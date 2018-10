ČOVIĆ POKAZAO ZUBE KOMŠIĆU: ‘Rekao bih da je on jedna mala marionetica, jedan mali alatić u rukama politike’

Nakon što je Željko Komšić postao hrvatski član predstavništva, njegovu pobjedu komentirao je Dragan Čović

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, govorio je na RTRS-u o rezultatima izbora, ali i pobjedi Željka Komšića na izborima za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, prenosi Slobodna Bosna.

“Ne bih ja rekao da će on mene naslijediti uopće, to je nemoguća misija da naslijedi mene. Da će biti u nekom uredu tamo, to je moguće. Ne bi mu bilo prvi put, morat će neke slike vratiti i sve ono što je bilo. Nemam nikakvog posebnog stava, čak bih rekao da je on jedna mala marionetica, jedan mali alatić u rukama ove politike o kojoj smo govorili”, ustvrdio je Čović.

Niti legalan, niti legitiman

Predsjednik HDZ istaknuo je kako je Komšić pogodan alat, te kako su više takvig imali kroz povijest na ovim našim rišim prostorima i da nije prva osoba koja se tako pojavljuje.

“Bio bih nekorektan ako bih ja danas bilo što kazao loše, nije to moj stil, protiv bilo koga pa i protiv Komšića. On je danas tu, mjesto koje mu ne pripada, niti je legalan niti je legitiman. Imamo odluku Ustavnog suda koja govori o legitimnosti predstavljanja”, kazao je Dragan Čović gostujući na RTRS-u, prenosi Slobodna Bosna.

