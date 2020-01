CRNOGORSKI PREMIJER ŽESTOKO OPLEO PO SRBIJI I VUČIĆU: ‘Bili smo izloženi neviđenim napadima Beograda’

Komentirajući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bi Crna Gora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti trebala razgovarati sa patrijaršijom Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Marković je kazao da će crnogorska vlada o svojim unutarnjim pitanjima razgovarati isključivo s predstavnicima Mitropolije crnogorsko-primorske

Crnogorski premijer Duško Marković rekao je u srijedu da je Crna Gora prošla kroz “neviđenu propagandu” nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti koju su vršili čimbenici “unutar zemlje, ali najdrastičnije i najbrutalnije oni iz susjedne Srbije”.

“Započeli su napadom na državne simbole i naše veleposlanstvo u Srbiji, bez spremnosti i namjere da se oni zaštite. Često se govori da je dva puta u Beogradu bio pokušaj paljenja crnogorske zastave. To nije bio pokušaj, nego je to bilo paljenje crnogorske zastave i to je bio jasan odnos prema državi Crnoj Gori i njenom suverenom pravu da odlučuje o unutarnjim pitanjima”, priopćio je Marković tijekom gostovanja u jutarnjem programu crnogorskog javnog servisa.

‘Poklopio’ Aleksandra Vučića

Komentirajući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da bi Crna Gora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti trebala razgovarati sa patrijaršijom Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Marković je kazao da će crnogorska vlada o svojim unutarnjim pitanjima razgovarati isključivo s predstavnicima Mitropolije crnogorsko-primorske.

“O tome ne može niti će odlučivati nijedan predsjednik, pa ni predsjednik Srbije. Za nas je legitimna adresa za razgovor o ovom pitanju Mitropolija crnogorsko–primorska, odnosno, mitropolit Amfilohije ili njegovi suradnici koje on izabere za taj razgovor”, rekao je Marković.

Istaknuo je da Crna Gora želi Srbiju kao uspješnog i pouzdanog susjeda, te da je želja crnogorskih vlasti da se o pitanjima razgovara na službenoj i državnoj razini a ne preko medija i “programiranih analitičara i intelektualaca”.

“Odnosi Srbije i Crne Gore su najlošiji od obnove nezavisnosti, ali ne našom zaslugom”, priopćio je Marković. On smatra da je crnogorski zakon o slobodi vjeroispovijesti najliberalniji u regiji jer su se prilikom njegove izrade, kako je kazao, proučavali zakone Srbije, Hrvatske, ali i zemalja Europske unije.

Crna Gora u posljednjim danima 2019. usvojila je zakon o slobodi vjeroispovijesti, kojim se regulira i pitanje vlasništva nad imovinom vjerskih zajednica, što je u znatnoj mjeri ugrozilo imovinu Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji. SPC taj zakon vidi kao paravan za otimanje njene imovine u Crnoj Gori. Zakon pak podržava Crnogorska pravoslavna crkva, koja ga vidi kao prvi veliki korak ka obnovi autokefalnosti te crkve.

U Crnoj Gori se svakog četvrtka i nedjelje, nakon večernje molitve vjernici Srpske pravoslavne crkve okupljaju u prosvjednim šetnjama u gotovo svim gradovima diljem te države. Također, u Beogradu je ispred crnogorskog veleposlanstva održano nekoliko prosvjednih skupova na kojima su sudionici pokušali uz pomoć pirotehničkih sredstava zapaliti crnogorsku zastavu.

