ČELNICA EUROPSKE KOMISIJE U SAMOIZOLACIJI: Ursula von der Leyen bila je na sastanku sa zaraženom osobom

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, u samoizolaciji je nakon što je prošloga tjedna bila na sastanku na kojem je bila i jedna osoba kojoj je potom potvrđeno da je zaražena koronavirusom. Von der Leyen je objavila tu vijest putem Twittera.

Ona se u četvrtak testirala na koronavirus i nalaz je bio negativan, ali joj je određena mjera samoizolacije. Danas je ponovno podvrgnuta testiranju, a nalaz još čeka.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020