Pčele koje su živjele na košnicama na krovu katedrale Notre-Dame preživjele su požar koji je zahvatio čuvenu parišku katedralu. Pčelar Nicolas Géant je potvrdio kako su pčele još uvijek žive i kako su preživjele požar u kojem je uništeno krovište, piše BBC.

Košnice u kojima se danas nalazi oko 200 tisuća pčela nalazi se nekih 30 metara ispod glavnog krova, te su smještene na vrhu sakristije na južnoj strani katedrale

Košnice su u Notre-Dame instalirane 2013. godine u sklopu inicijative da se diljem Pariza poveća broj pčela.

‘Dim ih je opio’

Pčelar Notre dame katedrale kaže da ih je požar zaobišao. Naime, za razliku od drugih vrste, europske pčele ostaju kod košnice kada osjete opasnost te jedu med i štite maticu.

Géant kaže da su im mogle naštetiti samo visoke temperature, ali ne i dim.

“Umjesto da ih ubije, dim bi ih opio, uspavao”, pojasnio je za AP. Upravo iz toga razloga, pčelari obično koriste dim kako bi sedirali pčele i ostvarili pristup njihovim košnicama.

“Rastužilo me to što se dogodilo katedrali Notre-Dame jer je toliko lijepa zgrada”, rekao je Géant za CNN. “Ali, čuti da su pčele još uvijek žive, to je divno. Hvala Bogu da plamen nije došao do njih. To je čudo!”