenziju. Prema rezultatima toga istraživanja uočen je gotovo dvostruko manji titar antitijela što pokazuje da bi cjepivo vjerojatno bilo učinkovito u neutraliziranju virusa s tzv. mutacijama E484K i N501Y koje su obilježje južnoafričke varijante virusa.

Studija je provedena na uzorcima krvi ljudi koji su primili cjepiva. Rezultati su ograničeni jer ne analiziraju puni raspon mutacija južnoafričke inačice virusa. Iako ti nalazi ne pokazuju da je potrebno raditi na novom cjepivu koje bi odgovorilo na nove inačice koronavirusa Pfizer i BioNTech pripremni su reagirati za slučaj da varijanta SARS-CoV-2 pokaže da ‘bježi’ pred imunim odgovorom koji stvara sadašnje cjepivo protiv covida-19, objavila je tvrtka Pfizer.

Znanstvenici trenutno razvijaju virus sa svim južnoafričkim mutacijama i očekuju da će imati rezultate za dva tjedna, prema Pei-Yong Shiju, autoru studije i profesoru na teksaškom sveučilištu. Ti rezultati više ohrabruju od rezultata druge studije objavljene u srijedu sa sveučilišta Columbia, koje također nije prošlo znanstvenu recenziju, a po kojemu se, uz ponešto drukčiju metodu, pokazalo da su antitijela, čije stvaranje potiče cjepivo, značajno manje učinkovita protiv južnoafričke varijante.

Jedan od mogućih razloga različitih rezultata studije je da je Pfizerovo istraživanje temeljeno na proizvedenom koronavirusu, a istraživanje sveučilišta Columbia koristilo je pseudovirus, odnosno različitu vrstu virusa, kazao je profesor Shi dodajući da se rezultati postignuti s pseudovirusom moraju potvrditi na pravom koronavirusu.

Pfizerova studija je pokazala čak i bolje rezultate protiv nekoliko ključnih mutacija visoko zarazne britanske inačice virusa, kaže Shi i dodaje da rade na proizvodnji virusa s punim rasponom mutacija britanske varijante virusa.

Antitijela Eli Lilly and Co bamlanivimab prošlog su se tjedna pokazala sposobnima smanjiti rizik od covida-19 za 80 posto kod pacijenata u domovima za starije, no nisu bila učinkovita protiv južnoafričke varijante, prema laboratorijskim ispitivanjima u kojima se koristio pseudovirus s mutacijama otkrivenim na dvjema varijantama virusa. U kombinaciji s liječenjem koje je razvio Shanghai Junshi Biosciences i dalje je aktivnost protiv pseudovirusa bila uvelike ograničena, navodi se u radu znanstvenika sa sveučilišta Columbia.

Aktivnost terapije antitijelima Regeneron Pharmaceuticals Inca bila je zaustavljena u susretu s južnoafričkom varijantom jer je jedno od dva antitijela bilo ‘zaustavljeno’, iako je koktel ostao djelotvoran. Krvni testovi ljudi koji su dobili cjepiva Pfizera ili Moderne pokazali su da su antitijela, koja su proizvedena na poticaj tih cjepiva, manje učinkovita protiv južnoafričke varijante, iako je Moderna ocijenila da vjeruje da njihovo cjepivo i dalje pruža zaštitu.

“U smislu mutacija virus se kreće smjerom koji bi mogao završiti njegovim bijegom od naših sadašnjih terapeutskih i profilaktičkih intervencija”, napisali su znanstvenici.

“Ako se naglo širenje virusa nastavi i akumulira više presudnih mutacija tada ćemo možda biti osuđeni na stalni lov na mijenjajućeg virusa SARS-CoV-2, kao u slučaju virusa gripe”.

Lilly i Regeneron objavili su ovog tjedna da rade na novim verzijama svojih lijekova kojima će odgovoriti na nove inačice virusa.

Primorsko-goranska županija: 30 novih, jedna osoba preminula

9:21 – U Primorsko-goranskoj županiji je 30 novooboljelih i 36 ozdravljenih osoba. Jedna je oboljela osoba preminula. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a na bolničkom liječenju se nalazi 39 pacijenata. Od toga su na respiratoru četiri pacijenata.

Novi soj virusa i u Sjevernoj Makedoniji

9:15 – Ministarstvo zdravstva Sjeverne Makedonije identificiralo je prvi slučaj nove varijante virusa korona, izjavio je u srijedu ministar zdravlja Venko Filipče. On je naveo da je nova varijanta otkrivena kod 46-godišnjeg muškarca koji se 22. siječnja oporavio od virusa, javlja agencija Srna.

