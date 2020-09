CRNOGORSKA OPORBA POZVALA GRAĐANE DA POBJEDU PROSLAVE KOD KUĆE: ‘Dajte da pomirimo Crnu Goru, ne trebaju nam tenzije’

Incidenti između pristaša nove vlasti u Crnoj Gori i odlazeće dogodili su se u Podgorici, a u tim sukobima nekoliko osoba je ozlijeđeno, dok je policija u Pljevljima i Budvi zabilježila sukobe i vrijeđanja na nacionalnoj osnovi

Crnogorska policija priopćila je utorak da je nakon izbora zabilježila niz incidenata u više crnogorskih gradova, upozoravajući da neće dozvoliti sukobljavanje građana na crnogorskim ulicama. Incidenti između pristaša nove vlasti u Crnoj Gori i odlazeće dogodili su se u Podgorici, a u tim sukobima nekoliko osoba je ozlijeđeno, dok je policija u Pljevljima i Budvi zabilježila sukobe i vrijeđanja na nacionalnoj osnovi.

“Crnogorska policija preventivno djeluje i reagira u svakoj situaciji u cilju očuvanja stabilnog javnog reda i mira i zaštite sigurnosti svih građana Crne Gore. Policija neće dozvoliti sukobljavanje građana na crnogorskim ulicama”, priipćeno je iz Uprave policije Crne Gore.

ZALETIO SE BMW-OM U SKUPINU LJUDI KOJA JE SLAVILA REZULTATE IZBORA U CRNOJ GORI: Ima teško ozlijeđenih

‘Okupljanja na ulicama pomažu poraženoj vlasti’

Istodobno su čelnici tri koalicije koje su odnijele pobjedu na parlamentarnim izborima pozvale građane da pobjedu slave u svojim domovima jer imaju informaciju da “režim izazivanjem incidenata želi osporiti njihovu pobjedu”.

Aleksa Bečić, čelnik koalicije Mir je naša nacija rekao je na izvanrednoj konferenciji za novinare, da svi građani koji se, suprotno pozivima stranaka i vjerskih zajednica da to ne čine, okupljaju na ulicama, pomažu poraženoj vlasti.

“Osuđujem sve što smo imali priliku vidjeti, iako to nije dolazilo s naše strane, i pozivam, u ime svih građana, u ime svih dobronamjernih Crnogoraca, Srba, Bošnjaka, Muslimana Albanaca, Hrvata, Roma, da se odmah prekine s izlaskom na ulice, da se prebojaju grafiti, da se braća zagrle. To je Crna Gora koju želimo ostaviti djeci, to je pobjednički put i nijednog drugog neće biti”, rekao je Bečić.

ĐUKANOVIĆ JE NAKON 30 GODINA IZGUBIO VLAST; Tri oporbene koalicije najavljuju stručnu vladu: ‘Crna Goro, neka ti je sretna sloboda’

‘Crna Gora neće biti ni Srpska Sparta ni Velika Albanija’

Čelnik koalicije “Crno na bijelo” Dritan Abazović na konferenciji za novinare najoštrije je osudio sukobe prethodne noći i pozvao sve građane Crne Gore na mir.

“Pozivam građane ne mir, bit će vremena za slavlje. Ostanite u kućama, treba nam mudrost. Dajte da pomirimo Crnu Goru, nikome ne trebaju tenzije osim onima koji su izgubili vlast”, kazao je Abazović, istaknuvši da nema nikakvih kompromisa s nacionalnim interesima Crne Gore te da “Crna Gora neće postati ni Srpska Sparta ni Velika Albanija”, kazao je on.

Episkopski savjet Srpske Pravoslavne Crkve u Crnoj Gori u priopćenju je naveo da promjena koja se u Crnoj Gori dogodila ne smije biti povod za širenje bilo kakve netrpeljivosti istaknuvši da SPC ne poziva na okupljanja iako se ona događaju u blizini njihovih hramova. Naveli su i da su mir i narodna sloga najvažniji “da sada dođe do mirnog formiranja istinski demokratske vlasti, prvi put poslije 75 godina”.

Procrnogorski blok pozvao na okupljanje 6.rujna

Procrnogorski blok, objavama na drustvenim mrezama, pozvao je svoje pristalice na skup koji je planiran 6. rujna na Trgu neovisnosti u Podgorici. U objavama na društvenim mrežama se poziv prati porukama “nema izgovora”, “pokažimo da nas ima mnogo” i “Crna Gora prije svega”.

Iako se u medijima pojavila informacija da DPS Mile Đukanovića stoji iza organizacije tog skupa, glasnogovornik te stranke Miloš Nikolić je to demantirao. On je kazao da su organizatori ovog skupa određene domoljubne organizacije koje ni na koji način nisu povezane s DPS-om.

“DPS podržava ono što su skupovi mira, ljubavi i sloge, koji za cilj imaju slanje poruka da budućnost Crne Gore mora biti građanska i europska”, priopćio je Nikolić.

EPILOG PARLAMENTARNIH IZBORA U CRNOJ GORI: Pred Milom Đukanovićem sada su samo dvije opcije. Jedna od njih je – egzil