CURE NOVI DETALJI BJELORUSKE OTMICE AVIONA RYANAIRA: Kad su ga ‘skinuli’ s leta, policajci su novinara upitali samo jedno pitanje

Novinara Romana Protaševića upitali su samo jedno pitanje nakon što su ga u Minsku “skinuli” s Ryanairova leta od Atene do Vilniusa.

“Došao je policajac, uperio prst u njega i upitao govori li ruski. Izveli su pravi šou”, kaže Salius Danauskas, jedan od putnika zrakoplova kojeg su bjeloruske vlasti, uz pomoć borbenih zrakoplova, natjerale na prisilno slijetanje u njihovu prijestolnicu kako bi uhitile kritičara režima.

Na letu za Litvu bila je 171 osoba, a nakon slijetanja u Minsk putnici su završili na sigurnosnoj provjeri koja nije zaobišla ni malu djecu, piše Bloomberg.

Prataševič, 26-godišnji novinar i kritičar bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, posljednjih nešto više od godinu dana pisao je o masovnim prosvjedima protiv režima. U studenom se, nakon što ga je Bjelorusija proglasila teoristom, preselio u Vilnius, glavni grad Litve. Tamošnje vlasti dopustile su mu boravak u zemlji.

Litvanski dužnosnici tvrde da se još najmanje četvero ljudi nije ponovno ukrcalo na let.

Putnica Monika Simkiene (40) opisala je trenutak kada je pilot obavijestio putnike da moraju sletjeti u Minsku:

“Prataševič se ustao i putnicima objasnio da se sve to događa zbog njega i da bi ga u domovini mogla dočekati smrtna kazna.”

Otmica komercijalnog zrakoplova i grubo kršenje dogovorenih protokola letenja iznenadila je zapadne zemlje koje nisu bile u mogućnosti poduzeti ništa osim verbalno osuditi bjelorusku operaciju. Zasad nije jasno ni je li ruski predsjednik Vladimir Putin znao što spremaju njegovi saveznici u Minsku.

Bjeloruski dužnosnici kažu da su avion prizemljili zbog prijetnje bombom za koju se kasnije pokazalo da je lažna.

“Sve su odigrali u starom sovjetskom stilu. Pandemija, koronavirus, nitko od njih nije brinuo niti poštivao mjere. Bilo je jako neugodno”, kaže putnik Danauskas.

Pretraga zrakoplova i provjera putnika trajala je dva i pol sata. Putnicima nije bilo dopušteno ići u WC niti telefonirati. Nisu im dali ni vodu

Francuz Arthur Six (25) nakon slijetanja u Vilnius novinarima je rekao:

“Nisam znao kakva je situacija u Bjelorusiji. Sada znam da je to diktatura.”

Bjelorusko sveučilište u Vilniusu (EHU) priopćilo je u ponedjeljak da je njihova studentica Sofija Sapega (23), koja je putovala s Protasevičem, također privedena.

“Pritvor Sapege potvrdila je njezina obitelj”, rekao je glasnogovornik Europskog humanističkog sveučilišta (EHU) za Reuters. Riječ je o privatnom bjeloruskom sveučilištu čiji je rad zabranjen u Bjelorusiji pa se 2004. preselilo u susjednu Litvu.

Glasnogovornik sveučilišta dodao je da su Sapega i Protaševič zajedno bili na godišnjem odmoru u Grčkoj.

Litvanski putnik, koji je rekao da se zove Mantas, izvijestio je da “kad je avion preusmjeren, Protaševič je otvorio gornji ormarić, izvukao prijenosno računalo i telefon i dao ih ženskoj suputnici”.

“Pri slijetanju su ga odmah uhitili”, rekao je Mantas.

“Sapega, koja je ruska državljanka, letjela je u Vilnius da bi obranila magistarski rad na Sveučilištu”, navodi se u priopćenju Sveučilišta i dodaje da je “kao rezultat tajne operacije bjeloruskih vlasti … studentica privedena pod neutemeljenim i izmišljenim uvjetima”.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zauzela se za uvođenje sankcija Bjelorusiji.

“Odgovorni za otmicu Ryanaira moraju biti sankcionirani”, napisala je von der Leyen na Twetteru, kasno u nedjelju, večer uoči sastanka šefova država i vlada zemlja EU, dodajući da će čelnici Europske unije u ponedjeljak raspravljati o tome koje mjere poduzeti.

