Veliki požar guta zgrade u Hong Kongu: Najmanje četvero poginulih, neki ostali zarobljen u vatri

Najmanje četiri osobe su poginule u požaru koji je zahvatio više visokih stambenih zgrada u Hong Kongu. Policija je zaprimila više prijava o zarobljenim ljudima unutra, a plamen se brzo proširio zbog bambusovih skela na vanjskoj strani zgrada.

Vatrogasci su zaprimili prijavu u 14:51 po lokalnom vremenu, a na mjestu događaja su sve hitne službe, piše BBC.

Vlasti su savjetovale stanovnicima obližnjih područja da ostanu u kućama, zatvore vrata i prozore i izbjegavaju odlazak u područje požara.

Otvorena privremena skloništa

Vlada Hong Konga izjavila je da je otvorila privremena skloništa kao odgovor na požar koji prijeti velikom broju ljudi.

U bolnici Alice Ho Miu Ling Nethersole uspostavljena je služba za pomoć i upite javnosti.

Iz Vlade su dodali i da Okružni ured Tai Po pomno prati situaciju te će otvoriti još skloništa ako bude potrebno.

