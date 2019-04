ČUVENI AMERIČKI STRUČNJAK O PITANJU KOJE BI MOGLO ZAPALITI NOVI RAT: ‘Ako promijenite granice na zapadnom Balkanu…’

‘Više puta se dogodilo da neko selo ili rijeka postanu dio teritorije neke druge države. I sve dok se na to gleda kao na prilagođavanje, a ne na objavu nekog načela, ne smatram to velikim problemom’, kazao je američki povjesničar i stručnjak za povijest srednje i istočne Europe Timothy Snyder

Timothy Snyder, jedan od najpoznatijih američkih i svjetskih povjesničara, profesor na sveučilištu Yale i na Institutu za humanističke znanosti u Beču, stručnjak je za povijest istočne i srednje Europe. U intervjuu za televiziju N1 među ostalim je govorio i o jednom od najosjetljivijih pitanja na prostoru bivše Jugoslavije, a za koji mnogi smatraju da bi mogao biti okidač novih ratova na Balkanu – utvrđivanju granice između Kosova i Srbije.

Snyder je na pitanje o tome treba li u sklopu pregovora Beograda i Prištine posegnuti i za prekrajanjem granice kazao kako se u povijesti već događalo da se “granice malo korigiraju”, ali da bi to trebao biti rezultat sveobuhvatne rasprave i procedure u više faza.

‘Europski projekt se temeljio na poštivanju granica’

“Treba podsjetiti da se europska politička igra nakon Drugog svjetskog rata temeljila na poštivanju granica, iako smo znali da su one nesavršene. A politička promjena se morala dogoditi zbog interakcija država čije se granice ne mijenjaju. Nakon Prvog svjetskog rata granice su se promijenile, tijekom Drugog svjetskog rata ljude su ubijali i preseljavali, i nakon toga je odlučeno da više neće biti etničkog čišćenja i genocida i da više neće biti mijenjanja granica. Umjesto toga, a to je europski projekt, prihvaćene su nesavršene granice i nacionalne manjine te se nastojala izgraditi Europa na temeljima suradnje među državama, u okviru postojećih granica. Jer granice su, svakako, u neku ruku i povijesne slučajnosti. Vrlo je važno istaknuti da se s tim u velikoj mjeri i uspjelo”, kazao je Snyder u intervjuu za N1.

Snyder je pripomenuo kako Rusija od 2014. godine krši to pravilo u sporu s Ukrajinom što je rezultiralo katastrofalnim posljedicama za sve uključene strane, pa i za samu Rusiju.

‘To treba imati što manje simboličkog odjeka’

“To, međutim, ne znači da se granice ne mogu malo korigirati. To se već događalo, iako o tome ne govorimo često. Više puta se dogodilo da neko selo ili rijeka postanu dio teritoriji neke druge države. I sve dok se na to gleda kao na prilagođavanje, a ne na objavu nekog načela, ne smatram to velikim problemom”, istaknuo je.

Ipak, Snyder smatra kako sve ovisi o tome kako se govori o prekrajanju granica.

“Ako promijenite granice na zapadnom Balkanu pa kažete “usput, to pokazuje da je u redu što je Rusija izvršila napad na Ukrajinu”, onda radite nešto strašno… U slučaju da se nešto takvo dogodi, to treba biti uz slojevitu proceduru – ne kao rezultat sastanka i rukovanja dvaju čelnika država, već kao rezultat procedure u više faza i opsežne rasprave, tako da sve bude što dosadnije i da ima što manje simboličnog odjeka”, kazao je Snyder.

