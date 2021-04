ČUVENA VIROLOGINJA KOJA JE POBIJEDILA VELIKE BOGINJE 1972.: ‘Ove mjere protiv korone ne daju rezultat, imamo samo jedan spas’

Zatvaranje pa popuštanje ne djeluje, jer smatra da je važno i kako se ljudi osjećaju, a uvjerena je kako ćemo obuzdati koronu do srpnja

Dr. Ana Gligić, poznata beogradska virologinja koja je 1972. godine bila na čelu tima koji je izolirao virus velikih boginja, priznaje kako se zbog varljive prirode virusa do sada prevalila dajući prognoze, ali „ako nas virus ponovo ne prevari i ne dođe do velikih mutacija, do polovine srpnja, na neki način, stat ćemo za vrat ovom virusu.“.

‘Nešto se očito promijenilo’

“Ja uvijek prognoziram prema onome što znam iz iskustva proučavajući viruse, ali virus nas nekad prevari. Sada se govori da će i Srbija imati neki svoj soj, to je previše, svaka zemlja hoće imati svoj soj“, rekla je Gligić za N1 Srbija.

Ona dodaje da je sada u Srbiji visok broj zaraženih, visoka smrtnost i teške kliničke slike.

“To znači da se nešto promijenilo. Ja sam rekla da nam je engleska varijanta došla prošlo ljeto, ali nismo imali dokaze za to. Za svijet su važna područja Italije, Španjolske, Balkana; zato su dolazili Kinezi i Rusi, da pokupe dragocjene materijale“, navodi doktorka Gligić.

Govoreći o novim epidemiološkim mjerama kaže da se njeno mišljenje možda malo razlikuje, ali da ona smatra kako mjere “pusti-kreni“, ne daju rezultat.

“Mjere su rigorozne i nakon godinu i više dana, dosadilo je to zatvaranje. Posebno nama koji smo se bavili virusima, predviđali smo nešto drugo, još ne znamo sve o koronavirusu“, rekla je Gligić.

‘Govorila sam da život ne smije stati’

Prema njenim riječima, jedini spas je, što brže procijepiti stanovništvo pa će ovo biti sezonska bolest.

“Govorila sam i da se ne zatvaraju škole i fakulteti, da život ne smije stati. Epidemiolozi pokušavaju vratiti život u normalu, važno je i kako se čovjek osjeća. Moramo se pridržavati mjera, nositi maske“, ističe liječnica.

‘Ja bih otvorila još punktova’

Kada je riječ o cijepljenju u Srbiji, Gligić kaže da bi ona, gledajući redove, otvorila još punktova, jer je to način da se zaustavi epidemija.

“Što više procijepljenih, ali nijedno cjepivo ne štiti 100 posto, to smo ponovili mnogo puta. Zdravstveni radnici su umorni, iscrpljeni radom od jutra do sutra. Ja se nadam da država radi ono što misli da je najbolje. Imali smo utakmice, izbore, skupove, sve je to uticalo da se situacija ovako razvija, ne samo kod nas već i cijelom svijetu“, navela je Gligić.

Dodala je i kako cijepljenje ne bi trebalo biti obvezno.

“Naišlo bi na strašan otpor, ali nužna je edukacija da bi ljudi pristali. Ljudi možda ne razumiju sve to, trebalo bi im sve to približiti i reći što znači cijepiti se, a što doći u kontakt sa virusom. Također, da se preporuči koje cjepivo je najbolje. Ja sam se cijepila kineskom“, rekla je Ana Gligić.