Pacijent je prvi put bio pozitivan 29. prosinca prošle godine i nakon toga je liječen na privatnoj klinici, gdje je ponovno bio pozitivan na virus. On nije nigdje putovao niti je bio u kontaktu s osobama koje su bile pozitivne na virus.

Nešto ranije je iz Ministarstva zdravstva priopćeno je da je u posljednja 24 sata u Sjevernoj Makedoniji umrlo devet oboljelih od koronavirusa, a da su otkrivena 394 nova slučaja zaraze od 2.236 testiranih uzoraka. Umrla su po dva pacijenta iz Skoplja i Kičeva, te po jedan iz Resena, Bitolja, Vinice, Ohrida i Prilepa, među kojima je najstariji imao 87 godina, a najmlađi 57.

Registrirano je i 387 oporavljenih pacijenata. Od početka epidemije registrirano je 91.555 zaraženih, od koji se 80.008 oporavilo, a 2.821 umrlo.

Zadarska županija: 29 novih, tri osobe preminule

9:12 – Na području Zadarske županije 29 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a tri su osobe preminule. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar (12), Benkovac (1), Biograd (1), Obrovac (1) i Pag (1) te općina Pakoštane (2), Poličnik (2), Preko (2), Ražanac (2), Sukošan (2), Sv.Filip i Jakov (1), Škabrnja (1) i Vrsi (1).

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 244 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 1054 stanovnika, a od bolesti su se oporavile još 44 osobe. Od posljedica infekcije koronavirusom preminule su dvije ženske osobe u dobi od 86 i 89 godina te muškarac u dobi od 87 godina.

Na svim covid odjelima u Općoj bolnici Zadar hospitalizirana su 23 bolesnika od kojih je 3 na respiratoru. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru na liječenju su 3 pacijenta oboljela od koronavirusa. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske evidentirali su jedno kršenje mjere samoizolacije.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 20 novih slučajeva

8:58 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 20 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 30 pacijenta zaraženih koronavirusom, od kojih je njih tri na respiratoru, a 15 pacijenata je na opservaciji.

Požeško-slavonska županija ima 7 nova slučaja

8:53 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 82 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 63 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 19 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 201 osoba, a ukupno je testirano 26742 osobe. Na posljednjem testiranju obrađena su 123 uzorka, od kojih je 7 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

U Koprivničko-križevačkoj županiji 16 novozaraženih, jedan umrli

8:51 – U Koprivničko-križevačkoj županiji u posljednja 24 sata evidentirano je 16 novooboljelih od Covida-19, jedna je osoba umrla, a ozdravilo ih je šest, priopćio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Tijekom jučerašnjega dana testirano je 105 osoba.

U Općoj bolnici Koprivnica umrla je 88-godišnja osoba, koja je osim pozitiviteta na koronavirus u kliničkoj anamnezi imala i druge dijagnoze. U toj je županiji trenutno aktivno 127 slučajeva Covida-19, a na bolničkom liječenju nalazi se 22-oje ljudi.

Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području Koprivničko-križevačke županije ukupno je oboljelo 5790 osoba, naveli su iz županijskog Stožera CZ.

AstraZeneca u Japanu će proizvesti 90 milijuna doza cjepiva

7:51 – AstraZeneca će u Japanu proizvesti više od 90 milijuna doza cjepiva, izjavio je u četvrtak glasnogovornik vlade u trenutku kada vlada zabrinutost da li će zemlja imati dovoljno doza da započne odgođenu kampanju cijepljenja. Britansko-švedska tvrtka je japanskom ministarstvu zdravstva potvrdila da će većinu cjepiva proizvesti u toj azijskoj zemlji.

“Vjerujemo da je vrlo važno moći cjepiva proivoditi kod kuće”, kazao je glavni tajnik u vladi Katsunobo Kato.

Japan, koji ovisi o stranim proizvođačima, planira početi s masovnim cijepljenjem krajem veljače s Pfizerovim cjepivom za zdravstvene radnike. Također je naručio 120 milijuna doza cjepiva kojeg proizvode AstraZeneca i Sveučilište Oxford, od čega će se 90 milijuna proizvesti u Japanu, a ostatak će se uvesti.

AstraZeneca započela je u Japanu ispitivanja cjepiva AZD1222 prošlo ljeto te će u partnerstvu s farmaceutskom kompanijom Daiichi Sankyo i ostalim lokalnim partnerima proizvoditi i distribuirati to cjepivo. Britansko-švedski proizvođač još uvijek nije zatražio odobrenje japanskog regulatornog tijela za svoje cjepivo iako su klinička ispitivanja u Japanu počela prije Pfizerovih.

