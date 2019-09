ČESI SU BIJESNI! HRVATI IH NAZIVAJU ‘PAŠTETA TURISTI’: ‘Ostavljamo vam milijune, a vi nas ponižavate i manje trošite od nas’

Jesu li Česi doista paštetari ili je riječ o neutemeljenom mitu?

Za turiste iz istočne Europe, posebice iz Češke, Hrvati su smislili dosta posprdnih naziva kao primjerice “pašteta turisti” potpirujući stereotipe o Česima koji dolaze na Jadran s prtljažnicima punim namirnica. Ti mitovi su se opet počeli širiti nakon što je jedan češki bogataš ispustio fekalije sa svoje jahte u more kod Komiže. Stoga je jedan češki portal Blesk.cz objavio članak u kojemu tvrde da su Hrvati neopravdano pokrenuli diskriminirajuću kampanju protiv njihovih turista.

Glasnogovornik Češke asocijacije putničkih agencija u Blesku, Jan Papež, rekao je kako je “nepravedno” pripisati Česima “pečat pašteta turista”. Smatra da su Češki turisti od presudne važnosti za Hrvatsku jer ih gotovo milijun dolazi na Jadran svake godine. No, osim toga, prošlo je dosta vremena od kada su Česi ljetovali samo u najjeftinijim smještajima. ”Mnogi odlaze u hotele sa četiri zvjezdice i u više kategorije”, rekao je i naglasio da su nakon Domovinskog rata 1990-ih, u vrijeme kada je malo tko bio zainteresiran za Hrvatsku, Česi prvi dolazili.

Nautičari ne jedu paštetu

”A ni sada ne gubimo interes, iako se cijene svake godine povećavaju za pet do deset posto”, drži Papež. Autor članka dodaje da je prošle godine Hrvatsku posjetilo 32.763 čeških nautičara, koji su ostvarili 218.404 noćenja, te da “vjerojatno ne treba naglašavati da nisu jeli paštetu”. Većina nautičara ne donosi brod sa sobom. Iznajmljuju ga na licu mjesta, pri čemu treba imati na umu da brod košta od 800 do 50 tisuća eura tjedno.

Osim toga u to treba uračunati sidrenje prema duljini broda i privez. U Splitu tako sidrenje jahte od 10 do 20 metara može koštati oko 700 do 1600 kuna po noći. Parkiranje automobila u marini dođe oko 40 do 60 eura tjedno, dopunjavanje slatke vode, goriva ili struje ili wifija za noćenje u marini. Češki su novinari izračunali da će tjedan danas ukupno koštati oko 600 eura po osobi, bez putovanja po Hrvatskoj, hrane i pića. ”Prema gruboj procjeni, češki nautičari u zemlji koja nas zove pašteta turistima, ostave oko 180 milijuna kuna”, piše Blesk.

Česi troše više od Hrvata

Prošlogodišnje istraživanje Sveučilišta u Rijeci pokazalo je da Česi u Hrvatskoj troše u prosjeku 390 kuna dnevno za razliku od Britanca koji prosječno troše 915 kuna. ”No, sami Hrvati troše još manje. Oni su druga najveća skupina turista u zemlji, a potroše 368 kuna dnevno”, piše Blesk.

Ako je statistika točna, pa se 5,489.607 čeških noćenja u Hrvatskoj pomnoži s prosječnom potrošnjom, prošlogodišnji češki ”paštetari” ostavili su Hrvatskoj oko 2,2 milijarde kuna.

