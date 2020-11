CJEPIVO ASTRAZENECE IPAK ĆEMO JOŠ ČEKATI, I TO ZBOG ‘SRETNE POGREŠKE’ S DOZIRANJEM: Ispitanici koji su dobili samo pola doze – prošli su bolje

Nova studija mogla bi se i brže provesti jer bi trebala manje ispitanika

Cjepivo koje razvijaju AstraZeneca i Sveučilište u Oxfordu u prosjeku je 70 posto učinkovito, ali može biti i do 90 posto učinkovito, a sve zato što se otkrilo da je ispitanicima dano samo pola doze, a tek onda cijela.

To je potaknulo sumnju u to da je ispitivanje provedeno po svim pravilima struke, a s obzirom na to da bi takvi, nekonzistentni podaci mogli naštetiti AstraZeneci u procesu odobravanja cjepiva, na samo cjepivo morati će se još malo pričekati.

Novo ispitivanje

Prema pisanju Reutersa, AstraZeneca će najvjerojatnije pokrenuti dodatna klinička ispitivanja kojima će proučavati učinkovitost cjepiva protiv COVID-19 korištenjem manje doze, rekao je šef AstraZenece Pascal Soriot te dodao kako postoji mogućnost da njegova tvrtka pokrene potpuno novo kliničko ispitivanje s manjom dozom kako bi se utvrdilo zašto i kako je takva doza učinkovitija od pune doze.

Nova studija mogla bi se i brže provesti jer bi trebala manje ispitanika, s obzirom na to da je učinkovitost samog cjepiva već dokazana.

Mnogi stručnjaci smatraju kako će nova studija usporiti odobrenje samog cjepiva, no Soirot je uvjeren kako novo testiranje neće utjecati na odobravanje britanskih i europskih regulatora.