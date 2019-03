ČOVJEK NAKON ČIJEG SU PREMLAĆIVANJA KRENULU PROSVJEDI: ‘Vučić je pobjegao kroz tajni tunel pa se kasnije vratio’

Ponovio je kako će, u slučaju da policija do sutra u 15 sati ne oslobodi uhićene, krenuti u nove prosvjede

Borko Stefanović, vođa Ljevice Srbije zbog čijeg je brutalnog premlaćivanja i počeli prosvjedi, tvrdi da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić pobjegao iz zgrade Predsjedništva kroz tunel.

“Narod se skupio u ogromnom broju, i pokazali su Vučiću ne može lagodno lagati. On je objavljivao fotografije kako igra šah, no mi pretpostavljamo kako se poslije vratio kroz taj tunel i izašao ispred nekolicinu prosvjednika koji su ostali“, kaže Stefanović za Novu TV.

Ističe da cilj prosvjednika nije bio iznervirati Vučića već ga natjerati da ispuni njihove zahtjeve.

“Tražimo da se on i premijerka povuku i da se oslobode mediji. Građani su se okupili da pokažu da njegove namještene konferencije ne mogu više prolaziti onako kako je on na to navikao”, rekao je Stefanović.

Ponovio je kako će, u slučaju da policija do sutra u 15 sati ne oslobodi uhićene, krenuti u nove prosvjede.

“Vidi se da je bijes prosvjednika ogroman, ali trudimo se da sve prođe bez nasilja. To nije jednostavno jer su ljudi ogorčeni, a Vučić to potpiruje. Sve to podsjeća na atmosferu građanskog rata koju oni stvaraju, ali mi na to nećemo nasjesti”, kaže Stefanović.

Kazao je i kako su trojica muškaraca koji su osumnjičeni za napad na njega pronađeni i pušteni, ali naručitelji nisu otkriveni.

