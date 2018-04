CERAR POTVRDIO: ‘Slovenija nastavlja pravne procese protiv Hrvatske, ali smo otvoreni za dijalog’

Odgovarajući na pitanje novinara kako to da nije došlo do bilateralnog sastanka s hrvatskim premijerom Plenkovićem, u situaciji kad među državama postoje otvorena pitanja poput arbitraže i devizne štednje hrvatskih građana u Ljubljanskoj banci, Cerar je kazao da je s Plenkovićem razmijenio nekoliko riječi, no da nije bilo prilike za temeljitiji razgovor o problematičnim pitanjima

Slovenski premijer Miro Cerar, domaćin današnjeg sastanka na vrhu Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), na kojemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković, osvrnuo se u izjavi novinarima na odnose s Hrvatskom, rekavši da će njegova vlada nastaviti sa započetim pravnim procesima u vezi prijepora oko arbitraže i hrvatskih štediša u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci, ali da je “otvorena za dijalog kad on ima smisla”.

“Slovenija je uvijek otvorena za dijalog kad je to moguće i kad ima smisla i to će se nastaviti, ali nećemo popustiti kad se radi o našim pravnim interesima”, kazao je Cerar na konferenciji za novinare u pauzi susreta na vrhu i pred svečani ručak priređen za sudionike sastanka.

Po riječima Cerara, Slovenija je “bila primorana” na pravne poteze jer Hrvatska na njena ranija upozorenja “nije reagirala”, pa će se ti postupci, kako je najavio, i nastaviti, osim ako Hrvatska u međuvremenu ne pristane na primjenu arbitraže i ne promijeni stajalište o tužbama protiv Ljubljanske banke zbog tzv. prenesene štednje pred hrvatskim sudovima.



Nije bilo temeljitog razgovora dvojice premijera

Odgovarajući na pitanje novinara kako to da nije došlo do bilateralnog sastanka s hrvatskim premijerom Plenkovićem, u situaciji kad među državama postoje otvorena pitanja poput arbitraže i devizne štednje hrvatskih građana u Ljubljanskoj banci, Cerar je kazao da je s Plenkovićem razmijenio nekoliko riječi, no da nije bilo prilike za temeljitiji razgovor o problematičnim pitanjima.

Predložio je da se o tome ne raspravlja opširnije dok su u tijeku postupci koje je u vezi s otvorenim pitanjima pokrenula Slovenija, ocijenivši da je njihovo rješavanje zbog razlika i hrvatskog stajališta o arbitraži došlo “u slijepu ulicu”.

Slovenski je premijer pritom ponovio poznata stajališta svoje vlade da Hrvatska nepristajanjem na implementaciju arbitražne presude krši međunarodno pravo, zbog čega se Slovenija obratila Europskoj komisiji i najavila moguću tužbu sudu EU-a u Luksemburgu, a “protupravnim” je nazvao i presude hrvatskih sudova protiv Ljubljanske banke jer ih je po stajalištu Ljubljane trebalo obustaviti prema memorandumu dviju vlada potpisanom u slovenskim Mokricama pred ulazak Hrvatske u EU.

Upitan kako to da je njegova vlada u ponedjeljak zatražila posredovanje Europske komisije u spornom pitanju tužbi protiv Ljubljanske banke iako je riječ o pitanju koje je aktualno već godinama i nije li to povezano sa skorašnjim parlamentarnim izborima u Sloveniji, slovenski je premijer kazao da je njegova vlada Komisiji zahtjev za posredovanjem uputila tek sada jer se je to poklopilo s novim presudama protiv Ljubljanske banke iako je Slovenija obavijestila još 2015. godine o tome da te procese treba obustaviti .

Slovenija podupire proširenje EU

Govoreći o sadržaju današnje rasprave na summitu, Cerar je rekao da Slovenija podržava proces širenja EU-a unije na države zapadnog Balkana i pruža im pomoć u tom procesu, te na potrebu širenja na te države upozorava i druge članice EU-a, a zauzima se i za uključivanja država iz regije koje to žele u NATO savez jer to shvaća kao proces osiguranja stabilnosti regije.

Cerar je kazao da je na sastanku izrazio zadovoljstvo odlukom Europske komisije o početku pregovora s Makedonijom i Albanijom i da se nada kako će uskoro biti riješeno pitanje imena Makedonije u makedonsko-grčkom sporu, što bi Makedoniji omogućilo uključenje u NATO savez.

Kazao je da se na skupu govorilo i o problemu migracija te kako Slovenija smatra da je i dalje potrebna koordinacija među zemljama kroz koje prolaze migrantske rute i sa zemljama koje su konačno ciljano odredište migranata, kako ne bi dolazilo do ilegalnih prelazaka granice.

Na summitu se govorilo i o digitalnoj ekonomiji, te problematici mladih kojima treba omogućiti da ne emigriraju i da imaju osiguranu budućnost u domovini, kazao je slovenski premijer.

Summit na Brdu kod Kranja završava popodne, kada će izjavu, kako je najavljeno, dati i hrvatski premijer Andrej Plenković.