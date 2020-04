CIJELI SVIJET KRITIZIRAO TRUMPOVU OBUSTAVU FINANCIRANJA WHO-A: ‘To je jednostavno zločin protiv čovječnosti’

Predstavnici nekolicine bogatih zemalja te Europske unije, ali i vodeći zdravstveni stručnjaci su s više ili manje biranim riječima osudili odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da obustavi financiranje Svjetske zdravstvene organizacije

Američka odluka o obustavi financiranja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) nanosi udarac međunarodnoj suradnji koja je nužna u borbi protiv pandemije koronavirusa, upozorile su u srijedu brojne vlade i zdravstveni stručnjaci. Američki predsjednik Donald Trump u utorak je objavio da će privremeno obustaviti financiranje WHO-a i optužio zdravstvenu agenciju UN-a u Ženevi za “prikrivanje” koronavirusa, potporu Kini u protivljenju ograničenjima putovanja i jer su tu zemlju “pohvalili za takozvanu transparentnost”.

“Jedina briga” WHO-a je pomoći u “spašavanju života” i “okončati pandemiju covida-19”, objavio je na Twitteru šef te UN-ove agencije Tedros Adhanom Ghebreyesus ne spominjući američku odluku.

TRUMP NA PRESICI NAPRAVIO NEČUVENO; Čak su i novinari ostali u šoku: ‘Moji postupci su spasili stotine tisuća života’

Kinezi ‘ozbiljno zabrinuti’

Kina je “ozbiljno zabrinuta” zbog američkog poteza. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da WHO ima “nezamjenjivu” ulogu u odgovoru na javnozdravstvene krize. “Trenutna globalna epidemiološka situacija je mračna i u kritičnom je trenutku”, rekao je glasnogovornik Zhao Lijian. “Američka odluka oslabit će kapacitet WHO-a i potkopati međunarodnu suradnju u borbi protiv epidemija.”

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell izrazio je žaljenje zbog Trumpove odluke. “Duboko žalim zbog američke odluke o prekidu financiranja Svjetske zdravstvene organizacije. Nema razloga koji bi opravdao takav potez u trenutku kada je pomoć u suzbijanju pandemije koronvirusa potrebnija no ikad. Jedino zajedničkim snagama možemo prevladati ovu krizu koja ne poznaje granice”, poručio je Borrell preko Twittera.

Francuska je također izrazila žaljenje. “Žalimo zbog te odluke”, rekla je glasnogovornica francuske vlade Sibeth Ndiaye nakon sjednice vlade na kojoj se raspravljalo o paketu pomoći gospodarstvu pogođenom koronakrizom u vrijednosti od 110 milijardi eura.

NASTAVLJAJU PLJUŠTATI KRITIKE: Kina pozvala SAD da ispuni svoje obaveze prema WHO-u, a Rusija pozvala da se suzdrži od napada

Britanci će nastaviti s financiranjem

Velika Britanija “ne planira zaustaviti financiranje WHO-a, koji ima važnu ulogu u vodećem globalnom zdravstvenom odgovoru”, rekao je glasnogovornik premijera Borisa Johnsona oboljelog od koronavirusa. “Važno je da zemlje rade zajedno kako bi se suprotstavile toj zajedničkoj prijetnji”, istaknuo je.

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas uputio je oštru kritiku. “Jedna od najboljih investicija u borbi protiv pandemija je jačanje UN-a, osobito nedovoljno financiranog WHO-a, primjerice za razvoj i distribuciju cjepiva i testova”, rekao je Maas.

TRUMP NA UDARU KRITIKA NAKON OBUSTAVE FINANCIRANJA WHO-A: ‘Time se šalje pogrešna poruka usred pandemije’

‘Sebično i vrlo alarmantno’

Rusija je osudila Trumpov plan kao “sebičan” i “vrlo alarmantan”, objavila je državna novinska agencija TASS pozivajući se na rusko ministarstvo vanjskih poslova. Obustava financiranja “udarac je organizaciji u trenutku kada se nalazi u središtu pažnje međunarodne zajednice”, rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov.

Švedski ministar za međunarodnu razvojnu suradnju Peter Eriksson rekao je da je “iznimno ozbiljno što najbogatija zemlja u svijetu ne podupire zajedničke napore, ali je to nažalost u skladu s postupanjem Trumpa kada ga se kritizira”. “Kritiziran je jer je reagirao prekasno i nije shvaćao ozbiljnost situacije pa je sada izabrao WHO za žrtveno janje”, rekao je Eriksson za Dagens Nyheter. Dodao je da bi i Kina trebala povećati svoj doprinos WHO-u.

Irski ministar vanjskih poslova Simon Coveney Trumpovu odluku je nazvao “neobranjivom”. “Sada je vrijeme za globalno vodstvo i jedinstvo za spašavanje života, a ne za podjelu i optuživanje”, tvitao je Coveney.

SITUACIJA U SAD-U I DALJE LOŠA: Više od 25 tisuća mrtvih i 600 tisuća zaraženih

Reagirali i znanstvenici

Trump je rekao da je “dužnost SAD-a inzistirati na punoj odgovornosti” i obustavit će financiranje WHO-a na dva do tri mjeseca dok se ne procijeni “uloga WHO-a u lošem upravljanju krizom i prikrivanju širenja koronavirusa”. Dodao je da američki porezni obveznici osiguraju između 400 i 500 milijuna dolara godišnje zdravstvenoj organizaciji. Međutim, nije jasno kako će Trump obustaviti financiranje koje većinom određuje Kongres. WHO i američka diplomatska misija u Ženevi nisu odmah odgovorili dpa kako će to utjecati na agenciju UN-a.

Vodeći zdravstveni stručnjaci također su osudili Trumpov potez. Urednik britanskog medicinskog časopisa The Lancet, Richard Horton, tvitao je da je “odluka predsjednika Trumpa o nefinanciranju WHO-a jednostavno zločin protiv čovječnosti”. Lawrence Gostin sa Sveučilišta Georgetown u Washingtonu, upozorio je da će “u globalnom zdravstvu i usred pandemije, Amerika izgubiti svoj glas”.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.