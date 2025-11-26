FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR /

Veliki požar guta zgrade u Hong Kongu: Najmanje četvero poginulih, neki ostali zarobljen u vatri

Veliki požar guta zgrade u Hong Kongu: Najmanje četvero poginulih, neki ostali zarobljen u vatri
×
Foto: Yan Zhao/afp/profimedia

Vlasti su savjetovale stanovnicima obližnjih područja da ostanu u kućama, zatvore vrata i prozore i izbjegavaju odlazak u područje požara

26.11.2025.
11:37
Tesa Katalinić
Yan Zhao/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najmanje četiri osobe su poginule u požaru koji je zahvatio više visokih stambenih zgrada u Hong Kongu. Policija je zaprimila više prijava o zarobljenim ljudima unutra, a plamen se brzo proširio zbog bambusovih skela na vanjskoj strani zgrada.

Vatrogasci su zaprimili prijavu u 14:51 po lokalnom vremenu, a na mjestu događaja su sve hitne službe, piše BBC

Vlasti su savjetovale stanovnicima obližnjih područja da ostanu u kućama, zatvore vrata i prozore i izbjegavaju odlazak u područje požara.

Otvorena privremena skloništa

Vlada Hong Konga izjavila je da je otvorila privremena skloništa kao odgovor na požar koji prijeti velikom broju ljudi.

U bolnici Alice Ho Miu Ling Nethersole uspostavljena je služba za pomoć i upite javnosti. 

Iz Vlade su dodali i da Okružni ured Tai Po pomno prati situaciju te će otvoriti još skloništa ako bude potrebno.

POGLEDAJTE VIDEO: Iz prve ruke otkrivamo zašto požar u Vjesniku nema veze s 'Urbexom': 'Postoje dva pravila...'

Hong KongPožarVatra
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR /
Veliki požar guta zgrade u Hong Kongu: Najmanje četvero poginulih, neki ostali zarobljen u vatri