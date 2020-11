CURI SVE VIŠE DETALJA O MLADIĆU KOJI JE UBIO ČETVERO LJUDI U BEČU: Policija zasad ne otkriva sve informacije, centar grada i dalje blokiran

Nakon terorističkog napada u Beču pojavljuje se sve više detalja o napadaču, iako još uvijek nije poznato s koliko je još ljudi otvorio vatru i pritom ubio četvero i ranio 17 osoba te kako je sam napad bio planiran

U Beču, glavnom gradu Austrije, u ponedjeljak oko 20 sati dogodio se teroristički napad u kojem je poginulo petero ljudi. Osim četvero građana, starije žene i muškarca, mlađeg prolaznika i konobarice, u napadu je ubijen i jedan od napadača. Austrijski ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer potvrdio je u utorak prijepodne kako se radi o 20-godišnjaku albanskog podrijetla, Kujtimu Fejzulaiju, koji je osim austrijskog imao i sjevernomakedonsko državljanstvo.

Doznaje se i kako je ovaj mladić, navodno rođen i odrastao u Beču, bio osuđen na 22 mjeseca zatvora jer je htio otputovati, zajedno s još 90 “austrijskih islamista, u Siriju i boriti se na strani ISIL-a, ali je pušten na uvjetnu slobodu jer je bio mlađi punoljetnik. Na svome Instagramu pozirao je s kalašnjikovom, pištoljem i mačetom nedugo prije napada, a nedavno je položio zakletvu vjernosti vođi Islamske države, Abu Ibrahimu al-Hashimiju al-Quraishiju. Kao motiv napada spominje se islamistički terorizam.

Policija ne želi kompromitirati istragu

Mladi Fejzulai bio je jedan od neutvrđenog broja napadača koji su gotovo istovremeno otvorili vatru na šest lokacija u blizini sinagoge u Beču. Iako nije poznato je li sinagoga zaista bila meta napada, društvenim mrežama kruže snimke napadača koji su, prema izjavama očevidaca, strojnicama izrešetali restorane i kafiće prepune ljudi svega nekoliko sati prije uvođenja karantene zbog epidemije koronavirusa. Devet minuta nakon početka napada, policija je ustrijelila Fejzulaija, koji je bio naoružan automatskom puškom, a prema nekim informacijama, kod sebe je imao i nekoliko pištolja te veću količinu streljiva. Bio je opasan i pojasom s eksplozivom, ali se na kraju ispostavilo kako se radi o lažnom rekvizitu.

Osim četiri civilne žrtve i jednog terorista, u napadu je ranjeno 17 osoba, od kojih, prema austrijskoj novinskoj agenciji APA, njih sedmero teško. Među njima je i 28-godišnji policajac koji je u kritičnom stanju, ali stabilno. Šef bečke hitne pomoći Rainer Gottwald potvrdio je austrijskom javnom servisu kako je ostalih desetero ljudi uglavnom prošlo s lakšim prostrijelnim ranama i posjeklinama.

O ostalim napadačima zasad se ništa ne zna, jer policija ne želi kompromitirati istragu. No, mediji prenose kako je policija pretražila petnaestak kuća i uhitila više osoba. Policija to zasad nije htjela potvrditi, kao niti navode da su dvije osobe, navodno povezane s napadom, uhićene u gradu St. Poltenu. U samom Beču je zatvoren veći dio središta grada, a obustavljen je i javni prijevoz u području gdje se napad dogodio. Bečka policija je pozvala pojačanje iz okolnih dijelova zemlje, a najmanje 1000 pripadnika sigurnosnih službi traga za “najmanje jednim” odbjeglim napadačem. Njihovi kolege za to vrijeme pregledavaju više od 20.000 videozapisa koje su im poslali građani Beča, a koji bi mogli sadržavati detalje o napadu i bijegu terorista.

Poruke podrške blokiranoj državi

U strahu, mnogi su se sklonili u kafiće i restorane, u kojima su i prenoćili zbog straha. Mediji javljaju i o većem broju ljudi koji su se skrili u kazalištu. Vlasti su pozvale građane Beča da ne izlaze na ulice, škole su zatvorene, a roditeljima se savjetuje da djecu ostave kod kuće. Osim policije, na gradskim je ulicama raspoređeno i 150 pripadnika specijalnih snaga austrijske vojske.

Vlada je proglasila tri dana žalosti, a kancelaru Sebastianu Kurzu stižu poruke potpore i suosjećanja iz cijelog svijeta. Među onima koji su osudili napad su i hrvatski premijer Andrej Plenković, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, njemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, ruski predsjednik Vladimir Putin, američki predjsednik Donald Trump, kandidat za američkog predsjednika Joe Biden i mnogi drugi…