Japan se suočava s ozbiljnim logističkim preprekama koje će, kako tvrde stručnjaci, otežati nastojanja vlade da uoči Olimpijskih igara u srpnju u Tokiju cijepi veći dio stanovništva.

Studija: Pfizerovo cjepivo tek nešto manje učinkovito kod južnoafričkog soja virusa

7:47 – Reuters je objavio studiju koju su zajednički proveli Pfizer i znanstvenici sa Sveučilišta Texas Medical Branch (UTMB), koja je pokazala, iako još nije recenzirana, manje od dvostrukog smanjenja razine titranja antitijela, što ukazuje na to da bi cjepivo vjerojatno bilo učinkovito u neutralizaciji virusa s takozvanim mutacijama E484K i N501Y pronađenim u južnoafričkoj varijanti virusa.

Studija je provedene na uzorku krvi ljudi koji su primili cjepivo. Rezultati studije su limitirani zato što nisu istraživani na punom setu mutacija proneđnih u južnoafričkoj varijanti virusa. Iako rezultati studije ne pokazuju potrebu za novim cjepivom koje bi odgovaralo novim mutacijama, Pfizer i BioNTech spremni su odgovoriti ako cjepivo ne bude stvaralo imunitet na nove varijante virusa SARS-CoV-2, poručuju kompanije.

Znanstvenici trenutno rade na istraživanju virusa sa svim mutacijama i očekuju rezultate unutar dva tjedna, rekao je Pei-Yong Shhi, autor studije i profesor na UTMB-u.

Dovršava se paket blagog popuštanja mjera

7:19 – Na sjednici Vlade, koja se održava danas u 12 sati, trebalo bi se doznati nešto više o epidemiološkim mjerama nakon 1. veljače. Neslužbeno se spominju blaže mjere za teretane i sportske centre, no velikog popuštanja neće biti.

Ugostiteljske terase zasad se najvjerojatnije neće otvarati, no i dalje se ne zna odgovor na pitanje hoće li se uopće kafićima dopustiti izdavanje kave za van. To bi značilo djelomično otvaranje kafića čime se povećava epidemiološki rizik.

Varaždinski župan Radimir Čačić upozorio je na sporost isplate mjera potpore zatvorenim djelatnostima i onima kojima je otežano poslovanje te kaže da neće biti otvaranja ugostiteljstva jer bismo time upropastili sezonu.

“Potpuno je jasno da se oko ugostiteljstva zasad neće ništa dogoditi zato što svaka drugačija odluka ne bi bila na tragu zdravog razuma jer u zemlji koja u turizmu zaradi 20 posto BDP-a, a koja 80 posto toga naplaćuje u sezoni, bilo bi zaista glupo da sada to popustimo. Zatvaranje ugostiteljstva je jedina mjera koja je Hrvatsku s dna ljestvice dovela u poziciju među boljima u Europi prema varaždinskom modelu. To nas je izvuklo”, smatra Čačić.

Tim ugostiteljima koji su ugroženi i njihovim obiteljima je trebalo pomoći, ali ne na način da mjere potpore kasne dva mjeseca i da moraju prvo platiti režije i najam i onda čekati mjesecima da im država nadoknadi troškove.

“Mjera od 4000 kuna je dobra, ali ne može se dogoditi da dva mjeseca čekaju potporu. Kada je riječ o nadoknadi troškova, od 16.000 subjekata, isplata je izvršena samo za njih 600. To znači da je mjera u realizaciji promašena, jer ljudi koji ne mogu isplatiti plaće i plaćati kredite sada bi trebali platiti prvo režije i najam, a oni to ne mogu i stvara se nered”, govori Čačić. Prema njegovu mišljenju, ugostiteljima s pojavom ljepšeg vremena treba omogućiti poslovanje na terasama.

Nije još jasno u kojem će smjeru ići popuštanje mjera u segmentu sporta i fitness centara, ali čini se da nitko nema ništa protiv da se uz sve potrebne epidemiološke mjere teretane i fitness centri otvore, no odluku će na kraju morati donijeti Vlada uz upute Stožera.

“Ako mene pitate, fitness centri, kazališta, kina, nema razloga da se ne otvore, ali mi kao županija nećemo ići protiv odluke Stožera. Kada je riječ o školama, kod nas ostaje kako je – u školu idu učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, maturanti i zadnji razredi strukovnih škola, a ostali su online”, kaže Čačić.

O otvaranju škola odlučivat će županije, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Inače, Stožer Brodsko-posavske županije već je donio odluku da se baš svi učenici vraćaju u škole, ne samo mlađi u osnovnoj školi i maturanti.

“Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije na današnjoj je sjednici donio zaključak o organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije kojim se od 1. veljače učenici i nastavnici u svim osnovnim i srednjim školama na području županije vraćaju u školske klupe, odnosno prelazi se na model A (nastava u učionicama)”, priopćili su iz tog Stožera.

U Kini manji dnevni rast zaraze koronom

7:04 – Vijetnam je u četvrtak zabilježio prva dva lokalno prenesena slučaja zaraze koronavirusom u gotovo dva mjeseca, dok je Kina izvijestila o najnižem dnevnom porastu zaraze u gotovo tri tjedna, a uoči veljače i praznika lunarne Nove godine.

Vijetnamsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je u četvrtak prva dva lokalno prenesena slučaja zaraze koronavirusom u 55 dana. Iako je to mali broj u usporedbi s novim infekcijama koronavirusom u mnogim zemljama, dva slučaja predstavljaju “potres” za Vijetnam, piše Reuters.

Zahvaljujući strogim mjerama karantene, testiranja i traženja kontakata, prije četvrtka ta zemlja je izvijestila o samo 1.551 slučaju zaraze i 35 smrtnih ishoda od bolesti covid-19, čime se na globalnoj razini nalazi pri vrhu zemalja po pitanju suzbijanja pandemije.

Tamošnje ministarstvo zdravstva tako je provincijskim vlastima i državnim agencijama naredilo pooštravanje praćenja i kontrole. Pritom, napori u praćenju kontakata pojačani su u dvije sjeverne pokrajine Hai Duong i Quang Ninh, gdje su nove zaraze detektirane, pri čemu je jedna povezana s britanskim sojem, novim i zaraznijim. Kineska Nacionalna zdravstvena komisija u četvrtak je izvijestila o 54 nove zaraze koronavirusom, u odnosu na 75 dan ranije, što je ujedno i najniži dnevni porast od 8. siječnja, kada je prijavljeno 33 slučaja.

To sugerira da su agresivne protumjere pomogle usporiti nedavno povećanje broja zaraza u sjevernoistočnim provincijama zemlje, piše Reuters te podsjeća da su provincijske vlasti provodile stroge mjere, uključujući kućnu karantenu, ograničavanja putovanja i masovna ispitivanja, a sve uoči 12. veljače i početka proslave lunarne Nove godine.

Kineska ili lunarna Nova godina najvažniji je blagdan za stanovnike najmnogoljudnije države svijeta i Kineze diljem svijeta, kada stotine milijuna ljudi kreću na put kako bi ga proslavili sa svojim obiteljima. To je razdoblje najvećih migracija koje se u svijetu događaju svake godine, a između ostalih zemalja proslavlja se i u Vijetnamu, gdje također postoji kineska zajednica.

Dodatno, izvijestila je kineska zdravstvena komisija, broj asimptomatskih infekcija, koje Kina ne svrstava u potvrđene slučajeve, u četvrtak je pao na 28, sa 61 dan ranije. Ukupan broj slučajeva zaraze koronavirusom zabilježenih u kontinentalnoj Kini sada iznosi 89.326, dok je broj preminulih ostao nepromijenjen, 4.636.

Meksičko ministarstvo zdravlja u srijedu je izvijestilo o 17.944 nova potvrđena slučaja zaraze koronavirusom i 1.623 novih smrtnih slučajeva. Ukupni broj slučajeva u Meksiku tako je porastao na 1.806.849, a smrtnih ishoda na 153.639.

Pritom, meksička vlada upozorava da je stvarni broj zaraženih vjerojatno znatno veći od potvrđenih slučajeva. Meksiko ima četvrti najveći broj preminulih na svijetu od koronavirusa i blizu je prestizanja Indije, koja je u srijedu imala evidentiranih 153.724 slučaja, no pri čemu joj populacija za više od deset puta nadmašuje meksičkih 120 milijuna stanovnika.

Sabor u četvrtak o Izvješću o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

4:40 – Sabor će u četvrtak nastaviti s radom raspravom o učincima mjera iz zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije COVID -19 za razdoblje od 11. ožujka 2020 do 15. siječnja 2021. godine, te izjašnjavanjem o amandmanima na Zakon o obnovi potresom pogođenih područja.

U izvješću se podsjeća kako je Hrvatska započela s pripremom i provedbom epidemioloških i drugih mjera usmjerenih na suzbijanje širenja epidemije bolesti COVID-19 odmah nakon prvog zabilježenog slučaja na području Hrvatske 25. veljače 2020. Odluku o proglašenju opasnosti od epidemije ministar zdravstva donio je 4. ožujka 2020., a Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 11. ožujka 2020.

