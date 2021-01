CIJEPLJENJE PROTIV COVIDA NIJE OBAVEZNO, ALI MOGLI BI IMATI ‘DVIJE KLASE’: Tko nije cijepljen neće moći u kino, restoran i zrakoplov?

Hoće li necijepljenima biti zabranjen ulaz u kino ili restorane? Njemačka raspravlja o mogućim privilegijama i zabranama, što otvara niz pitanja

U njemačkim medijima i u redovima njemačkih političara trenutno je glasna kritika politike mjera suzbijanja pandemije. “Njemačka je prošlog proljeća bila neka vrsta šampiona u borbi protiv pandemije”, kaže političar Zelenih i član zdravstvenog odbora Bundestaga Janosch Dahmen za Deutsche Welle i dodaje da je prednost izgubljena i da zemlja sada zaostaje.

Trenutno se kritika odnosi na nezgrapan početak masovnog cijepljenja. U nekim mjestima, kao što je Berlin, ima mnogo manje doza cjepiva nego što je obećano. Nije jasno ni kada će svi koji to žele biti cijepljeni. Usporedo s tim vodi se rasprava, koja, ako to formuliramo pozitivno, seže daleko u budućnost. Kakav će biti odnos prema ljudima koji su cjepivom imunizirani? Hoće li oni živjeti normalnije od onih koji još nisu cijepljeni?

TREBAJU LI CIJEPLJENE OSOBE IMATI POSEBNA PRAVA? Širom svijeta vode se velike rasprave, a jedna je dilema ključna

Hoće li se društvo podijeliti na dvije klase?

Stalno povjerenstvo za cijepljenje pri njemačkom Ministarstvu zdravstva daje preporuke za cijepljenje u cijeloj Njemačkoj, koje se prihvaćaju kao standard. Predsjednik ovog povjerenstva Thomas Mertens kaže za DW da bi o privilegijama cijepljenih osoba trebalo povesti javnu raspravu i dodaje kako osobno vjeruje kako bi “privilegije” bile zamislive u privatnim sferama ako je cjepivo na raspolaganju svima – na primjer u restoranima, kinima, na koncertima i u zračnom prometu. On dodaje: “Privilegije ne bi trebale postojati za područja koje se odnose na temeljno opskrbljivanja, dakle, u bolnicama, vijećnicama i javnom prijevozu”.

Dijelovi njemačke Vlade i neki zastupnici Bundestaga su drugačijeg mišljenja. Njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer ne želi privilegije za cijepljene. Neki zastupnici se čak zalažu za zakonsku zabranu. Johannes Fechner, socijaldemokratski pravni stručnjak u Bundestagu rekao je za dnevni list “Welt”: “Zastupnički klub njemačkih socijaldemokrata preispituje zakonske mjere kojima bi se isključilo da privatni sektor nejednako tretira cijepljene i necijepljene osobe.” On priznaje da je i sam neodlučan u odgovoru na to pitanje jer smatra da ne bi trebalo previše toga regulirati.

‘POČETAK KRAJA’; Europa pokrenula masovno cijepljenje: ‘Okrećemo stranicu u priči o jednoj teškoj godini. Ovo je trajni izlaz iz pandemije’

‘Prežestoka rasprava’

Još u prvom pandemijskom valu je u Ministarstvu zdravstva bilo riječi o tako zvanoj imunitetskoj iskaznici. U javnosti to nije dobro primljeno. Ministar zdravstva Jens Spahn je odlučio sazvati Etičko vijeće za koje je bilo predviđeno da okupi 24 vrhunska znanstvenika. Rezultat je objavljen u rujnu i nije bio eksplicitan. Polovina članova vijeća smatra da je, kada bude jasno koliko dugo je netko imun, moguća iskaznica o imunosti “u određenim slučajevima koji se moraju regulirati zakonom”. Druga polovina je odbila mogućnost iskaznice kojom bi se dokazivala imunost na koronavirus i to ne samo “zbog znanstvene neizvjesnosti, nego i zbog etičkih i praktičnih razloga”. Naveli su primjer po kojem bi se ljudima mogao onemogućiti pristup obrazovnim ustanovama.

Predsjednica Etičkog vijeća Alena Buyx je za DW rekla kako smatra da privilegije za cijepljene osobe trenutno ne bi bile svrsishodne, nazivajući cijelu raspravu “prežestokom”. Naposljetku, kaže ona, zemlja se suočava sa strogim mjerama zatvaranja usred snažnog pandemijskog vala, pa bi se trebalo usredotočiti na ono što povezuje.

‘MISLIM DA U POVIJESTI NEMA CJEPIVA KOJE JE TAKO BRZO TESTIRANO’: Unatoč svemu, brojni Europljani i dalje su neskloni cijepljenju

Cijepljeni i zarazni?

Svejedno radi li se o iskaznici koja dokazuje imunitet ili da je neko cijepljen, smisao bi bio jamstvo da ta osoba nije zarazna. No: „Najvažnije pitanje, može li se netko tko je zaražen zaraziti i u određenom slučaju postati prenosilac virusa, još uvijek nije riješeno”, kaže Mertens. Drugim riječima, netko bi se mogao zaraziti na skupu na kojem su svi prisutni cijepljeni. Ni njemačka Vlada nije znala reći kada će više znati o ovom problemu.

Dijelovi privrede su postali nestrpljivi jer su imali velike gubitke za vrijeme pandemije. Bavarska Udruga hotelijera i gastronoma si može zamisliti popuštanje mjera za cijepljene osobe. Australska zrakoplovna kompanija Qantas je najavila da će na određenim letovima primati samo cijepljene putnike. U drugim zemljama se manje oklijeva – u Velikoj Britaniji razmišljaju o tehničkim rješenjima koja bi omogućila zabranu ulaska u restorane osobama koje se odbijaju cijepiti. U Sjedinjenim Američkim Državama kompanije kao što je IBM već rade na stvaranju digitalne iskaznice o cijepljenju. Rusija je objavila da će takvu iskaznicu uvesti od siječnja. Gradonačelnik Moskve je najavio olakšice u svakodnevici za cijepljene osobe.

‘Mjesecima će trajati’

Cijepljenjem se u Njemačkoj želi postići takozvani “imunitet krda”. To bi značilo da bi se zemlja mogla vratiti normalnom životu. Ali pretpostavka za to je da se cijepi 60 do 70 posto stanovništva. Ankete o spremnosti na cijepljenje govore da bi rezultat mogao biti tijesan.

“Postizanje takvog stanja moglo bi trajati mjesecima i ovisilo bi od poznatih faktora – od raspoloživih doza za cijepljenje, centara, i sudjelovanje stanovništva”, kaže Mertens.

‘NADAM SE DA TO NIKOME NEĆE PASTI NA PAMET’; Mogu li poslodavci radnicima nametnuti obvezu cijepljenja? ‘To bi bilo protuustavno’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.