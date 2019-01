CIJENE STANOVA U SLOVENIJI DRASTIČNO SKOČILE: Cijena kvadrata rabljenog stana u Ljubljani prelazi 3000 eura

Stabilizacija i pad cijena u Ljubljani može očekivati tek 2020. godine, jer je nedostatak stanova još izražen, a neki veći stambeni projekti čekaju na dovršenje

Cijene nekretnina u Sloveniji lani su na godišnjoj razini povećane za čak 15 posto, no stručnjaci upozoravaju na “pregrijavanje” nekretninskog tržišta, a središnja banka na problematičan model održivosti stambenih kredita koje odobravaju komercijalne banke.

Rast cijene nekretnina u zadnjem kvartalu prošle godine, u odnosu zadnji kvartal 2017., porasle su za 15,1 posto, pokazuju podaci Europskog statističkog ureda (EUSTAT). To je najveća razina rasta cijena nekretnina u EU-u, a prema podacima domaćih nekretninskih agencija rastu i početkom ove godine, prenose slovenski mediji.

Prema podacima slovenske središnje banke, čak 70 posto nekretnina u Sloveniji kupuje se rizičnim hipotekarnim kreditima, iako bi, po njenoj preporuci, hipotekarni zalog u strukturi kredita trebao činiti najviše 80 posto, a ostalo ušteđena sredstva.

Vrlo opasno za one koji se kreditiraju

U situaciji kad se tržište pregrijava i dolazi do opasnosti stvaranja nekretninskog balona zbog “napuhanih” cijena, to je za one koji se kreditiraju do krajnjih mogućnosti vrlo opasno, upozorenje je regulatora koji ističe da na tržištu dolazi do debalansa i pregrijavanja, osobito kad je riječ o cijenama stanova u Ljubljani, Kopru i turističkim središtima.

Središnja banka je zbog toga već izdala apel kojim je zajmoprimce pozvala na promišljeno i sigurno zaduživanje, a banke da vode više računa o kreditnoj sposobnosti pojedinaca.

Zbog trenutnog zastoja stanogradnje u Ljubljani cijene rabljenih stanova u prijestolnici prelaze 3.000 eura po kvadratu, a na elitnim lokacijama su i veće, kažu nekretninski posrednici. “Stari stan bez garaže, površine 60 četvornih metara ali na vrhunskoj lokaciji u Ljubljani, nedavno smo prodali za 260 tisuća eura”, kazao je za slovenske portale Zoran Djukić iz nekretninske agencije Stoja Trade.

Pad cijena možda tek 2020.

Po njegovim riječima na tržištu već dolazi do pregrijavanja, ali se stabilizacija i pad cijena u Ljubljani može očekivati tek 2020. godine, jer je nedostatak stanova još izražen, a neki veći stambeni projekti čekaju na dovršenje.

Prema riječima Zorana Madona iz nekretninskie agencije Metropola, može se očekivati da će se do 2020. godine cijene novih stanova na dobrim lokacijama u Ljubljani stabilizirati na oko 3000 eura za kvadrat.

“Sve što bude iznad te razine teško će se prodavati. Glavni problem u Ljubljani je nedostatak stanova srednjeg cjenovnog razreda, u rasponu od 2500 do 2600 eura za kvadratni metar”, kazao je Madon.