ČUVENA VIRUSOLOGINJA LIJEČI SE OD COVIDA: U Jugoslaviji je suzbila velike boginje, sada kaže: ‘Sretna sam što sam živa’

Čuvena virusologinja dr. Ana Gligić, koja se proslavila uspješnim suzbijanjem epidemije velikih boginja u Jugoslaviji 1970-tih, zarazila se koronavirusom nakon što je primila drugu dozu cjepiva

Ugledna srpska virusologinja dr. Ana Gligić, čuvena po uspješnom suzbijanju epidemije velikih boginja u Jugoslaviji 1970-tih, dva dana nakon što je primila drugu dozu cjepiva zarazila se koronavirusom. Trenutno je kod kuće i, kako je rekla za portal Žena.rs, klanja se do poda u znak zahvalnosti svim liječnicima i medicinskim sestrama KBC-a “Dragiša Mišović” u Beogradu što je živa.

‘Nisam mogla izgovoriti tri rečenice’

“Docijepila sam se u četvrtak, a već u ponedjeljak sam osjetila prve simptome. Nisam imala visoku temperaturu, bila je oko 37, ali nisam mogla disati. Bilo je sasvim jasno da hitno moram u bolnicu”, kazala je 86-godišnja dr. Gligić.

U bolnici je 13 dana bila na kisiku, ali se uspjela oporaviti te je puštena na kućnu njegu.

“Nisam mogla izgovoriti tri rečenice, a da se ne umorim. Nisam mogla ni na noge stati. Ma nisam mogla ni jesti, hranili su me. Evo, sada se već mogu sama kretati po kući polako, ali krenulo je nabolje”, opisala je posljedice bolesti.

‘Vrijedi se cijepiti’

Pretpostavlja kako se zarazila, ali o tome će javno govoriti tek kada se posve oporavi, kako javnost ne bi donosila površne zaključke.

Njezin slučaj kao i niz sličnih, piše Žena.rs, nameće pitanje imali li cijepljenje smisla i esu li ljudi nakon cijepljenja sigurni. Dr. Gligić poručuje da se vrijedi cijepiti.

“Cjepivo je jedini način da zaustavimo širenje pandemije. Ja imam 86 godina i pridružene bolesti u kombinaciji s virusom, dovele su me do ovoga, ali to je sada iza mene”, kazala je.

