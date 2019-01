ČOVIĆ O OPTUŽBAMA ZA ODLAZAK NA PROSLAVU DANA REPUBLIKE SRPSKE: ‘Ne znam tko je tamo dobivao ordenje ni sada ni ranije’

“Više puta sam otišao na svečanu akademiju u Banju Luku povodom Dana RS-a. Zašto sada ovoliko pažnje, ne znam. To treba pitati one koji su pokrenuli čitavu tu aktivnost”, branio se od prozivki šef HDZ-a BiH Dragan Čović

Nakon prozivki zbog sudjelovanja na svečanosti u Banjoj Luci povodom Dana Republike Srpske, 9. siječnja, koji federalne vlasti u Sarajevu smatraju neustavnim praznikom, oglasio se predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora (HNS) u BiH Dragan Čović.

“Više puta sam otišao na svečanu akademiju u Banju Luku povodom Dana RS-a. Zašto sada ovoliko pažnje, ne znam. To treba pitati one koji su pokrenuli čitavu tu aktivnost. To govori o odnosima naroda u BiH. Žalosti me sve ono što sam čuo. Pitam se bi li mediji pratili da se išta desilo da ja nisam bio tamo. Taj ambijent iz političkog Sarajeva je ovaj put uspio jer je medijski izmanipulirana javnost”, kazao je Čović kako prenosi Klix.ba.

Čović se čudi: Otkud potreba da se tako medijski prati

S obzirom na to da se dosta prašine podiglo oko toga što je taj dan u Banjoj Luci posthumno odlikovan bivši časnik JNA Slavko Lisica, koji je u Hrvatskoj bio osuđen za ratni zločin zbog granatiranja Šibenika 1991. godine, Čović je kazao da je ondje prisustvovao samo svečanoj akademiji.

“Ne znam ni tko je dobivao ordenje, ni ovo sada ni prethodno. Ne znam otkud sada potreba da se medijski prati ovako. Mislim da jeziku mržnje nema mjesta. Ako netko ima drugačiji stav, može se uraditi bez jezika mržnje koji će jačati nepovjerenje, a ne povjerenje”, kazao je Čović čudeći se što je toliko medijske pažnje posvećeno njegovoj nazočnosti na proslavi u Banjoj Luci.

Inače, hrvatski veleposlanik u BiH Ivan Del Vecchio smijenjen je zbog nazočnosti na proslavi Dana republike Srpske na kojoj je odlikovan Lisica.

Svoj rad temelji na ustavnom domoljublju BiH

Na pitanje je li HDZ pregovarao s nekom strankom u vezi formiranja Vijeća ministara BiH, Čović je kazao da će to tijelo, kao i svaka druga institucija, raditi sve dok ne dođe nova vlast.

“Ovo Vijeće ministara može raditi sve dok Parlament BiH ne imenuje novo, kao i Vlada FBiH. Zvali mi to i tehnički mandat, to je mandat koji se konzumira. Evidentno je da su HDZ i HNS došli u poziciju da mogu odlučivati o svojoj poziciji i dijeliti je ravnomjerno s ostalima. Očekivao sam da će se Vijeće ministara brzo napraviti, a što se tiče Vlade FBiH mislim da možemo završiti do kraja ovog mjeseca, barem gdje mi imamo dominantu ulogu za donošenje odluka”, rekao je Čović naglasivši da svoj rad bazira na ustavnom domoljublju BiH.