Zbog epidemije bolesti COVID-19 u travnju 2020. pristupilo se prilagodbi važećeg pravnog okvira, tj. izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, posebno u vezi s mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Izmjenama i dopunama Zakona uspostavljen je institucionalni model upravljanja krizom primjeren težini i urgentnosti pandemije koji omogućuje brzo djelovanje u slučaju rasta broja oboljelih, kao i ostvarenje načela djelotvornosti i načela razmjernosti.

Navedeni model osigurava da poduzete mjere postižu zadane ciljeve, ali da te mjere, kao i njihov intenzitet, istodobno budu takve da odgovaraju potrebama danog trenutka te traju samo dok to okolnosti zahtijevaju, kako bi Ustavom zajamčene slobode i prava građana u svakom trenutku bili usklađeni s okolnostima te, zahtijeva li to situacija, ograničena samo u mjeri koja je nužna i koja odgovara naravi potrebe za njihovim ograničenjem.

Prema navedenom modelu, nadzor nad postizanjem tih ciljeva je u nadležnosti Vlade. Izvješće također obuhvaća i obrazloženje odredbi novela Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz travnja i prosinca 2020., kao i učincima provedbe mjera iz Zakona i tijek upravljanja pandemijom, odnosno epidemijom bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Opisana je epidemiološka situacija uz statistička mjerenja, dan je pregled uputa i preporuka, akata te odluka o privremenom rasporedu radnika i medicinsko-tehničke opreme.

Prvi put nakon 22. studenoga 2020. zabilježen je pad broja hospitaliziranih ispod dvije tisuće i postignut je najveći dvotjedni pad novozaraženih u Europskoj uniji. Nadalje, 15. siječnja 2021. 14-dnevna kumulativna stopa novooboljelih na 100.000 stanovnika iznosila je 334,4, dok je udio pozitivnih nalaza u odnosu na ukupno testirane iznosio 14,7 posto, stoji uz ostalo u Izvješću. Sjednica počinje u 9,30 sati.

U Francuskoj se nastavlja rast hospitalizacija zbog Covida

23:32 – Broj pacijenata u bolnicama primljenih zbog covida-19 nastavio je u srijedu rasti u Francuskoj, premašivši 27.000, od kojih je više od 3100 na odjelu intenzivne skrbi, piše na mrežnoj stranici francuske vlade. Bolnice su imale 1931 novog pacijenta u protekla 24 sata, pokazuju ti podaci.

Na odjelima intenzivne skrbi je 3107 bolesnika (+26), s 318 novih prijama u 24 sata. S 350 umrlih u protekla 24 sata, covid je dosad usmrtio 74.456 ljudi, među kojima je 52.218 umrlo u bolnici od izbijanja epidemije.

Raste i broj zaraženih, pa je tako potvrđeno 26.915 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Neki Amerikanci će morati čekati mjesecima na cjepivo

23:00 – Amerikanci će morati pričekati mjesecima prije nego što svi koji žele cjepivo Covid-19 mogu dobiti, upozorila je u svom najnovijem brifingu radna skupina za bijelu bolest protiv Bijele kuće.

“Suočavamo se s dva sputavajuća čimbenika. Prvo dobivanje opskrbe dovoljno brzo, a drugo dobivanje mogućnosti brze primjene cjepiva nakon što se proizvedu i pošalju na web lokacije. Poduzimamo mjere kako bismo povećali opskrbu i povećali kapacitete, no, unatoč tome, proći će mjeseci prije nego što će svi koji žele cjepivo moći dobiti jedno”, rekao je Andy Slavitt, viši savjetnik za Covid u Bijeloj kući.

Norveška zatvara granice

22:20 – Norveška će zatvoriti svoje granice za sve osim za ključne posjetitelje u petak od ponoći po lokalnom vremenu, izjavila je u srijedu premijerka Erna Solberg, pooštravajući dodatno neka od najtežih ograničenja putovanja u Europi.

“U praksi će granica biti zatvorena za sve koji ne žive u Norveškoj”, rekla je Solberg na konferenciji za novinare.

Iako će se iznimke odnositi na nekoliko skupina, uključujući zdravstvene radnike iz nekih zemalja, Solberg je rekla da bi to značilo da većina radnika migranata neće moći ući u zemlju.

Dodala je da zaraze opadaju te da provedene mjere dobro djeluju na suzbijanju virusa, uključujući nove sojeve iz inozemstva, poput onog koji je prvi put identificiran u Velikoj Britaniji.