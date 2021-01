CIJEPLJENJE NE IDE KAKO SE OČEKIVALO: Milijarde čekaju u redu, a podjela cjepiva ide sporo: ‘Kupite bez obzira na cijenu, to je jedini način!’

‘Kupite cjepiva bez obzira na cijenu i provedimo uspješno kampanju cijepljenja, jer je to jedini način da naša zemlja izađe iz ove strašne situacije’

Podjela cjepiva protiv koronavirusa i provedba žurnoga globalnog cijepljenja ne idu ni lako ni brzo kao što se očekivalo, dok milijarde čekaju u redu za cijepljenje. Dosad je u svijetu iskorišteno oko 50 milijuna doza cjepiva protiv covida-19. Mnogi Francuzi ostali su razočarani nakon što se pokazalo da cjepiva kojem su se svi nadali jednostavno nema dovoljno. Prvi se cijepe stariji od 75 godina kojih ima 6 milijuna, a ako se nastavi sporim tempom trebat će barem 15 tjedana da se procijepe, javlja HRT.

“Sjećam se da nam je predsjednik Emmanuel Macron rekao da smo u ratu, da ćemo učiniti sve, bez obzira na cijenu. Pa, molim vas, gospodine predsjedniče, kupite cjepiva bez obzira na cijenu i provedimo uspješno kampanju cijepljenja, jer je to jedini način da naša zemlja izađe iz ove strašne situacije”, poručuje gradonačelnica Garchesa Jeanne Becart.

Korist veća od rizika

Indija se odlučila za domaće i jeftinije cjepivo koje nije prošlo sve faze kliničke provjere te će u prvoj fazi cijepit gotovo 30 milijuna ljudi, a do lipnja četvrtinu stanovnika. Dr. M. Siddarth kaže kako je korist od cijepljenja veća od rizika. “Potreban je preokret, u trenutku dok pandemija bjesni cijelim svijetom”, dodaje.

U Brazilu, u kojem je od posljedica Covida-19 preminulo više od 210.000 ljudi, počeo je nacionalni program imunizacije nakon što su se odlučili za kinesko cjepivo tvrtke Sinovac. “Ovo je cjepivo odobrila Nacionalna agencija za nadzor zdravlja. Učinkovitost mu je dokazana, mnogi će životi biti spašeni. Važno je da Brazilci i stanovnici Rio de Janeira vjeruju u znanost i u ono što danas radimo”, poruka je gradonačelnika Rio de Janeira Eduarda Paesa. A cijepljenje je počelo i u Amazoniji čije je stanovništvo osobito teško pogođeno pandemijom.

Cijepljenje ide usporeno u SAD-u

U Sjedinjenim Državama koje i dalje obaraju crne rekorde u broju novozaraženih i umrlih cijepljenje ide usporeno, ali zainteresiranih itekako ima. Izraelci, koji su u trećem zatvaranju, apsolutni su rekorderi u procijepljenosti. Iako je gotovo trećina stanovnika cijepljena, to i dalje ne utječe na rekordan broj novoprijavljenih slučajeva.

U domovima za starije, gdje je većina primila i drugu dozu, ipak ima razloga za slavlje. “Sjajno je što smo dobili drugu dozu. Slavimo, bit ćemo slobodni izaći, upoznati svoje obitelji, prijatelje. Uživati ​​u životu onako kako znamo, kako smo radili prije. Vratit ćemo se normalnome životu”, rekla je umirovljenica iz Netanya Pnina Dembinsky.

Smrtni slučajevi

Najviše smrtnih slučajeva nakon cijepljenja do sada je prijavila Norveška, njih 30, uglavnom starijih osoba iz domova. “Tražili smo od liječnika da prijavljuju svaki slučaj u kojemu postoji sumnja i veza između smrti i cijepiva. Sudeći prema dosadašnjem, nema ih puno. No činjenica je da i obično blage bolesti mogu kod starijih osoba dovesti do lošeg ishoda”, kaže dr. Sigurd Hotemo iz Norveške agencije za lijekove.

Dr. Steinar Madsen rekao je da je bilo za očekivati da postoje slučajevi u kojima će proći malo vremena od cijepljenja do smrti. Međutim, dodaje da je liječnicima savjetovano da možda nije prikladno cijepiti smrtno bolesne pacijente. Madsen naglašava kako nema razloga za strah od cjepiva i problema s nastavkom cijepljenja. Samo žele biti malo precizniji vezano cijepljenje male grupe vrlo bolesnih pacijenata.

Najsiromašniji su najugroženiji

U međuvremenu, najsiromašnije zemlje za cijepljenje jednostavno nemaju novca. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da će se zbog nepravedne i kaotične podjele cjepiva, svijet uskoro naći na rubu katastrofalnog moralnog sloma.

“Najsiromašniji i najranjiviji ljudi na svijetu su u opasnosti zbog ‘Ja-prvi’ pristupa. Takav pristup je i samoporažavajući – u konačnici će produljiti pandemiju, produžiti našu bol te ljudsku i ekonomsku patnju”, poručuje direktor Svjetske zdravstvene organizacije Thedros Adanom Gebreyesus.

