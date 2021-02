DAJTE NAM TE COVID PUTOVNICE, AKO ĆETE ONDA OTVORITI BIRTIJE: Njima je dosta svega i spremni su na ovu kontroverznu ideju

Prema rezultatima ankete, 62 posto Britanaca spremno je nositi covid-putovnicu u svim okolnostima – za ulazak u pubove, restorane, kazališta i sportske događaje, dok bi 22 posto prihvatilo covid-putovnice samo za putovanja u inozemstvo

Sudeći prema anketi čije rezultate je objavio The Sun, Britancima je dosta tvrdog lockdowna i spremni su pristati na nošenje tzv. covid-putovnice, ako će to značiti da će pubovi i restorani biti ubrzo otvoreni.

Šest od deset ljudi u anketi podupire ideju uvođenja covid-putovnice, odnosno dokumenta koji bi bio dokaz da je osoba primila cjepivo protiv Covida-19.

Uvođenjem covid-putovnica mnogi bi bili diskriminirani

Prema rezultatima ankete, 62 posto Britanaca spremno je nositi covid-putovnicu u svim okolnostima – za ulazak u pubove, restorane, kazališta i sportske događaje, dok bi 22 posto prihvatilo covid-putovnice samo za putovanja u inozemstvo. Ta većina ne obazire se na upozorenja onih stručnjaka koji tvrde da bi uvođenjem covid-putovnica bili diskriminirani mladi, trudnice i svi oni koji iz medicinskih razloga ne mogu primiti cjepivo. Tek 15 posto ispitanika u anketu The Suna protivi se uvođenju covid-putovnica.

Rezultati ankete mogli bi dati poticaj vladi premijera Borisa Johnsona u dovršetku plana za izlazak Velike Britanije iz lockdowna. Razmatra se mogućnost uvođenja covid-putovnica koje bi bile u pametnim telefonima kao svojevrsna propusnica ili dozvola za aktivnosti koje su trenutno zabranjene ili ograničene.

Velia podrška Johsnonovoj politici karantene

Nadalje, ista anketa pokazuje kako više od polovice Britanaca smatra da je cijepljenje u toj zemlji bilo uspješno. Od ponuđenih ocjena u rasponu od 1 do 6, kampanju cijepljenja je 52 posto ispitanika ocijenilo peticom ili šesticom, a dodatnih 29 posto dalo je četvorku.

Veliku podršku u anketi dobila je i Johnsonova politika karantene za sve koji dolaze u Veliku Britaniju iz zemalja s “crvene liste”. Oni moraju platiti 1750 funti i provesti 10 dana u hotelskoj karanteni, a u suprotnom im prijeti do 10 godina zatvora. Čak 76 posto ispitanih smatra da je to dobra mjera, a samo 24 posto drži da je pretjerana. Također, 53 posto ispitanih smatra kako trenutna ograničenja ulaska u Veliku Britaniju nisu dovoljno stroga.

Većina smatra da je lockdown ispravna odluka

Što se tiče samog lockdowna, 56 posto Britanaca smatra to “približno ispravnim”, 26 posto kaže da su mjere “previše opuštene”, a samo 18 posto drži da su “previše restriktivne”.

Trećina ispitanika vjeruje da će povratak u normalan život uslijediti do ljeta, otprilike toliko vjeruje da će to biti do kraja godine, a 21 posto misli da će ova situacija potrajati sve do ljeta 2022. godine.

