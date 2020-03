CIJELI SVIJET ZATVARA ŠKOLE, KAFIĆE, RESTORANE, KINA…; Talijanski premijer upozorava: ‘Epidemija još nije dosegnula svoj vrhunac’

Iako guverner Lombardije smatra da ima razloga za optimizam jer podaci pokazuju da se virus širi sporije nego prije nekoliko dana. Međutim, talijanski premijer Giuseppe Conte je za Corriere della Seru upozorio da se stanje u Italiji u cjelini pogoršava

Barovi, restorani, kina i škole zatvaraju se od New Yorka i Los Angelesa do Pariza i Dubaija dok se svijet hvata u koštac s pandemijom koronavirusa, javljaju svjetske novinske agencije. “Mnoga djeca smatraju da je to strašno”, rekla je norveška premijerka Erna Solberg na tiskovnoj konferenciji u svom uredu posvećenoj odgovaranju na pitanja djece o pandemiji. “U redu je biti uplašen kada se istodobno događa tako mnogo stvari”, kazala je.

NEMA NOVOZARAŽENIH: U Hrvatskoj 56 oboljelih, u tijeku je 880 testova; Za sada nema odobrenja za rigorozne mjere u Zagrebu

U BIH DVOJE IZLIJEČENIH; Slovenska policija privela sedam migranata. Svi su pokazivali simptome koronavirusa

Zabrana masovnih okupljanja i zatvaranje granica

Nekoliko zemalja zabranilo je masovna okupljanja kao što su sportski, kulturni i vjerski događaji u borbi protiv bolesti Covid-19 kojom je zaraženo više od 169.000 ljudi globalno, a umrlo je preko 6.500.

Europska komisija je u ponedjeljak predložila privremene restrikcije za ulazak u Europsku uniju u trajanju od 30 dana. Taj prijedlog moraju odobriti zemlje članice, a to se očekuje u utorak kada se održava video konferencija čelnika 27 zemalja članica. Restrikcije bi se odnosile na putovanja državljana trećih zemalja koja nisu nužna.

Charles Michel je za utorak u 17,00 sazvao izvanredni sastanak čelnika EU-a, koji će se odvijati videokonferencijom, kao i prošlog tjedna, a na kojem će raspravljati o suzbijanju pandemije koronavirusa i njegovim posljedicama.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je u ponedjeljak jednostrano zatvaranje granica o čemu su odluku donijele neke članice EU-a u pokušaju da obuzdaju širenje koronavirusa.

Granice za sve strane državljane zatvorile su Mađarska, Češka, Cipar, Danska, Litva, Latvija, Poljska i Slovačka, a Njemačka je odlučila privremeno uvesti kontrole na granicama s Austrijom, Švicarskom, Francuskom, Luksemburgom i Danskom.

Austrija i još nekoliko država granice su zatvorile djelomično i uvele dodatne granične kontrole.

Slovenija je zatvorila granicu s Italijom, a djelomično je zatvorena i granica između Italije i Švicarske. Turska je zatvorila granice za putnike iz devet država članica EU-a, a Rusija je zatvorila kopnenu granicu s Poljskom i Norveškom.

Španjolska je u ponedjeljak navečer objavila da zatvara sve kopnene granične prijelaze od ponoći s ponedjeljka na utorak, osim za svoje državljane i one s dozvolom boravka, kao i diplomatsko osoblje.

Na globalnoj razini, Sjedinjene Države zabranile su ulazak u zemlju stranim državljanima koji dolaze iz Irske i Ujedinjenog Kraljevstva. Zabrana stupa na snagu u utorak u 4 sata GMT. U subotu je stupila na snagu zabrana ulaska u SAD za putnike iz šengenske zone.

Zrakoplovne kompanije suočavaju se sa sve više problema zbog ubrzanog pada potražnje i ograničenja putovanja. Austrijska kompanija Austrian Airlines (AUA), ogranak Lufthanse, i Lauda, austrijski prijevoznik Ryanaira, objavili su da obustavljaju sve svoje redovne letove.

