ČEŠKI MINISTAR ZDRAVSTVA BIO U RESTORANU USRED LOCKDOWNA, I TO BEZ MASKE: ‘Propisi moraju vrijediti za sve’

Češki ministar zdravstva u petak je zasut lavinama kritika pošto ga je fotograf snimio na izlasku iz restorana koji je trebao biti zatvoren prema propisima koje je njegovo ministarstvo donijelo u sklopu mjera borbe protiv širenja pandemije covida-19.

Na dužnosti od rujna, Roman Prymula prekršio je i obvezu nošenja maske u trenutku kada je ulazio u automobil kojima upravlja vozač, piše dnevnik Blesk.

You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villian.@profesorPrymula pic.twitter.com/VpiILcZqEC

— Jan Fikejzl (@fikejzl) October 23, 2020