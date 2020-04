CIJELA AMERIKA OVIH JE DANA ‘ZALJUBLJENA’ U OVOG ČOVJEKA: Mogu kupiti čak i krafne s njegovim likom; ‘Bog ga blagoslovio’

Faucijevo lice pojavljuje se i na majicama sa sloganom “U Faucija vjerujemo”, što je inačica nacionalnog mota Sjedinjenih Američkih Država, a glasi “U Boga vjerujemo”

Lik doktora Anthonyja Faucija, epidemiologa (79), znanstvenog suradnika i člana kriznog stožera Bijele kuće u borbi protiv koronavirusa ovih se dana u Americi može naći posvuda – na majicama, šalicama za kavu, pa i na krafnama.

Tko je još donedavno mogao pomisliti da će ugledni epidemiolog s izraženim brooklynskim naglaskom, koji prestravljenoj naciji govori istinu na svakodnevnim presicama s Donaldom Trumpom, prvim čovjekom Amerike koji olako shvaća ili ne shvaća činjenice, postati novi američki junak?

Tri sata vožnje do krafne “Doc”

Nick Semeraro, vlasnik Donuts Delitea iz grada Rochestera u saveznoj državi New Yorku jedan je od poduzetnika koji odaju počast krhkome liječniku, istodobno dobro zarađujući na ‘faucimaniji’.

U pratnji zaručnice i psa na stražnjem sjedalu automobila, Tony Mastrangelo vozi čak tri sata da bi u Semerarovu dućanu kupio trenutačno najpopularniju slasticu u Americi – krafnu “Doc” u čijoj se sredini, umjesto rupe nalazi jestivi papir s otisnutim likom dr. Anthonyja Faucija.

Semeraro kaže da na taj način želi “odati počast” direktoru Nacionalnog instituta za zarazne bolesti, čovjeku i stručnjaku koji se, “usred kaosa odmjereno i smirenim glasom obraća Amerikancima na tv konferencijama za novinare” u kojima svakodnevno sudjeluje s predsjednikom.

“Nikada nisam upoznao nikoga komu se divi toliko ljudi. Dosad nisam čuo nijedan negativan komentar o tom čovjeku”, kaže Semeraro, dodajući da je morao otvoriti nove telefonske linije kako bi se uspio nositi s brojnim narudžbama.

U Faucija vjerujemo

Faucijevo lice pojavljuje se i na majicama sa sloganom “U Faucija vjerujemo”, što je inačica nacionalnog mota Sjedinjenih Američkih Država, a glasi “U Boga vjerujemo”.

Naći ćete ga i na šalicama za kavu uz poruku “Ostanite smireni i perite ruke”, što je inačica slogana “Keep Calm and Carry On”, koji se pojavio 1939. na motivacijskom plakatu britanske vlade, nekoliko mjeseci prije početka Drugoga svjetskog rata, a svrha mu je bila podići moral britanske javnosti kojoj su prijetili masovni zračni napadi na velike gradove.

No to nije sve. Amerikanci mogu kupiti čarape i svijeće s Faucijevim likom. Na svijećama popularni liječnik ima aureolu.

Online trgovina ‘Etsy’, koja proizvodi rukotvorine nudi više od 3000 predmeta posvećenih smirenome liječniku.

“Klub obožavatelja dr. Anthonyja Faucija” na Facebooku zasad broji više od 79.000 članova, a na Twiteru ima više od 21.000 sljedbenika.

Postoji i retro video igra koja se zove “Faucijeva osveta”, a u njoj je liječnik prikazan kao glavni lik koji laserima, što mu sijevaju iz očiju uništava ‘ljubičaste koronaviruse’.

No ni tu nije kraj Faucijevoj popularnosti. U Washingtonu se u jednome restoranu prodaje gotov koktel u vrećici sa slamkom, koji se može preuzeti osobno ili se može dostaviti naručitelju. Naziv mu je “Fauci Pouchy” (Fauci u vrećici), a sastoji se od votke, limunade, narova soka i soka grejpa.

“Kokteli se prodaju kao ludi”, kaže Rohit Malhotra, izumitelj koktela i voditelj odjela za piće washingtonskog ‘Capo Italian Deli’. “Rekord nam je 300 prodanih koktela u jednome danu”, pohvalio se.

Razum i znanost

Vjerojatno nitko nije očekivao da će ovaj smireni čovjek koji se prvi put istaknuo osamdesetih godina prošlog stoljeća u vrijeme krize AIDS-a, postati istinska pop ikona.

Zbog čestih pojavljivanja pred Bijelom kućom “utkao se u svačiju svijest”, smatra Robert Thompson, stručnjak za televiziju i pop kulturu sa Sveučilišta Syracuse u New Yorku.

Fauci je sveprisutan na društvenim mrežama. Svojim hrapavim glasom daje intervjue uživo na Snapchatu, na Instagramu odgovara na pitanja košarkaške zvijezde Stephena Curryja te na YouTubeu razgovara s Trevorom Noahom u njegovu kasnonoćnom humorističkom showu.

Mnogi Amerikanci vole Faucija zbog izravnog i jednostavnog načina na koji svijetu pogođenom pandemijom koronavirusa pojašnjava činjenice.

Često je u teškom položaju jer na suptilan način mora ispravljati ono što izgovori često ljutiti predsjednik Trump koji obično stoji pored njega.

“U ovakvim kriznim trenucima, Amerikancima trebaju junaci”, kaže Julian Zelizer, profesorica povijesti na Sveučilištu Princeton.

“I u ovome teškom političkom okruženju, Fauci inzistira na tomu da se govori istina, čak i uz gnjevnog predsjednika države koji stoji pored njega”, kaže Zelizer.

Thompson kaže da Fauci “govori znanstveno i razumno”.

Bog ga blagoslovio

Tony Mastrangelo, s početka priče, koji je vozio tri sata da bi kupio krafne “Fauci” u Rochesteru, kaže da mu se sviđa to što je liječnik “vrlo iskren” i “to što se čini da kod njega nema spina. Nema skrivenih primisli i ne uljepšava stvari i to je sjajno. Podsjeća me na mojeg djeda. Bog ga blagoslovio. Djed je bio rastom maleni Talijan. Vrlo iskren. A mislim da je takav Fauci”, kaže Mastrangelo.

No ugledni je epidemiolog stekao brojne neprijatelje među američkim konzervativcima jer neprestano ispravlja Trumpa.

Meta je uvreda na društvenim mrežama, zbog čega je vlada njemu i članovima obitelji pojačala sigurnosne mjere.

I Trump je tvitao hashtag #FireFauci (#OtpustitiFaucija), no nedugo zatim je izjavio da u njega ima veliko povjerenje te ga je nazvao “fantastičnim momkom”.

Usred izraza ljubavi i mržnje, dr. Fauci ostaje nepokolebljiv i čvrst.

Na novinarsko pitanje o pokretanju peticije čiji je cilj proglasiti ga najseksepilnijim muškarcem za 2020. godinu po izboru časopisa People, dobrodržeći liječnik odgovara: “Kad mi takvo nešto pokažu u mojim godinama, kažem im: A gdje ste bili kad sam imao 30?”

Zasad je peticiju potpisalo više od 18.000 ljudi.