Europa – žarište pandemije – poduzima stroge mjere

Prešavši brojku od 2.000 umrlih, Europa je postala žarište pandemije koronavirusa.

Austrija je od ponedjeljka u izvanrednom stanju uz pooštrene mjere opreza koje će prvo trajati tjedan dana, a potom će se procijeniti kako dalje, rekao je za austrijski radio Ö1 austrijski kancelar Sebastian Kurz. U Austriji je evidentirano 959 zaraženih, od kojih je šest ozdravilo, a dvije osobe su preminule.

Njemačka savezna zemlja Bavarska također je uvela izvanredno stanje, a u ponedjeljak im se pridružila i Finska.

Izvanredno stanje uvela je u Švicarska do 19. travnja, zabranivši sve “javne i privatne manifestacije” osim sprovoda.

Armenija je uvela izvanredno stanje do 14. travnja i odgodila održavanje referenduma o izmjenama u Ustavnom sudu.

Njemačka vlada objavila je u ponedjeljak popodne kako su dogovorene nove mjere koje za cijelu zemlju predviđa zatvaranje svih trgovina osim onih s prehranom i lijekovima te zatvaranje svih objekata zabave i druženja kako bi se spriječila zaraza koronavirusom.

U Srbiji, gdje je registrirano 55 slučajeva zaraze, proglašeno je izvanredno stanje u svrhu usporavanja širenja koronavirusa i “izbjegavanja slučaja Italije i Španjolske”.

No, ono se slabo poštuje pa je srbijanska premijerka Ana Brnabić najavila u ponedjeljak moguće uvođenje policijskog sata zbog nediscipline građana, te je prozvala posebno umirovljenike.

S disciplinom građana problema ima i Francuska pa priprema odluke kojima će biti djelomično ograničeno kretanje stanovnika kako bi se vlasti izborile sa širenjem bolesti.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska zbog koronavirusa odlučila djelomice prekinuti blokadu donošenja odluka u tijelima vlasti na razini BiH s ciljem učinkovitije borbe protiv širenja virusa. Dodik je rekao kako treba dodatno reagirati jer je potvrđeno da postoje osobe koje se neodgovorno ponašaju nakon dolaska iz inozemstva, ne podvrgavajući se mjerama samoizolacije, čime se širi zaraza.

U Sloveniji su od ponedjeljka na snazi rigoroznije mjere za zaustavljanje širenja koronavirusa pa su zatvorene sve odgojno-obrazovne ustanove, međunarodni i domaći cestovni i željeznički promet, od sutra i zračni promet, a u pripremi su i nove mjere.

Broj zaraženih u Sloveniji porastao je u ponedjeljak na 253 te se bilježe 34 novooboljele osobe..

U Španjolskoj je od koronavirusa oboljelo dodatnih 1.500 osoba, doznaje se u ponedjeljak, čime je broj zaraženih skočio na 9.191. Prvu žrtvu zabilježio je u ponedjeljak Portugal.

Guverner Lombardije kaže da ima dobre vijesti, Conte oprezan

Ipak, dobre vijesti stižu iz sjeverne talijanske regije Lombardije, najžešće pogođene koronavirusom, koja pokazuje prve znakove usporavanja širenja zaraze, izjavio je u ponedjeljak guverner Attilio Fontana.

U tom vrlo gusto naseljenom području u kojem se nalazi i financijska prijestolnica Milano do sada je od Covid-19 umrlo 1218 ljudi od njih sveukupno 1809, a broj zaraženih je dosegnuo brojku od 24.747 u cijeloj Italiji.

No, guverner Lombardije smatra da ima razloga za optimizam jer podaci pokazuju da se virus širi sporije nego prije nekoliko dana.

Međutim, talijanski premijer Giuseppe Conte je za Corriere della Seru upozorio da se stanje u Italiji u cjelini pogoršava.

“Znanstvenici tvrde da epidemija još nije dosegnula svoj vrhunac, tjedni pred nama će biti najrizičniji”, kazao je Conte.