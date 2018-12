CURE NOVE INFORMACIJE O UBOJSTVU SRPSKOG PREMIJERA: ‘Đinđić je znao da mu Čedo radi iza leđa i osobno je tražio njegovo praćenje’

‘Zbog sumnjivih kontakata koje je ostvarivao, Đinđić je namjeravao ukloniti i marginalizirati njegovu ulogu u DOS-u. Izvještaji, što nije uobičajeno za rad službe, donošeni su izravno na stol pokojnog premijera i on je znao da mu Čeda radi iza leđa’

Nakon što je u javnost, nakon 15 godina, istupio Đinđićev tjelohranite, nastavlja se curenje informacija o ubojstvu srbijanskog premijera. Prema najnovijim saznanjima, nekadašnji šef DOS-a Čedomir Jovanović u vrijeme ubojstva Zorana Đinđića bio je pod mjerama sigurnosnih službi Bezbednosno-informativne agencije (BIA-e), a praćenje Jovanovića naredio je Đinđić osobno jer je sumnjao u svog bliskog suradnika.

“Zbog sumnjivih kontakata koje je ostvarivao, Đinđić je namjeravao ukloniti i marginalizirati njegovu ulogu u DOS-u. Izvještaji, što nije uobičajeno za rad službe, donošeni su izravno na stol pokojnog premijera i on je znao da mu Čeda radi iza leđa”, otkriva sugovornik za Kurir.

Jovanović je, prema njegovim riječima, neposredno prije ubojstva Zorana Đinđića saznao da je premijer upućen u sve. “Jedan član Đinđićevog kabineta koji je bio zadužen za sigurnost saznao je da je Čedo na mjerama i to mu je prenio. Ta informacija, kao i dolazak britanskih obaveštajaca u Srbiju, koji su samo desetak dana prije ubojstva Zorana Đinđića upozorili na to što mu se sprema, doveli su do toga da Čedo naprasno otputuje na skijanje baš u vrijeme kada su pripadnici ‘zemunskog klana’ obavljali posljednje priprema za atentat”, priča sugovornik Kurira.

Jovanović o atentatu

Ustvrdio je i kako su britanske tajne službe upozorile srpsku vladu na atentat, te da su njihove informacije znatno doprinijele da pripadnici klana budu uhićeni.

Podsjetimo, Đinđićev tjelohranitelj Milan Veruović neki je dan progovorio o situaciji uoči ubojstva Đinđića po kojoj je njegov šef pitao za Čedu Jovanovića te sumnjao u njega.

Na njegove tvrdnje Jovanović je rekao: “Ne zanima me što taj profil ljudi govori. Veruoviću predlažem da ide u policiju. Nema veze što ima dosje, neće ga uhititi, može mirno otići dati svoju izjavu. On je u tom sudskom procesu bio svjedok, ali njegovo svjedočenje sud nije uvažio kao vjerodostojno. Tako je navedeno u obrazloženju suda zbog onih budalaština o trećem metku i svega drugog”, rekao je Jovanović gostujući na Prva TV.