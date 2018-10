ČELNICI SE SASTALI U ISTANBULU, RASPRAVLJA SE O SIRIJI: Kreće se u izmjenu sirijskog ustava

U petak je u bombardiranju Idliba poginulo najmanje sedam civila, što je najveći dnevni gubitak života otkad su sredinom kolovoza tamo prestali ruski zračni napadi, prenosi jedan ratni promatrač

Čelnici Rusije, Njemačke, Francuske i Turske u subotu su naglasili važnost dugotrajnog primirja u Siriji i poručili kako bi se odbor za stvaranje novog ustava trebao sastati do kraja godine.

Čelnici četiri države okupili su se na summitu u Istanbulu kako bi raspravljali o Siriji u kojoj su ovaj tjedan pojačani sukobi u posljednjem uporištu pobunjenika, što je naglasilo krhkost dogovora kojim se želi izbjeći masovna ofenziva vladinih snaga.

Ankara, koja podržava pobunjenike suprotstavljene predsjedniku Basharu al-Assadu, te Moskva, Assadov glavni inozemni saveznik, prošli su mjesec postigli sporazum kojim se u sjeverozapadnoj regiji Idlb stvorila demilitarizirana zona.

Idlib – posljednje uporište pobunjenika

Idlib i okolna područja posljednje su uporište pobunjenika koji su 2011. ustali protiv Assada. Tamo živi oko 3 milijuna ljudi od kojih je više od polovice onih koji su pobjegli iz drugih područja s napredovanjem sirijske vojske.

“Rusija i Turska su postigle dogovor koji se mora strogo provesti. Za to su dana jamstva… Bit ćemo iznimno budni kako bi osigurali da se te obaveze zadovolje i da je primirje stabilno i održivo”, poručio je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Želi da Rusija pritisne Siriju

“Računamo na Rusiju da vrši veoma jasan pritisak na režim koji joj duguje za svoje preživljavanje”, dodao je Macron.

U petak je u bombardiranju Idliba poginulo najmanje sedam civila, što je najveći dnevni gubitak života otkad su sredinom kolovoza tamo prestali ruski zračni napadi, prenosi jedan ratni promatrač.

Pod dogovorom iz prošlog mjeseca Turska i Rusija su pristale uspostaviti tampon zonu koja se proteže 15 do 20 kilometara u pobunjenički teritorij s kojeg je uklonjeno svo teško naoružanje i svi džihadistički borci.

Putin: Moskva i dalje planira surađivati

Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je kako Turska ispunjava svoj dio obaveza glede dogovora o Idlibu. Proces nije lagan, ali Moskva i dalje planira surađivati, dodao je.

Macron, Putin, turski predsjednik Tayyip Erdogan i njemačka kancelarka Angela Merkel pozvali su i na sazivanje ustavotvornog odbora do kraja godine, stoji u njihovoj zajedničkoj izjavi.

Erdogan je novinarima rekao kako se to treba napraviti “što je prije moguće” i izrazio nadu da se to može ostvariti do kraja godine.

Ide se u izmjenu sirijskog ustava

Sudionici mirovne konferencije o Siriji u siječnju u Rusiji dogovorili su osnivanje 150-članog odbora koji će izmijeniti sirijski ustav. Trećinu će izabrati vlada, trećinu oporbene skupine, a trećinu Ujedinjeni narodi.

Izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura u petak je naglasio Vijeću sigurnosti da Damask želi da UN pomogne u pisanju ustava, no ne i da odabere trećinu odbora.