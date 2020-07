CNN EKSKLUZIVNO OBJAVIO: ‘Rusija će za 2 tjedna odobriti cjepivo, to je trenutak poput Sputnjika’

Foto: Russian Look Ltd./Alamy/Profimedia

Ruski dužnosnici priopćili su kako do 10. kolovoza planiraju odobriti cjepivo protiv koronavirusa te dodaju kako će treća faza kliničkih ispitivanja biti provedena usporedno s procjepljivanjem medicinskih djelatnika, a na kritike da nema nikakvih znanstvenih dokaza o učinkovitosti i sigurnosti njihova pripravka odgovaraju kako će sve podatke objaviti uskoro

Rusija namjerava za manje od dva tjedna biti prva država na svijetu koja će odobriti cjepivo protiv koronavirusa, unatoč zabrinutosti zbog njegove sigurnosti, učinkovitosti i utjecaja države na razvoj, doznaje CNN. Ruski dužnosnici potvrdili su da će cjepivo koje je razvio moskovski Istraživački institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleya odobriti najkasnije do 10. kolovoza. Dodali su da će cjepivo tada biti dostupno za širu primjenu, a prvi će ga dobiti zdravstveni radnici.

“To je trenutak Sputnjika. Amerikanci su bili iznenađeni kad su čuli zvuk Sputnjika. Isto je i s ovim cjepivom. Rusija će to učiniti prva”, rekao je Kirill Dmitriev, šef ruskog fonda za nacionalno bogatstvo, koji financira istraživanja cjepiva.

No, usprkos, kako se čini, povijesnom poduhvatu, Rusija nigdje nije obznanila nikakve znanstvene podatke o provedenim testiranjima, učinkovitosti i sigurnosti cjepiva po ljudsko zdravlje. Kritičari tvrde da će cjepivo biti pušteno uslijed političkog pritiska iz Kremlja koji želi predstaviti Rusiju kao globalnu znanstvenu velesilu. Mnoštvo je i onih koji su zabrinuti da testiranje cjepiva na ljudima nije provedeno do kraja.

Paralelno cijepljenje i ispitivanje

U ovom se trenutku diljem svijeta provode deseci kliničkih ispitivanja, no većina je proizvođača i znanstvenika upozorila kako je pred njima dug put razvoja prije odobravanja njihovih cjepiva te se, za razliku od Rusa, nisu obvezali isporučiti cjepivo do određenog datuma. Cjepiva pojedinih proizvođača su već u trećoj i posljednjoj fazi ispitivanja, dok je rusko cjepivo još uvijek u drugoj fazi. Stručnjaci iz Moskve planiraju dovršiti drugu fazu istraživanja do 3. kolovoza, a onda, paralelno s cijepljenjem zdravstvenih djelatnika, provesti treću fazu ispitivanja. Rusko ministarstvo obrane je već ranije potvrdilo da su njihovi vojnici služili kao “pokusni kunići” pri razvoju cjepiva.

Znanstvenici tvrde da su brzo razvili cjepivo, jer se zapravo radi o modificiranoj verziji cjepiva protiv drugih bolesti. Taj je pristup prihvaćen i u svijetu, pa primjerice, američka Moderna, koja je u ponedjeljak započela s trećom fazom ispitivanja, svoje cjepivo stvara na temelju cjepiva za srodnu bolest MERS. Rusko cjepivo se pak bazira na dva oslabljena humana adenovirusna vektora, pa će za razliku od drugih cjepiva, pacijenti morati dobiti dvije doze.

Iako je takvo stvaranje cjepiva drastično ubrzalo proces, američki i europski regulatori zahtijevaju potpunu nadopunu kliničkih ispitivanja cjepiva kako bi se utvrdila njihova sigurnost po zdravlje i učinkovitost u borbi protiv koronavirusa. Ruski dužnosnici tvrde kako trenutno prikupljaju sve podatke, koji bi trebali početkom kolovoza, usporedno s ulaskom razvoja cjepiva u treću fazu, biti javno dostupni.

Optužbe i demantiji

Dodaju da su zatražili žurno odobrenje lijeka zbog toga što je koronavirus izazvao globalnu pandemiju, ali i velike probleme u njihovom zdravstvenom sustavu. Naime, dosad su potvrdili više od 800.000 slučajeva zaraze.

“Naši se znanstvenici nisu usredotočili na to da budu prvi, već na zaštitu ljudi. Rusija je nadmašila svoju vodeću poziciju u razvoju cjepiva i svoju dokazanu platformu protiv cjepiva protiv ebole i MERS-a kako bi proizvela prvo sigurno i učinkovito rješenje najvećeg svjetskog problema”, rekao je Dmitriev. No, Svjetska zdravstvena organizacija demantirala ga je tvrdeći da ne postoji odobreno cjepivo za MERS.

Službena je Moskva, također, odbacila navode da su ruski šijuni hakirali američke, kanadske i britanske istraživačke laboratorije i krali podatke o razvoju cjepiva. Također su negirali napise da su pripadnici poslovne i političke elite u zemlji, pa i sam Vladimir Putin, dobili raniji pristup cjepivu.

