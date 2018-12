ČUDO NA HIMALAJI: Planinar u šoku nakon otkrića na dnu ledenjaka, ovakve priče nema ni u filmovima

Američki planinar pronašao je tijela Islanđana Kristinna Runarssona i Thorsteinna Gudjonssona nakon što su nestali prije 30 godina

Trideset godina od nestanka Islanđana Kristinna Runarssona i Thorsteinna Gudjonssona na Himalaji, američki planinar pronašao je njihova tijela na dnu ledenjaka. Škotski planinar Steve Aisthorpe koji je proveo tjedne tražeći tijela svojih prijatelja nakon što su nestali tijekom ekspedicije u listopadu 1988. godine na 7161 metara visoku planinu Pumori izjavio je kako je otkriće tijela donijelo olakšanje svima koji su ih znali, piše CNN.

Povlačenje glečera

“Otkriće tijela Thorsteinna i Kristinna nakon toliko godina očekivano su donijele brojne emocije na površinu za sve one koji su ih znali i voljeli”, izjavio je i dodao da je to ponovno povezalo ljude zajedno te da se on moli da će im donijeti i mir.

Ainsthorpe misli kako su tijela nađena na dnu ledenjaka zbog povlačenja glečera. Tijela su prebačena u Kathmandu za kremaciju, a njihov pepeo je vraćen na Island.

Neugodan osjećaj

Prije 30 godina Ainsthrop je odustao od svojeg pokušaja penjanja na planinu jer mu je pozlilo, međutim potaknuo je Runarssona i Gudjonssona da nastave bez njega. Međutim, kada se vratio u kamp, nakon što se liječio tjedan dana u obližnjem selu, imao je neugodan osjećaj.

“Kako sam se penjao gore, očajnički sam se nadao da su se njih dvojica sigurno spustila i da spavaju u svojim vrećama za spavanje u planirskom kampu. Kada sam vidio kamp, viknuo sam. Ali moj glas se pretvorio u jeku prije nego je nestala, ali tišina je bila osjetna”, izjavio je Aisthrope koji je pronašao u kampu uže koje je ukazivalo da su krenuli na planinu.

Nitko ne bi trebao riskirati život

“Kako je Runarssonova djevojka bila trudna kada je on umro na planini, pet mjeseci nakon što je on bio proglašen mrtvim dobili smo ga natrag jer se rodio njegov sin koji mu je fizički izuzetno sličan”, izjavio je otac planinara Runar Gudbjartsson za islandske medije.

Njegov sin koji nikada nije upoznao oca tvrdi da je par planinara rekao prijateljima u slučaju da im se išta dogodi da nitko ne bi trebao riskirati svoje živote da vrati njihova tijela.

U trenutku nestanka, dvojica planira smatrana su vodećim stručnjacima za penjanje na Himalaji.