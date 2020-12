‘BEZ OVOGA NEMA ZAUSTAVLJANJA EPIDEMIJE’: Crnogorski liječnik primio i drugu dozu ruskog cjepiva; Otkrio kako se sada osjeća

‘Antitijela su se već pojavila nakon prve doze koju sam dobio u studenome, a sad ćemo vidjeti kakva je situacija nakon što sam primio i drugu dozu’

Dr. Sergej Boljević, crnogorski liječnik te specijalist patofiziologije i pulmologije te šef Katedre za patologiju na moskovskom Sečenskom sveučilištu, među prvima je primio rusko cjepivo Sputnik V. Drugu dozu je primio u međuvremenu i to 2. prosinca te je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju otkrio da se osjeća odlično.

“Osjećam se doista odlično! Antitijela su se već pojavila nakon prve doze koju sam dobio u studenome, a sad ćemo vidjeti kakva je situacija nakon što sam primio i drugu dozu. Prva i druga doza primaju se u razmaku od 21 dan, a onda još treba pričekati 21 dan da bi se stekao kompletan imunitet. Već sad sam dosta zaštićen, a 22. prosinca, nakon 42 dana od prvog cijepljenja, imat ću potpuni imunitet. Ne osjećam nuspojave”, rekao je dr. Boljević za Slobodnu Dalmaciju.

Upitan koliko se do sada ljudi cijepilo cjepivom Sputnjik V, odgovorio je da je broj cijepljenih veći od 200.000. “U Moskvi se može cijepiti na 70 mjesta, a cjepivo je poslano u svih 85 ruskih regija. Ljudi su počeli shvaćati da bez cjepiva nema zaustavljanja ove epidemije”, kaže crnogorski liječnik.

Nije ga strah nuspojava

U vezi ruskog cjepiva bilo je dosta kontroverzi kada je u pitanju sigurnost pa su novinari pitali ovog pulmologa plaši li se nuspojava.

“Ne, ja sam pulmolog i patofiziolog i znam da je cjepivo rađeno prema svim znanstvenim principima. Po kilaži spadam u rizične skupine i odlučio sam se cijepiti. Kao što znamo, cjepivo je bazirano na vektorskom principu drugog virusa – adenovirusa. Ključan aspekt za nas je da je ovaj vektor iznimno dobro istraživan posljednjih desetljeća. Više od 20 tisuća ljudi sudjelovalo je u kliničkim istraživanjima cjepiva i lijekova s ljudskim adenovirusima. Adenovirus se koristi od sedamdesetih godina prošlog stoljeća i u cjepivima američke vojske, što znači da su tako cijepljeni milijuni američkih vojnika.

Brojke mrtvih u Rusiji lagano padaju. Imamo svaki dan oko 25.000 ili 26.000 tisuća novozaraženih, ali na cijelu Rusiju to nije tako puno. Moskva je prije nekoliko dana imala oko sedam ili osam tisuća zaraženih dnevno, sad je to oko pet tisuća. Padat će to sve više, samo dok cijepljenje krene aktivno, odnosno kad prođe 28 do 30 dana od prve doze jer je toliko dana potrebno da se stvori prvi imunitet na SARS-CoV-2”, kazao je.

Više o vektorskom cjepivu Sputnjik

Crnogorski pulmolog prokomentirao je i cijepljenje američkog redatelja Olivera Stonea Sputnjikom. Kaže da ga to ne čudi jer Rusija ima bogato iskustvo s razvojem cjepiva te da Institut “Gamalej” na cjepivu radi već 40 godina te da su prvi prije 25 godina proizveli vektorsko cjepivo koje u svojoj osnovi ima neki virus.

“Ta vektorska cjepiva već su napravili protiv groznice ebola, MERS-a, bliskoistočnog koronavirusa koji je vrlo sličan COVID-u 19 i kada su došli do spoznaje da treba napraviti cjepivo protiv koronavirusa, oni su već imali osnovu na kojoj su radili 25 godina. Na tu su osnovu dodali novu komponentu, genski materijal iz koronavirusa”, rekao je za dr. Sergej Boljević za Slobodnu Dalmaciju.

