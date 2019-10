ČOVJEK KOJI JE ČUVAO TITA OTKRIO: ‘Maršalov atenator bio je na metar od njega, ali je odustao od ubojstva iako je imao pištolj…’

Rađenović tvrdi da je jedan od ustaških emigranata bio neposredno u masi, na metar od Tita

Čovjek koji tvrdi da je bio član osiguranja Josipa Broza Tita, Rajko Rađenović, ispričao je za Jutarnji Program TV HAPPY koliko puta su atentatori htjeli ubiti Tita. Osim toga, ispričao je kako je izgledao susret s njima. Koliko je njemu poznato, u Tita nitko nikada nije pucao.

“Sreo sam Nikolu Kavaju i Boška Radonjića u Washingtonu 1978. kada su krenuli ubiti Tita. Dok je Tito bio kod Cartera, kolege i ja smo šetali i tada smo prošli pored grupe četnika ispred Bijele kuće. A bilo je tu i oko 200 ustaških emigranata. Tada smo kolege i ja sreli Kavaju i Radonjića. Oni su nas prepoznali. Prošli smo jedni mimo drugih. Poslije smo to javili našem stožeru. Koliko je meni poznato, nitko za vrijeme Titova života nije pucao u njega. Jedan čovjek tvrdi da je bilo 57 planiranih ubojstava od kojih su četiri baš pokušali provesti do kraja – jedan je Drvar, onda ono sa tramvajem, u Dubrovniku i četvrti kada su ruski liječnici htjeli ubiti Broza. Ja sam došao do podataka da je bilo 85 pokušaja atentata na Tita”, ispričao je Rađenović.

UMRO POSLJEDNJI ATENTATOR NA TITA: ‘Imali smo snajperiste koji su čekali da ga skinu’

O Titovom dvojniku u ubojstvu Đinđića

Rađenović tvrdi da se nekoliko njih hvali da su bili Titovi dvojnici, no njemu to nije poznato jer je bio u svim akcijama. Kaže da je atentator koji se najviše približio Titu je pokušaj ubojstva maršala pokušao na tridesetu godišnjicu od Drugog zasjedanja AVNOJ-a. Rađenović tvrdi da je jedan od ustaških emigranata bio neposredno u masi, dakle na metar od Tita. Premda je imao pištolj kod sebe, uplašio se osiguranja i mase ljudi pa nije pucao. Rađenović je komentirao i ubojstvo Zorana Đinđića, ubijenog premijera Srbije.

“Propust u ubojstvu Đinđića prije svega leži u izboru kadrova koji su ga osiguravali. Njegov šef sigurnosti Veruović nije kvalificiran, a i ostali iz te grupe su bili takvi, to odgovorno tvrdim”, kazao je.

PROCURIO I TRANSKRIPT ŠEKSOVA RAZGOVORA S OPERATIVCEM TAJNE SLUŽBE: ‘U Austriji pripremaju atentat na Josipa Broza Tita’