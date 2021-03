COVID PUTOVNICE LJUDIMA BI MOGLE SPASITI LJETO: Ali, neće svi imati iste sreće kod ostvarivanja svojih prava

Tzv. covid-putovnice mogu spasiti ljeto i turističku sezonu u Europi… ali samo za sretnike

Ljeto i još jedna pandemijska turistička sezona su pred vratima, a kroz ta vrata bi, da se odmore on neprestanih ograničenja, mogli proći samo oni koji budu imali ključ u obliku digitalne zelene potvrde ili, kako se kolokvijalno naziva – covid putovnice. Njih će, da bi nesmetano putovali, moći dobiti samo oni koji su cijepljeni ili su preboljeli Covid-19 pa su razvili dovoljno antitijela. Dakako, i oni koji podastru negativne nalaze testova na covid.

Uvođenje covid-putovnice, odnosno propusnice s nestrpljenjem se iščekuje u vodećim europskim turističkim zemljama, poput Portugala, Španjolske i Grčke koje su prošloga ljeta ostale bez turista i s golemim rupama u proračunima. No, hoće li uvođenje covid-putovnica biti pošteno, pita se CNN.

Ljeto 2021.: Mladi kod kuće, stariji na plažama

Iako je uzdrmana turistička industrija oduševljena planom Europske komisije za koji se očekuje da će biti prihvaćen do kraja ožujka, postoji bojazan da bi neujednačeni kriteriji i neujednačena opskrba cjepivima diljem Europe mogla značiti da će neke zemlje uživati ​​više sloboda od drugih. Također, mnogi mladi ljudi morat će, po svemu sudeći, ljeto provesti kod kuće ispraćajući one starije i cijepljene na odmor. Dok Europska komisija predviđa zelenu potvrdu kao dokument kojim će svojim građanima omogućiti nesmetan tranzit, raste zabrinutost da će takvi dokumenti biti potrebni i za odlaske u restorane, barove i slična mjesta.

Građani EU koji još nisu cijepljeni, niti su na redu za cijepljenje, mogli bi ostati podalje od povratka u tzv. novo normalno, osim ako se ne podvrgnu redovitim testiranjima. Nagovještaj toga već se vidi u tome što neke velike kompanije za krstarenja oglašavaju ljetne polaske samo za putnike koji mogu dokazati da su cijepljeni i docijepljeni. Ljutnja je, tvrde neki komentatori, neizbježna.

‘Ne bih osuđivala pripadnike generacije Z ako budu ljuti’

“Do ovog ljeta cijepit će se samo osobe starije od 50 godina, pa će možda biti prosvjeda mlađih ljudi”, kaže za CNN Kaye McIntosh, bivša urednica potrošačkog magazina Health Which? “Dodajte tomu osjećaj generacijske nepravednosti stvorene štednjom, cijenama kuća i studentskim zajmovima. Ne bih osuđivala pripadnike generacije Z ako budu ljuti”, dodaje.

Norbert Hidi, 24-godišnji student iz Budimpešte, među onima je koji ovoga ljeta neće nikamo putovati.

“Iskreno govoreći, to nije pošteno”, kaže Hidi za CNN. “Većina nas neće biti cijepljena do ljeta, što znači da nećemo moći putovati, ali ni ići u barove i restorane. Stariji su prvi dobili cjepivo jer su najugroženija skupina, ali to ne bi trebalo značiti da zbog toga imaju više prava”, kaže.

Brian Young, generalni direktor u turističkoj tvrtki G Adventures sa sjedištem u Velikoj Britaniji, uvjeren je da će covid-putovnice pomoći oporavku turizma širom svijeta, čak i usprkos tomu što mnogi neće moći putovati.

“Neophodno je da vlade rade zajedno kako bi pronašle jednoobrazno rješenje za otvaranje granica i omogućile turistima da ponovno počnu letjeti”, kaže Young.

On smatra da bi jedna od opcija trebala biti uvođenje jeftinijih PCR testova. “Njihova trenutna cijena odvratit će mnoge od putovanja, pogotovo ako budu morali raditi više testova”, dodaje.

Zelena potvrda neće svima biti ‘zlatna’

Ako prođe plan Europske komisije, digitalna zelena potvrda vrijedit će u svim državama članicama EU te na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj. Za zaštitu od krivotvorenja koristit će se QR kod s digitalnim potpisom. Izdavat će ga bolnice, centri za testiranje ili zdravstvene vlasti, a podaci bi trebali biti jednako provjerljivi u cijeloj EU. Također, potvrde će se izdavati samo onima koji su cijepljeni cjepivima odobrenima u EU.

Zelena potvrda čini se zasad kao “zlatna karta”, ali u stvarnosti mnoge europske države još su daleko od izdavanja istih. Rast stope novozaraženih posvuda u Europi govori da ulazimo u treći val pandemije, što već rezulitira novim lockdownima u zemljama poput Francuske i Italije. K tomu, stalni sporovi oko opskrbe cjepivima i sumnje o sigurnost AstraZenecinog cjepiva otežavaju postizanje procijepljenosti kakvu su postigle zemlje poput Velike Britanije i i Izraela.

‘Od Bruxellesa ne očekujemo potvrde, nego cjepiva’

U Mađarskoj, gdje je stopa cijepljenja viša od prosjeka EU, dužnosnici smatraju da je vrijeme da Europska komisija nabavi cjepiva za cijelu Uniju.

“Raspravu vezanu uz zelenu potvrdu smatramo lažnom, jer od Bruxellesa nitko ne očekuje potvrde; od Bruxellesa očekujemo cjepiva”, izjavio je u četvrtak Gergely Gulyás, šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana.

Za uvođenje digitalnih zelenih potvrda idućeg tjedna bit će potrebna podrška svih 27 država članica. Samo tako bi se iste mogle uvesti u lipnju prije početka turističke sezone.

“Predlažemo zajednički pristup EU-a koji će nas voditi na putu prema našem cilju ponovnog otvaranja EU-a na siguran, održiv i predvidljiv način”, rekla je ovog tjedna Stella Kyriakides, europska povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane.

‘Cijepljenje ne bi trebalo biti uvjet za putovanje’

“Ovo je nešto drugačije od putovnice”, rekao je u četvrtak direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge. “U ovoj fazi ne potičemo da cijepljenje bude odlučujući faktor za putovanje u inozemstvo. To ne bi trebao biti uvjet”, dodao je.

Kluge kaže kako za taj stav postoje etički, praktični i znanstveni razlozi. “Globalna je nestašica cjepiva. Dakle, ovo bi povećalo nejednakost, a ako smo išta naučili iz ove pandemije, to je da su ranjive skupine pogođene nesrazmjerno.”

Izrael, koji ima jednu od najviših stopa procijepljenosti u svijetu, već koristi svojevrsnu “zelenu kartu” za ulazak u restorane, barove ili na javne događaje. Danska je nedavno predložila nešto slično rekavši kako je nužno osigurati “ljeto radosti “. U međuvremenu, neke zrakoplovne kompanije, poput australskog Quantasa, usvajaju certifikate kako bi bile sigurne da im putnici ne nose viruse. No, kako ističu neki stručnjaci, u uvođenju covid-putovnica bit će i pobjednika i gubitnika.

