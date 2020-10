CHARLIE HEBDO RAZBJESNIO TURSKU: Karikaturom se žestoko našalili na Erdoganov račun: ‘To je promicanje mržnje!’

Ankara je optužila Charlie Hebdo za promicanje mržnje nakon što je francuski satirični časopis objavio na naslovnici karikaturu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, usred kulturnih napetosti između Francuske i muslimanskih zemalja, javlja RT.

Karikatura prikazuje turskog čelnika kako se odmara u donjem rublju s limenkom piva u ruci i podiže suknju žene odjevene u hidžab otkrivajući joj stražnjicu. “Oh, proroče!” uzvikuje Erdogan na karikaturi naslovljenoj s “Erdogan: privatno, vrlo je smiješan.”

Turski potpredsjednik Fuat Oktay kritizirao je časopis zbog naslovnice, pozivajući međunarodnu zajednicu da “progovori protiv ove sramote”. “Ne možete nikoga prevariti skrivajući se iza slobode mišljenja! Osuđujem nemoralnu objavu neoprostive francuske zafrkancije o našem predsjedniku”, tweetao je.

Šef za odnose s javnošću u Turskoj, Fahrettin Altun, otišao je korak dalje sugerirajući da je francuska vlada ohrabrila časopis. “Antimuslimanski program francuskog predsjednika Macrona donosi plodove! Charlie Hebdo upravo je objavio seriju takozvanih karikatura punih gnusnih slika navodno našeg predsjednika. Osuđujemo ovaj najodvratniji napor ove publikacije u širenju svog kulturnog rasizma i mržnje”, napisao je.

U nizu naknadnih tweetova, Altun je ponovio da se Turska protivi “bilo kakvim terorističkim aktima u ime islama”. “Međutim, nećemo šutjeti kod takvih odvratnih napada na našu kulturu i religiju bez obzira odakle dolaze”, zavjetovao se Altun.

