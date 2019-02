ČOVJEK ZA KOJEG KAŽU DA JE GORI OD EL CHAPA: Kako je bivši policajac postao milijarder i američka noćna mora: ‘Ima ISIS-ove metode’

“Koristi metode ubijanja koje su sličnije onima koje koristi ISIS, a ne karteli. Nikada prije nije bilo toliko ubijenih i na taj način u Meksiku”, tvrdi stručnjak za narko podzemlje

Iako je prošlo samo nekoliko dana otkako je osuđen narko boss Sinaloa kartela Joaquin Guzman poznat i kao El Chapo, američka agencija za suzbijanje narkotika DEA okrenula se prema narko bossu koji je za mnoge još i strašniji od El Chapa, piše Mirror.

ZABORAVITE EL CHAPA: Ovaj čovjek upravo je postao najmoćniji narkobos na svijetu, ima vojsku od više tisuća vrlo loših momaka

Poznat po okrutnosti

Nemesio Ruben Oseguera-Cervantes poznat kao El Mencho je lukav milijarder koji je radio i kao policajac. On je toliko neustrašiv da je bio oteo sinove El Chapa 2016. godine i pustio ih tek nakon što je dobio 2 milijuna dolara za njih.

Nakon što je osnovao svoj kartel pod imenom ‘New Generation’ (Nova generacija) prije deset godina u saveznoj meksičkoj državi Jalisco, zaprepastio je i javnost i druge narkose kada je ostavio na ulicama meksičke luke Veracruz dva kombija u kojima su nalazilo 35 mučenih i vezanih tijela osoba za koje se vjeruje da su bili pripadnici suparničke bande Les Zetas. Samo dvije godine kasnije, njegovi ljudi su silovali, ubili i zapalili 10-godišnju djevojčicu za koju su vjerovali da je kćer jednog od njihovih rivala.

U 2015. godini njegovi plaćeni ubojice smaknuli su muškarca i njegova sina tako da su detonirali dinamit koji je bio zalijepljen na njihovim tijelima.

Najtraženiji

Iako je šef Sinoloa kartela Ismael “El Mayo” Zambada najveći svjetski diler, malo koga čudi zašto je upravo 52-godišnji Oseguera-Cervantes najtraženiji na popisu DEA koja nudi nagradu od 10 milijuna dolara za informaciju koja bi dovela do njegova uhićenja.

Naime, njegov metamfetamin, kokain i heroin ne preplavljuje samo ulice u SAD-u, već ulice grada Europe, Azije i Afrike.

“On je državni neprijatelj broj jedan i on ima vojsku koju čini više tisuća loših momaka,” izjavio je Paul Craine koji je vodio podružnicu meksičkog DEA tijekom uhićenja El Chapa u 2016. godini.

Nikada ni ne dotakne telefon

Iako je preživio staru školu koja je djelovala prema mafijaškom kodu, bivši policajac Mencho nova je vrsta meksičkog narko bossa.

Njegov kartel na društvenim mrežama objavljuje snimke svojih kriminalnih aktivnosti – izvršavanje narkoterorističkih napada, javna smaknuća i komadanje tijela.Sve pred očima ostatka svijeta.

Cijelo to vrijeme Mencho se skriva od očiju javnosti. Za razliku od Pabla Escobara i nekih drugih narcosa koji su imali tendenciju javno izazivati vlasti što je i dovelo do njihovog pada, Mencho to ne čini. Isto tako, on se nikada ne približava mobitelu niti ga ne dira.

Organizirano kao milicija

Njegovi vojnici koriste jurišne puške kako bi osigurali red, dok se njihova uniforma sastoji od crne skijaške maske kojom sakrivaju lice i majice kratkih rukava na kojoj je utisnut logo kartela.

“On vodi svoj kartel kao da je riječ o paravojnoj organizaciji. Arsenal koji kartel ima i način na koji je organiziran može posramiti regularnu vojsku. Znanjem stečenim u policiji, Mencho vrlo dobro zna kakvu snagu ima dobro organizirana naoružana skupina”, izjavio je stručnjak Daniel Solis.

“Mencho je javno izjavio kako će radije umrijeti boreći se nego da ga ulove živog. On to očekuje od svih svojih ljudi”, napominje Solis.

Skromni počeci

Mencho je bio prisiljen napustiti školu s 10 godina da bi radio na obiteljskoj farmi avokada. Četiri godine kasnije dobio je posao čuvara na polju marihuane prije nego što je ilegalno prešao granicu i postao diler u Kaliforniji.

Međutim, on i rođak su ulovljeni u krijumčarenju te su ga deportirali u ranim 1990-ima. Nakon što se vratio u Meksiko, uspio je sakriti svoju kriminalnu prošlost i dobio je posao u saveznoj policiji Jalisco. Posao policajca napustio je kako bi radio za Milenium kartel, a zatim je prije deset godina osnovao vlastiti kartel, poznat po masovnim ubojstvima.

“Njegov kartel koristi metode ubijanja koje su sličnije onima koje koristi ISIS, a ne karteli. Nikada prije nije bilo toliko ubijenih i na taj način u Meksiku”, tvrdi Solis.

Kartel ih je čekao

Međutim, Mencho pokazuje svoju najgoru stranu tek kada je stjeran u kut. Meksička vojska planirala ga je uhititi 01. svibnja 2015. u vojnoj akciji pod imenom ‘Operacija Jalisco’. U akciji koja je počela prije zore elitne postrojbe i federalna policija spustile su se u vojnim helikopterima na ranč gdje su vjerovali da se krije Mencho.

Međutim, kartel ih je čekao u oklopnim kamionima. Jedan od helikoptera bio je srušen, te je u padu helikoptera poginulo osam vojnika i policajac.

Nekoliko sati kasnije Mencho je naredio svojim ljudima da zapale desetke ukradenih automobila, buseva i kamiona, kao i benzinske postaje i banke kako bi bacili Jalisco na koljena. Meksičke vlasti su bile prisiljene poslati 10 tisuća vojnika da bi situaciju doveli u red.

‘Bio bi uistinu iznenađen ako ga uspiju uloviti živoga’

Nakon što je El Chapo zatvoren, DEA i meksičke vlasti planiraju učiniti što je potrebno kako bi uhitili Mencha. Očekuje se kako bi SAD u slučaju njegova uhićenja tražio izručenje baš kao što je tražio i sa El Chapom. Međutim, jedan izvor iz DEA sumnja kako će to biti moguće.

“Mencho je ubojica. Bio bi uistinu iznenađen ako ga uspiju uloviti živog,” smatra izvor iz DEA.